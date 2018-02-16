«Би-2 – Ля-ля тополя (OST О чём говорят мужчины. Продолжение)»

ревью

Новости кино «Би-2» представляет саундтрек к фильму «О чём говорят мужчины. Продолжение» В клип помимо выступления группы на Неве, вошли также фрагменты новой картины от Квартета И.

Новости кино Disney и Yellow, Black and White готовят продолжение «Последнего богатыря» Роль в фильме получит победитель нового сезона шоу «Синяя птица».

Новости кино Джерард Батлер отправится на поиски артефактов в экранизации комикса Afterburn Режиссерское кресло проекта занял Чон Бён-гиль.

Фестивальная колонка Берлинале-2018: «Остров собак» Уэса Андерсона Все псы попадают в рай на открытие немецкого смотра