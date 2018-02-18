Команда "Б"

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Лайфстайл Сэр Эндрю Ллойд Уэббер признался, что трижды пытался покончить с собой Известнейший композитор XX века откровенно рассказал о своей жизни в мемуарах

Новости кино Роберт Родригес поставит VR-сериал с Мишель Родригес Боевик «Предел» станет первой ласточкой для канала Surreal.

Фестивальная колонка Берлинале-2018: «Профиль» Тимура Бекмамбетова Российский режиссер и продюсер снял кино о том, как вступить в ИГИЛ по «Скайпу»

История кино Структурная модель содержания аудиовизуальных медиатекстов на тему школы и вуза Понятие положительного персонажа в советских и западных медиатекстах в значительной степени отличается идеологической окраской.

Фестивальная колонка Берлинале-2018: «Довлатов» Алексея Германа-младшего Хроника растерянности русской культуры