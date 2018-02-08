МЕНЮ
войти
Полная версия
Новости
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Кастинг
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Рейтинги
Рейтинг 2.0
Рейтинг 1.0
Кассовые сборы
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Крепость Бадабер»
«Крепость Бадабер»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Трейлер
8 февраля 2018
Четырехсерийный остросюжетный фильм о восстании советских военнопленных
во время Афганской войны.
размер:
10.14 Mb
просмотров:
1847
скачиваний:
11
видео добавил посетитель
Sputnik
Поделитесь с друзьями!
Facebook
Twitter
Вконтакте
Google+
OK
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Светлана Иванова
,
Сергей Колесников (II)
,
Станислав Курач
,
Сергей Марин
,
Ирина Розанова
фильмы
Крепость Бадабер
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
8 февраля
«Кавалерия»
Крис Хемсворт
на коне борется с террористами.
8 февраля
«Опасный круиз»
Речная прогулка превращается для
Екатерины Тарасовов
в сущий ад.
7 февраля
«Молодежка. Взрослая жизнь»
Сериал про хоккеистов произвел масштабную перезагрузку.
7 февраля
«Кое-что на день рождения»
Шэрон Стоун
пытается провести идеальный праздник.
Афиша кино >>
Уиджи: Проклятие Вероники
мистика, фильм ужасов
Испания, 2017
12 мелодий любви
комедия, мелодрама
Франция, 2017
Место встречи
драма, комедия
Италия, 2017
Охота на воров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
50 оттенков свободы
драма, мелодрама, экранизация, эротика
США, 2018
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Колесо чудес
драма
США, 2017
Трон эльфов
приключения, фэнтези
Китай, США, 2017
все фильмы в прокате >>
ревью
Рецензии на фильмы
«Пятьдесят оттенков свободы»: Часики-то тикают
Мистер и миссис Грей – в заключительной части «эротической» франшизы
Ролики фильмов
«Кавалерия»
Крис Хемсворт
на коне борется с террористами.
Новости кино
Джулианна Мур сыграет в ремейке «После свадьбы»
Сценарий картины подготовил
Барт Фройндлих
.
Ролики фильмов
«Опасный круиз»
Речная прогулка превращается для
Екатерины Тарасовов
в сущий ад.
Ролики фильмов
«Крепость Бадабер»
Четырехсерийный остросюжетный фильм о восстании советских военнопленных
во время Афганской войны.
Ролики фильмов
«Молодежка. Взрослая жизнь»
Сериал про хоккеистов произвел масштабную перезагрузку.
Лайфстайл
В Москве состоялась премьера фильма «Место встречи»
Паоло Дженовезе лично представил фильм российской публике
1 комментарий
Лайфстайл
Стивену Спилбергу пришлось предъявить документы Андрею Звягинцеву
Один великий режиссер не узнал другого великого режиссера
1 комментарий
Рецензии на спектакли
Черная русская: «Беги, Алиса, Беги» в Театре на Таганке
Максим Диденко поставил спектакль по музыкальной сказке
Владимир Высоцкого
Лайфстайл
Джим Керри удалился из Фейсбука из-за российских спецслужб
Большая Распродажа шапочек из фольги
6 комментариев
Лайфстайл
Уилл Смит высмеял своего сына
Актер спародировал музыкальные потуги Джейдена
1 комментарий
Интервью
Паоло Дженовезе: «За свои желания иногда приходится платить очень высокую цену»
Яркий представитель современного итальянского кинематографа, режиссер фильма «
Место встречи
» дал интервью главному редактору Кино-театр.ру
2 комментария
обсуждение >>