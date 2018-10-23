Да вы большой оригинал: 10 фильмов с названием «Человек, который…»

В прокат выходит новая лента Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех» - драма про сибирского егеря, который узнал о смертельном диагнозе и постарался обмануть фатум при помощи переодевания. Мы решили тоже удивить всех - и собрали десять фильмов, которые объединены только одинаково начинающимися названиями. Все они, впрочем, об удивительных людях, непростых ситуациях и мощных внутренних переживаниях.
Получив неформальный титул главного режиссера Англии, Альфред Хичкок перебрался в США, за чьим кинематографом всегда следил с профессиональным интересом, и решил начать карьеру с авторемейка. Сюжет «Человека» дал бы фору самому бестолковому современному блокбастеру: американская семья МакКена, состоящая из врача, экс-певицы и сына (Джейсм Стюарт, Дорис Дэй и Кристофер Олсен), пребывают на отпуске в Марокко. Там они внезапно знакомятся с навязчивым французом, который вскоре умирает у них на глазах и успевает шепнуть главе семейства, что британскому политику грозит опасность. Хичкок буквально иллюстрирует статью «паранойя» из энциклопедии: в сущности, семейство МакКена сталкивается со всеми потаенными страхами обывателей - от чуждой культуры с непривычными гастрономическими особенностями до незнакомца, который не тот, кем кажется; от угрозы государственных неурядиц до проблем в семье. Разыгрывает этот сеанс семейного безобразия Хичкок не без остроумных режиссерских решений (чего только стоит попытка Стюарта сидеть на попе ровно в марокканском ресторане), но подлинный саспенс с водевилем сочетается не слишком охотно. Впрочем, «Миссию невыполнима» уже много лет это не останавливает. 10 современных фильмов в духе Хичкока.
Сняв множество классических вестернов, Джон Форд («Дилижанс») успел и попрощаться с уходящей романтикой фронтира, по-новому взглянув на классические образы Дикого Запада: лихого стрелка (икона жанра Джон Уэйн), законника-идеалиста (Джеймс Стюарт), газетчика и плохого парня (Ли Марвин). Здесь уже ощущается тяжелая поступь нового времени и новых законов, про что с большей иронией расскажут в «Железной хватке» братьяКоэн. Форд же раскланивается с уходящей натурой не без сентиментального пафоса: душеспасительные монологи о будущем гражданском обществе тут звучат чаще выстрелов.
«Человек, который лжет» (1968)
фото: Человек, который лжет
Третий фильм Алена Роб-Грийе - ведущей фигуры французского «нового романа», который ворвался в большое кино со сновидческим сценарием «В прошлом году в Мариенбаде». В «Человеке» камера следит за персонажем Жана-Луи Трентиньяна (приз Берлинале за эту роль), который сначала убегает в современной (для 1968-го) одежде от фашистов, а потом бродит по городу и рассказывает всем про свою деятельность в Сопротивлении и гибель соратника, к чьей семье он вскоре втирается в доверие. Роб-Грийе изгоняет из кадра малейшую определенность: показания Трентиньяна разнятся то ли из-за чувства вины за вероятное предательство в условиях военного времени, то ли из-за того, что он на самом деле актер, который играет роль, то ли потому, что человеческая память избирательна и не чурается изменять прожитое. Наконец, эту галерею отражений и двойников можно интерпретировать как некую коллективную ложь, сложенную из маленьких неправд - в том числе при соучастии зрителя и режиссера, который не собирается никому упрощать жизнь.
«Человек, который спит» (1974)
фото: Человек, который спал
Режиссерский дебют Бернара Кейзанна, основанный на романе Жоржа Перека, и повествующий про молодого человека 25 лет, который разочаровался во всех устремлениях и решил посвятить остаток жизни равнодушию и безразличию ко всему. В лаконичном 77-минутной картине Кейзанн подробно изучает философию безразличия: будто бы сошедший со страниц «Тошноты» Сартра главный герой вспоминает и разбивает на крохотные действия привычные ритуалы вроде еды, чтения и прогулок, взвешивает каждый и признает легким. Ход мыслей молчаливого героя озвучивает закадровый женский голос, а картина мира становится все более хрупкой и ранимой, пока не приближается к опасности распада. Впрочем, отчаянное желание героя ничего не делать Кейзанна и Перека, скорее, забавляет: ты так ничему и не научился, заключают они.
