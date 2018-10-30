«Девушка, которая застряла в паутине», «Ральф против интернета» и ещё 15 фильмов ноября

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Богемская рапсодия» / Bohemian Rhapsody
Декстер Флетчер
и Брайан Сингер
создали биографическую ленту о лидере группы Queen Фредди Меркьюри
(Рами Малек
). В картине также заняты Майк Майерс
, Джозеф Мадзелло
, Эйдан Гиллен
, Люси Бойнтон
и Том Холландер
.
Выход в прокат:
1 ноября
«Слоны могут играть в футбол»
Трагикомедия Михаила Сегала
, по словам Анны Кузьминой
, помимо филигранной работы Владимира Мишукова
представляет череду прекрасных юных актрис — собирательный образ расцветающей женственности, к миру которого так тянется герой.
Выход в прокат:
1 ноября
«Девушка, которая застряла в паутине» / Girl in the Spider's Web
Так и не дождавшись, когда Дэвид Финчер
соизволит снять продолжение «Девушки с татуировкой дракона»
, в производство пошёл фильм по книге Давида Лагеркранца
, который решил продолжить трилогию земляка и коллеги Стига Ларссона
. Теперь Лисбет Саландер (Клер Фой
) и Микаэлю Блумквисту (Сверрир Гуднасон
) предстоит столкнуться с убийством специалиста по искусственному интеллекту и заклятым врагом Лисбет, который пытается заманить её в некую «паучью сеть». Режиссёром выступил Федерико Альварес
(«Не дыши»
).
Выход в прокат:
8 ноября
«Магазинные воришки» / 万引き家族
Хирокадзу Корээда
поставил социальную драму о рабочем Осаму, который решил забрать к себе домой маленькую девочку Юри, живущую на улице и промышляющую воровством в магазинах. Его жена Нобуё недовольна этим — семья большая и едва сводит концы с концами. Японская лента удостоена «Золотой пальмовой ветви» 71-го Каннского международного кинофестиваля.
Выход в прокат:
8 ноября
«Оверлорд» / Overlord
Хоррор Джулиуса Эйвери
о зомби-нацистах, поставленный при помощи Джея Джея Абрамса
. В картине сыграли Уайат Расселл
, Йован Адепо
, Пилу Асбек
, Боким Вудбайн
и другие актёры.
Выход в прокат:
8 ноября
«Догмэн» / Dogman
Получивший в Каннах призы за лучшие роли мужчины и собаки нео-вестерн Маттео Гарроне
повествует про противостояние мирного парикмахера (Марчелло Фонте
) и бывшего боксёра, который не даёт спуску никому в маленьком городе.
Выход в прокат:
15 ноября
«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» / Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald
Сиквел спин-оффа «поттерианы», который вновь поставил Дэвид Йейтс
. Альбусу Дамблдору (Джуд Лоу
) и Ньюту Саламандеру (Эдди Редмэйн
) предстоит сорвать планы злобного Геллерта Грин-де-Вальда (Джонни Депп
).
Выход в прокат:
15 ноября
Холодная война» / Zimna wojna
Новая работа Павла Павликовски
, пять лет назад очаровавшего «оскаровскую» киноакадемию лаконичной драмой об ужасе истории «Ида»
. На сей раз перед нами развернётся на фоне 1949 года история любви дирижёра Виктора (Томаш Кот
) и певицы Зулы (Иоанна Кулиг
).
Выход в прокат:
15 ноября
«Быть Астрид Линдгрен» / Unga Astrid
Альба Аугуст
в биографическом фильме Перниллы Фишер Кристенсен
воплотила образ юной Астрид Линдгрен
, ставшей впоследствии знаменитой детской писательницейЁ которую любят за придуманные ею истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинный Чулок и Эмиля из Лённеберги.
Выход в прокат:
22 ноября
«Вдовы» / Widows
Спустя пять лет после «Оскара» за драму «12 лет рабства» Стив Маккуин
вернулся в большое кино с драмой о том, как жёны погибших грабителей банков (Мишель Родригес
, Виола Дэвис
, Элизабет Дебики
) решают отомстить за супругов, которых явно кто-то подставил.
Выход в прокат:
22 ноября
«Подбросы»
Третий фильм Ивана И. Твердовского
, согласно рецензии Алексея Филиппова,
продолжает излюбленную тему режиссёра про святость других в аду стереотипов. В этот раз драма маленьких левиафанов разыгрывается с применением неоновых демонов и детдомовского ангела. Лента с Денисом Власенко
и Анной Слю
получила два приза 29-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр».
Выход в прокат:
22 ноября
«Ральф против интернета» / Ralph Breaks the Internet
Фил Джонстон
и Рич Мур
создали сиквел популярного пиксаровского мультфильма
шестилетней давности. Как и следует из названия, герои видеоигр отправляются в интернет, где знакомятся с персонажами других произведений культуры. Например, диснеевскими принцессами. Must see.
Выход в прокат:
22 ноября
«Братья Систерс» / The Sisters Brothers
Жак Одиар
неожиданно решил ступить на территорию братьев Коэн
и снял комедийный вестерн, в котором Хоакин Феникс
и Джон Си Райли
преследуют золотоискателя Джейка Джилленхола
.
Выход в прокат:
29 ноября
«Колетт» / Collette
Кира Найтли
в исторической драме Уоша Уэстморленда
, основанной на реальных событиях, играет талантливую писательницу Сидони-Габриэль Колетт
, чьи книги выдаёт за свои её муж Вилли (Доминик Уэст
). «Большие глаза»
от мира литературы.
Выход в прокат:
29 ноября
«Робин Гуд: Начало» / Robin Hood: Origins
В образе благородного разбойника, орудующего в Шервудском лесу, предстанет Тэрон Эджертон
, Джейми Фокс
сыграл Маленького Джона, а деву Мэриан — Ив Хьюсон
. За постановку отвечает Отто Баферст
, работавший над сериалами «Острые козырьки»
и «Чёрное зеркало»
.
Выход в прокат:
29 ноября
«Спитак»
Александр Котт
снял социальную драму про армянскую трагедию — Спитакское землетрясение, унёсшее 25 тысяч жизней 7 декабря 1988 года. Режиссёр за свою работу получил призы ММКФ и «Амурской осени».
Выход в прокат:
29 ноября
«Суспирия» / Suspiria
Хлоя Грейс Морец
, Тильда Суинтон
и Дакота Джонсон
в ремейке культовой ленты Дарио Ардженто
, за который взялся Лука Гуаданьино
. Появится в фильме и звезда оригинала Джессика Харпер
. Must see.
Выход в прокат:
29 ноября
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