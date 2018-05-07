«Невероятные приключения Факира»

Новости кино
Кинокомикс стал первым релизом, который собрал за уик-энд более одного миллиарда рублей.
Ролики фильмов
Как индийский мальчик стал миллионером и нашел любовь всей жизни.
Лайфстайл
Денег много не бывает
Лайфстайл
В семье актрисы пополнение
Новости кино
Новости кино
Актёр сыграет главную роль в экшн-триллере «Чарли Джонсон в огне».
Ролики фильмов
Остросюжетный триллер с пальбой, террористами и чувствами, оголенными, как провода.
Ролики фильмов
Грабители становятся жертвами монстра.
Ролики фильмов
Юный изобретатель Леонардо да Винчи отправляется на поиски сокровищ, чтобы помочь Мона Лизе.
Обзор сериалов
В ожидании продолжения российско-турецкого сериала на канале «Домашний», напоминаем о том, что случилось ранее
Главная тема
Заодно поясняем, что и зачем смотреть, чтобы понять «Мстителей: Войну бесконечности»
Интервью
Известный голливудский актер об озвучке «Острова собак», Уэсе Андерсоне и постправде
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