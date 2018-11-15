Пришли нам письмо и выиграй смартфон

Кино-Театр.ру
при поддержке компании INOI
начинает розыгрыш смартфона INOI 5i
для наших читателей!
INOI 5i — смартфон c диагональю экрана 5,5-дюймов покрыт надежным 2,5D стеклом со слегка закругленными гранями. Соотношение сторон дисплея 18:9, в сравнении с предыдущим форматом 16:9, позволило максимально расширить площадь экрана и сузить рамки. Яркую цветопередачу обеспечивает HD IPS матрица с разрешением 1280х640 точек. Корпус выполнен из soft-touch поликарбоната.
За работу интерфейса отвечает 4-ядерный процессор MTK6739 с тактовой частотой 1300 МГц и чистый Android 8 Go. Объем оперативной памяти устройства 1Гб, встроенной - 8Гб с возможностью расширения до 128 Гб. Модель имеет два слота для SIM-карт и отдельный слот для карты памяти. Смартфон оснащен двойной камерой 8Мп со вспышкой и автофокусом, а также фронтальной — 5Мп. Объем съемного аккумулятора 2850 мА*ч.
Для участия в конкурсе вам нужно быть подписчиком любой из наших групп в соцсетях, сделать репост этого анонса (можете воспользоваться кнопками соцсетей под текстом) и прислать письмо с темой СМАРТФОН на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В тексте письма обязательно
укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсетях!
Конкурс продлится до 12:00 22 ноября
. Победитель будет выбран из числа участников случайным образом. Приз отправляется только по России.
Ждём ваших писем и желаем удачи!
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