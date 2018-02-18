«Вольная грамота»

Новости кино
Биографическую драму о жизни звезды «Эмманюэль»
поставит Михаэль Р. Роскам.
Новости кино
Боевик «Предел» станет первой ласточкой для канала Surreal.
Новости кино
Новости кино
К исполнительнице главной роли Кирнан Шипке присоединились Джаз Синклер, Мишель Гомес
и Чанс Пердомо.
Фестивальная колонка
Российский режиссер и продюсер снял кино о том, как вступить в ИГИЛ по «Скайпу»
Новости кино
Немецкий режиссёр экранизирует роман Джона Коу Роббинса «Властелин майя».
Ролики фильмов
История кино
Понятие положительного персонажа в советских и западных медиатекстах в значительной степени отличается идеологической окраской.
Фестивальная колонка
Хроника растерянности русской культуры
Обзор сериалов
Чего нам ожидать и что смотреть прямо сейчас
Ролики фильмов
История театра
О профессии актера, о первых ролях на подмостках студийного или профессионального театра.
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