Задорно-нафталиновая экранизация Джоном Хьюстоном («Мальтийский сокол») одноименного романа Редьярда Киплинга про британских авантюристов в Индии и предместьях, которые умудрились задурить голову менее цивилизованным племенам и добиться божественных успехов. «Человек» Хьюстона - одновременно портрет колониального самодовольства и романтические похороны европейского героя, мечтающего прыгнуть выше головы. В ролях друзей-комбинаторов - Шон Коннери и Майкл Кейн, небольшую роль Киплинга сыграл Кристофер Пламмер.
Первая большая роль Дэвида Боуи в кино пришлась на экранизацию романа Уолтера Дэвиса в исполнении Николаса Роуга - прославленного оператора («451 градус по Фаренгейту»), который в начале 70-х постепенно перешел в режиссуру (за эти года до этого он выпустил хоррор «А теперь не смотри»). В «Человеке» Боуи сыграл привычный для его эстрадной деятельности образ инопланетянина, который прибыл на Землю, чтобы раздобыть воды, а в итоге превратился в воплощенную американскую мечту, пожирающую саму себя, и идеальную корпорацию, которая из благих намерений лишается всего человеческого. В 80-е пришельцы будут лететь к земной цивилизации за прививкой гуманности, персонажу Боуи же не повезло - быть человеком оказалось для него болезненно и беспощадно.
«Человек, который был Суперменом» (2008)
фото: Человек, который был Суперменом
Пронзительное южнокорейское кино режиссера Чхоль Юн Чона, начинающееся как мокьюментари-пародия на супергероику про мужчину, вообразившего себя Суперменом (Хван Джон Мин). Вскоре однако выясняется, что за лобовыми (и занятными) отсылками к главной звезде комиксов DC, скрывается переживание масштабной исторической трагедии. Чон бессовестно давит на все педали, проваливаясь и в безудержное веселье, и в мелодраматическое страдание, но удивительным образом эта бессовестная манипуляция способна растрогать, несмотря на такой резкий перепад настроения. 10 отличных фильмов из Южной Кореи.
Локализованный для российского проката как образцовый фильм на «Оскар», Moneyball на самом деле - экранизация нон-фишкна про важность анализа статистики в бейсболе, что в свое время и доказал тренер Билли Бин (Брэд Питт). Такие истории о командах-андердогах (то есть, мягко сказать, не фаворитах) страшно любят зрители, но режиссеру Беннетту Миллеру («Капоте» и «Охотник на лис») и сценаристу Аарону Соркину («Служба новостей» и «Социальная сеть») пришло в голову рассказать подноготную этого величайшего из духоподъемных сюжетов с точки зрения таблички Exel. Многие и правда страшно вдохновились, но киноакадемия «Оскар» зажала. И их тоже можно понять.
Экранизировать роман Мигеля де Сервантеса Сааведры по наводке продюсеров Терри Гиллиам задумал еще в 1990-м, и три десятилетия терпел фиаско и унижения, переписывал сценарий, отказался от идеи экранизации, растерял одни идеи и взрастил другие, несколько раз чуть не потерял права на фильм и соглашался на таящий на глазах бюджет, попутно упуская актеров на главные роли. Среди и/о Кихота и Санчо были Роберт Дювалл и Джонни Депп, а еще два рыцаря печального образа попросту не дожили до съемок - картина посвящена памяти Жана Рошфора и Джона Херта. Как и у многих долгостроев или project of passion, у «Человека, который убил Дон Кихота» такая предыстория, что любое экранное действо попросту меркнет в сравнении, тем более, когда заслуженный режиссер начинает жонглировать общими местами из творческих кризисов, дурной мелодраматичностью и шутками многолетней выдержки. Причем дурно выглядят все три регистра, в каких существует картина. Читать рецензию.
Сказочная по цветовой гамме и реалистичная по бытовым деталям (происходи в кадре что-нибудь удивительное, пригодилось бы словосочетание «магический реализм») драма от создателей «Интимных мест». Егерь Егор (Евгений Цыганов), узнав о смертельном диагнозе, неохотно решает побороться за жизнь, а для этого принимается исследовать себя, ставя под угрозу деревенское (да и шире - российское) представление о мужественности. Наташа Меркулова и Алексей Чупов сняли пронзительное и важное кино о сложности понять и принять себя, которое великолепно разыграл артист Цыганов в лучшей за многие годы роли. Читать рецензию.
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