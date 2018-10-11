«Человек, который удивил всех» дарит билеты

Kino-Teatr.ru
начинает розыгрыш двух пар билетов на премьеру фильма Натальи Меркулово
й и Алексея Чупова
«Человек, который удивил всех
», которая пройдет 15 октября
в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»
, в рамках проекта КАРО.Арт
. После фильма состоится обсуждение с критиком Антоном Долиным
, режиссёрами и исполнителями главных ролей.
Сибирский егерь Егор — образцовый семьянин и уважаемый в своем поселке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг — пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.
Для участия в розыгрыше сделайте репост этого анонса в любой соцсети (можете воспользоваться кнопками под текстом) и пришлите письмо с темой ЧЕЛОВЕК на на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В тексте письма обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсетях.
Два победителя будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте
, Facebook
, Одноклассники
и продлится до 18:00 14 октября
.
Желаем всем удачи!
обсуждение >>