«За гранью реальности»

Новости кино
Сценаристкой и исполнительным продюсером будущего игрового сериала является Лаэта Калогридис.
Ролики фильмов
Новости кино
Обзор сериалов
Чего нам ожидать и что смотреть прямо сейчас
Новости кино
Стефано Соллима ведёт переговоры с компанией Activision Blizzard.
Новости кино
Студия Paramount заключила с Hasbro новый договор, согласно которому производитель игрушек получил полный творческий контроль над киносерией.
Новости кино
Картина выйдет в мировой прокат 17 мая 2019 года.
История театра
О профессии актера, о первых ролях на подмостках студийного или профессионального театра.
Фестивальная колонка
Главная тема
Сладкая жизнь, смерть Сталина, миф о Че Геваре, мюнхенская трагедия и многое другое
Ролики фильмов
Песня от Шуры
и Левы
написанная специально для новой комедии от «Квартета И».
Фестивальная колонка
Все псы попадают в рай на открытие немецкого смотра
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