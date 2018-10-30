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«Девушка, которая застряла в паутине», «Ральф против интернета» и ещё 15 фильмов ноября

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30 октября 2018
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Богемская рапсодия» / Bohemian Rhapsody



Декстер Флетчер и Брайан Сингер создали биографическую ленту о лидере группы Queen Фредди Меркьюри (Рами Малек). В картине также заняты Майк Майерс, Джозеф Мадзелло, Эйдан Гиллен, Люси Бойнтон и Том Холландер.

Выход в прокат: 1 ноября



«Слоны могут играть в футбол»



Трагикомедия Михаила Сегала, по словам Анны Кузьминой, помимо филигранной работы Владимира Мишукова представляет череду прекрасных юных актрис — собирательный образ расцветающей женственности, к миру которого так тянется герой.

Выход в прокат: 1 ноября



«Девушка, которая застряла в паутине» / Girl in the Spider's Web



Так и не дождавшись, когда Дэвид Финчер соизволит снять продолжение «Девушки с татуировкой дракона», в производство пошёл фильм по книге Давида Лагеркранца, который решил продолжить трилогию земляка и коллеги Стига Ларссона. Теперь Лисбет Саландер (Клер Фой) и Микаэлю Блумквисту (Сверрир Гуднасон) предстоит столкнуться с убийством специалиста по искусственному интеллекту и заклятым врагом Лисбет, который пытается заманить её в некую «паучью сеть». Режиссёром выступил Федерико Альварес («Не дыши»).

Выход в прокат: 8 ноября



«Магазинные воришки» / 万引き家族



Хирокадзу Корээда поставил социальную драму о рабочем Осаму, который решил забрать к себе домой маленькую девочку Юри, живущую на улице и промышляющую воровством в магазинах. Его жена Нобуё недовольна этим — семья большая и едва сводит концы с концами. Японская лента удостоена «Золотой пальмовой ветви» 71-го Каннского международного кинофестиваля.

Выход в прокат: 8 ноября



«Оверлорд» / Overlord



Хоррор Джулиуса Эйвери о зомби-нацистах, поставленный при помощи Джея Джея Абрамса. В картине сыграли Уайат Расселл, Йован Адепо, Пилу Асбек, Боким Вудбайн и другие актёры.

Выход в прокат: 8 ноября



«Догмэн» / Dogman



Получивший в Каннах призы за лучшие роли мужчины и собаки нео-вестерн Маттео Гарроне повествует про противостояние мирного парикмахера (Марчелло Фонте) и бывшего боксёра, который не даёт спуску никому в маленьком городе.

Выход в прокат: 15 ноября



«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» / Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald



Сиквел спин-оффа «поттерианы», который вновь поставил Дэвид Йейтс. Альбусу Дамблдору (Джуд Лоу) и Ньюту Саламандеру (Эдди Редмэйн) предстоит сорвать планы злобного Геллерта Грин-де-Вальда (Джонни Депп).

Выход в прокат: 15 ноября



Холодная война» / Zimna wojna



Новая работа Павла Павликовски, пять лет назад очаровавшего «оскаровскую» киноакадемию лаконичной драмой об ужасе истории «Ида». На сей раз перед нами развернётся на фоне 1949 года история любви дирижёра Виктора (Томаш Кот) и певицы Зулы (Иоанна Кулиг).

Выход в прокат: 15 ноября



«Быть Астрид Линдгрен» / Unga Astrid



Альба Аугуст в биографическом фильме Перниллы Фишер Кристенсен воплотила образ юной Астрид Линдгрен, ставшей впоследствии знаменитой детской писательницейЁ которую любят за придуманные ею истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинный Чулок и Эмиля из Лённеберги.

Выход в прокат: 22 ноября



«Вдовы» / Widows



Спустя пять лет после «Оскара» за драму «12 лет рабства» Стив Маккуин вернулся в большое кино с драмой о том, как жёны погибших грабителей банков (Мишель Родригес, Виола Дэвис, Элизабет Дебики) решают отомстить за супругов, которых явно кто-то подставил.

Выход в прокат: 22 ноября



«Подбросы»



Третий фильм Ивана И. Твердовского, согласно рецензии Алексея Филиппова, продолжает излюбленную тему режиссёра про святость других в аду стереотипов. В этот раз драма маленьких левиафанов разыгрывается с применением неоновых демонов и детдомовского ангела. Лента с Денисом Власенко и Анной Слю получила два приза 29-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр».

Выход в прокат: 22 ноября



«Ральф против интернета» / Ralph Breaks the Internet



Фил Джонстон и Рич Мур создали сиквел популярного пиксаровского мультфильма шестилетней давности. Как и следует из названия, герои видеоигр отправляются в интернет, где знакомятся с персонажами других произведений культуры. Например, диснеевскими принцессами. Must see.

Выход в прокат: 22 ноября



«Братья Систерс» / The Sisters Brothers



Жак Одиар неожиданно решил ступить на территорию братьев Коэн и снял комедийный вестерн, в котором Хоакин Феникс и Джон Си Райли преследуют золотоискателя Джейка Джилленхола.

Выход в прокат: 29 ноября



«Колетт» / Collette



Кира Найтли в исторической драме Уоша Уэстморленда, основанной на реальных событиях, играет талантливую писательницу Сидони-Габриэль Колетт, чьи книги выдаёт за свои её муж Вилли (Доминик Уэст). «Большие глаза» от мира литературы.

Выход в прокат: 29 ноября



«Робин Гуд: Начало» / Robin Hood: Origins



В образе благородного разбойника, орудующего в Шервудском лесу, предстанет Тэрон Эджертон, Джейми Фокс сыграл Маленького Джона, а деву Мэриан — Ив Хьюсон. За постановку отвечает Отто Баферст, работавший над сериалами «Острые козырьки» и «Чёрное зеркало».

Выход в прокат: 29 ноября



«Спитак»



Александр Котт снял социальную драму про армянскую трагедию — Спитакское землетрясение, унёсшее 25 тысяч жизней 7 декабря 1988 года. Режиссёр за свою работу получил призы ММКФ и «Амурской осени».

Выход в прокат: 29 ноября



«Суспирия» / Suspiria



Хлоя Грейс Морец, Тильда Суинтон и Дакота Джонсон в ремейке культовой ленты Дарио Ардженто, за который взялся Лука Гуаданьино. Появится в фильме и звезда оригинала Джессика Харпер. Must see.

Выход в прокат: 29 ноября




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На край света. В поисках единорога
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Облепиховое лето
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Последнее испытание
Проводник
Чёрная полоса
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Макс Милиан
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