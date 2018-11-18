Посмотри «Быть Астрид Линдгрен» первым

22 ноября
в прокат по России выходит биографическая драма «Быть Астрид Линдгрен
», посвящённая юности известной шведской сказочницы, подарившей нам истории про Малыша и Карлсона, Пеппи Длинный Чулок и других любимых героев детей всего мира.
Кино-театр.ру
начинает розыгрыш билетов на предпремьерный показ картины, который состоится 21 ноября
в московском кинотеатре «СИНЕМА ПАРК Метрополис»
. Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети (можете использовать кнопки соцсетей под текстом), и прислать прислать письмо с темой ХОЧУ В КИНО! на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В тексте письма обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсетях!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях и продлится до 18:00 20 ноября
. Три победителя будут выбраны случайным образом и получат по два билета на этот показ.
Желаем всем сказочной удачи!
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