ревью

Ролики фильмов «За бортом» (трейлер №2) Как заполучить мужа миллионера? Стереть ему память и сказать, что ты его жена.

Новости кино «Гофманиада» выйдет в прокат 11 октября Работа над кукольным мультфильмом длилась 15 лет.

Главная тема Дом, который построил Джейсон: 10 лучших хорроров студии Blumhouse Страх, XXI век: каннибалы, либералы, расисты, люди с приятными лицами и новые технологии

Ролики фильмов «Mamma mia 2», трейлер №2 О чем поют звезды из знаменитого мюзикла 10 лет спустя.

Новости кино Брэдли Купер воплотит образ Леонарда Бернстайна в собственном фильме В Голливуде снимут ещё одну картину о знаменитом композиторе и дирижёре.

Интервью Евгения Лоза: «Мудрость чаще присуща женщине, но мужская мудрость нам всем очень нужна» Продолжение сериала «Восток-Запад» поставит все с ног на голову