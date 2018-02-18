Команда "Б"

Интервью
Лайфстайл
«Звезды под гипнозом» - правда или издевательство над здравым смыслом?
Лайфстайл
Известнейший композитор XX века откровенно рассказал о своей жизни в мемуарах
Ролики фильмов
Новости кино
Биографическую драму о жизни звезды «Эмманюэль»
поставит Михаэль Р. Роскам.
Новости кино
Боевик «Предел» станет первой ласточкой для канала Surreal.
Новости кино
Фестивальная колонка
Российский режиссер и продюсер снял кино о том, как вступить в ИГИЛ по «Скайпу»
Ролики фильмов
История кино
Понятие положительного персонажа в советских и западных медиатекстах в значительной степени отличается идеологической окраской.
Фестивальная колонка
Хроника растерянности русской культуры
Обзор сериалов
Чего нам ожидать и что смотреть прямо сейчас
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