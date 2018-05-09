ревью

Новости театра Дмитрий Брусникин назначен художественным руководителем «Практики» Актер приступит к новым обязанностям с середины мая.

Новости кино Брюс Уиллис будет тренировать Майка Тайсона Актер сыграет Каса Д’Амато в спортивной драме Cornerman.

Новости кино «Мамма Миа 2»: лето обещает быть жарким Опубликован финальный трейлер продолжения мелодрамы.

Ролики фильмов «Цветы дождя» Украинский сериал о любви на всю жизнь.

Новости кино Джон Литгоу поселится рядом с «Кладбищем домашних животных» Новая адаптация романа Стивена Кинга выйдет на экраны в апреле 2019 года.

Ролики фильмов «Хот-дог» Два охранника которые ненавидят друг друга, должны спасти дочь президента.

Главная тема Мэри Шелли и еще 11 прогрессивных писательниц, биографии которых стали фильмами От сестер Бронте до Марины Цветаевой