«Жажда смерти»

Ролики фильмов
Интервью
Режиссер фильма, отмеченного наградой Берлинале, – о прозе Довлатова, ушедшей эпохе, литературе и рэп-баттлах
Фестивальная колонка
Чем запомнится конкурс 68-ого Берлинского кинофестиваля
Новости театра
В Москве начала работу актёрская лаборатория, чьим итогом станет эскиз постановки по пьесе «Слушай, я умираю».
Ролики фильмов
Новости кино
Победитель получит контракт стоимостью 125000 рублей на бесплатное годовое продвижение фильма на 100 кинофестивалей мира.
Новости кино
Новости кино
Ребут популярного сериала обрастает актёрским ансамблем.
Ролики фильмов
Мистер Исключительный и его родственники возвращаются!
Новости кино
В Ярославле подошли к концу съёмки двухсерийной криминальной драмы «Ноль».
Ролики фильмов
Фестивальная колонка
Снятый на айфон триллер про сталкинг и харассмент
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