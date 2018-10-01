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Итоги розыгрыша сертификата на бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

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1 октября 2018
Итоги розыгрыша сертификата на бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

Подводим итоги розыгрыша сертификата на бесплатное обучение в Московской школе кино на курсе Всеволода Коршунова «История кино».

Первым делом правильные ответы:

1. «Поющие под дождем», С. Донен и Дж. Келли, 1952
2. «Безумный Пьеро», Жан-Люк Годар, 1965
3. «Сладкая жизнь», Федерико Феллини, 1960
4. «Золотая лихорадка», Чарли Чаплин, 1925
5. «Иван Грозный. Сказ второй: боярский заговор», Сергей Эйзенштейн, 1945
6. «Бартон Финк», братья Коэны, 1991
7. «Жертвоприношение», Андрей Тарковский, 1986
8. «Веревка», Альфред Хичкок, 1948
9. «Три тополя на Плющихе», Татьяна Лиознова, 1968
10. «Гибель богов», Лукино Висконти, 1969

В этом раз мы получили очень много писем с вариантами, более 5 верных ответов дали 32 человека, каждому из них мы присвоили порядковый номер от 1 до 32 (о чем оповестили всех участников) и запустили рулетку - генератор случайных чисел (видео).

Итоги розыгрыша сертификата на бесплатное обучение в МШК на курсе «История кино»

Наш победитель - Антон Богданов. Поздравляем!

Благодарим всех остальных участников, которым напоминаем, что подобные конкурсы мы проводим несколько раз в год. Пусть вам повезет в следующий раз.
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