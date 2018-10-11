Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Человек, который удивил всех» дарит билеты

11 октября
2018 год
январь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2018
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2018
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2018
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2018
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
август 2018
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
сентябрь 2018
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
октябрь 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Конкурсы >>
11 октября 2018
Kino-Teatr.ru начинает розыгрыш двух пар билетов на премьеру фильма Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», которая пройдет 15 октября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», в рамках проекта КАРО.Арт. После фильма состоится обсуждение с критиком Антоном Долиным, режиссёрами и исполнителями главных ролей.

«Человек, который удивил всех» дарит билеты

Сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.

Для участия в розыгрыше сделайте репост этого анонса в любой соцсети (можете воспользоваться кнопками под текстом) и пришлите письмо с темой ЧЕЛОВЕК на на адрес kinoteatr.prize@gmail.com. В тексте письма обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсетях.

Два победителя будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и продлится до 18:00 14 октября.



Желаем всем удачи!
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Наталья МеркуловаАлексей Чупов
фильмы
Человек, который удивил всех

фотографии >>
«Человек, который удивил всех» дарит билеты фотографии
«Человек, который удивил всех» дарит билеты фотографии
«Человек, который удивил всех» дарит билеты фотографии
«Человек, который удивил всех» дарит билеты фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Гудин
7 октября скончался актёр Алексей Гудин.

День рождения >>

Игорь Верник
Мария Кравчуновская
Александр Кудренко
Анастасия Куимова
Александр Кутепов
Иван Смелик
Полина Чернышова
Татьяна Шкрабак
Евгений Шляпин
Мэтт Бомер
Нинетто Даволи
Ханс Зёнкер
Дэвид Морс
Джон Неттлес
Люк Перри
Лизелотта Пульвер
все родившиеся 11 октября >>

Афиша кино >>

Без меня
мелодрама
Россия, 2018
Гофманиада
сказка, экранизация
Россия, 2016
Безупречная жизнь
драма, триллер
Португалия, 2018
Клубаре
комедия, криминальный фильм
Россия, 2018
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Медведи Камчатки. Начало жизни
фильм о животных
Россия, 2018
Мэнди
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Отцы»
Ролики фильмов
«Отцы»
«Заложница» по-русски: родители спасают своих дочерей из рук радикальных исламистов.
1 комментарий