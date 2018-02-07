«Тигр жив»

Новости кино
Спустя 40 лет после «Кактуса Джека»
актёр сыграет в многосерийном вестерне «Эскорт».
Новости кино
Двери откроются 10 февраля.
Ролики фильмов
Спортивная драма про горнолыжника, основанная на реальных событиях.
Новости кино
Шоураннеры популярного фэнтези-сериала Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс напишут сценарий и спродюсируют новую трилогию во вселенной космической саги.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Близнецы Рэйчел и Эдвард узнают о семейном проклятье.
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Лайфстайл
За актером числятся 248 правонарушений
Интервью
Яркий представитель современного итальянского кинематографа, режиссер фильма «Место встречи
» дал интервью главному редактору Кино-театр.ру
Рецензии на фильмы
Испанский хоррор об одиночестве
Ролики фильмов
Фестивальная колонка
Роттердамский фестиваль ищет лазейки для сострадания
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