«Временные трудности»

ревью

«Вся наша надежда»

Кирси Клемонс сыграет в новом «Зорро»

В работе над сценарием режиссёру поможет Макс Боренштейн.

Актрисе досталась главная роль в безымянном сериале телеканала Fox.

Кэти Холмс устроилась в ФБР

1 октября в Атланте начнутся съёмки кайдзю-фильма Адама Вингарда.

Битва Годзиллы и Кинг-Конга начнётся осенью

Актриса присоединилась к команде сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».

Миранда Отто присмотрит за племянницей-ведьмой

Фестивальная колонка

Берлинале-2018: «Не в себе» Стивена Содерберга

Снятый на айфон триллер про сталкинг и харассмент