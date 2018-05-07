«Логово Монстра»

Новости кино
Новости кино
Актёр сыграет главную роль в экшн-триллере «Чарли Джонсон в огне».
Ролики фильмов
Остросюжетный триллер с пальбой, террористами и чувствами, оголенными, как провода.
Новости кино
Ролики фильмов
Грабители становятся жертвами монстра.
Новости кино
Престижный смотр пройдёт с 8 по 19 мая.
Новости театра
Актёру и режиссёру был 61 год.
Ролики фильмов
Юный изобретатель Леонардо да Винчи отправляется на поиски сокровищ, чтобы помочь Мона Лизе.
Обзор сериалов
В ожидании продолжения российско-турецкого сериала на канале «Домашний», напоминаем о том, что случилось ранее
Ролики фильмов
Подполковник полиции Анна Банщикова
нашла свою любовь, но он оказался не тем, за кого себя выдает.
Главная тема
Заодно поясняем, что и зачем смотреть, чтобы понять «Мстителей: Войну бесконечности»
Интервью
Известный голливудский актер об озвучке «Острова собак», Уэсе Андерсоне и постправде
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