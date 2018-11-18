Карлсон, Кристиан Бейл и скандинавский детектив: наследие Астрид Линдгрен в кино

В российский прокат 22 ноября выходит фильм Перниллы Фишер Кристенсен «Быть Астрид Линдгрен» о юности знаменитой шведской сказочницы, которая с самого детства, подобно своей Пеппи Длинныйчулок нарушала нелепые законы взрослых, но в то же время, как и ее лиричный Малыш, да и многие другие герои ее произведений чувствовала бесконечное одиночество. Становление Астрид Линдгрен как автора, безусловно, сказалось на ее книгах, которые вошли в историю не только благодаря удивительно понятному для взрослых и детей литературному языку, но и ярким персонажам из игровых и анимационных лент, отражающим проблемы не только того времени, когда появлялись собственно книги или фильмы, но и вечно актуальные истории бунтующего взросления, одиночества и семьи. Кино-театр.ру рассказывает о лучших произведениях Астрид Линдгрен, которые получили достойное киновоплощение.
«Пеппи Длинныйчулок», 1984
История взбалмошной, с виду хулиганки Пеппи с длинным и малозапоминающимся именем, преобразованным лишь в одну, да и то не самую короткую, фамилию «Длинныйчулок» стала одной из первых повестей, написанных Астрид Линдгрен. Всем известная героиня появилась благодаря дочери писательницы Карин, которая в 1941 году заболела воспалением легких и однажды и заказала на ночь историю про Пеппи Длинныйчулок. Астрид Линдгрен, уже пережившая одну из родительских травм (о которой как раз и идет речь в фильме «Быть Астрид Линдгрен») к этому времени стала сторонницей новых веяний воспитания, которые сводились к тому, что к детям нужно проявлять всяческое уважение, учитывать их мысли и чувства, а не пытаться воспитывать их, полностью исходя из убеждений взрослых. Советские и российские зрители знают Пеппи Длинныйчулок в основном в исполнении Светланы Ступак
в знаменитом телефильме 1984 года, который сняла Маргарита Микаэлян
, в нем также играли Федор Стуков
, Михаил Боярский
, Лев Дуров
, Леонид Ярмольник
, Татьяна Васильева
, Леонид Каневский
и другие актеры. Микаэлян, кстати, на тот момент далеко не впервые работала с творческом Астрид Линдгрен – в 1971 году она была автором сценария и режиссером знаменитого детского спектакля Московского академического театра сатиры «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», где главные роли играли Спартак Мишулин
, Владимир Радченко
и Татьяна Пельтцер
.
«Знаменитый сыщик рискует», 1957
Когда Астрид Линдгрен уже получила свою первую настоящую и по сути единственную работу – редактором детской литературы в издательстве «Рабен и Шёгрен», она, вдоволь ознакомившись с миром книжных новинок, тогда во многом состоявших из низкопробных триллеров, решила написать по-настоящему захватывающую детективно-приключенческую историю, естественно, с фокусом на детей. Так появились «Приключения Калле-сыщика» и Калле Блумквист – 13-летний паренек, мечтающий стать настоящим сыщиком и отчаянно ищущий возможности для реализации своей мечты в маленьком шведском городке, где в лучшем случае могут стянуть мелочь из церкви. Именно Калле стал героем первых шведских киноэкранизаций произведений Астрид Линдгрен. Фильм про маленького сыщика, снятый Улле Хелльбумом
по сценарию самой Линдгрен, появился на Рождество 1957 года и стал настоящей классикой детских фильмов – как минимум в Швеции. Не удивительно, что спустя время другим известным в детективных кругах шведским героем стал журналист Микаэль Блумквист из трилогии «Миллениум» Стига Ларссона
. Не исключено, что нынешний скандинавский детектив, известный по всему миру, во многом является наследием детских повестей Линдгрен. Кстати, ее внучатая племянница Карин Альвтеген – известная в Швеции писательница детективных романов.
«Дети из Бюллербю», 1986
Пожалуй, самая автобиографичная трилогия Астрид Линдгрен - «Мы все из Бюллербю», где она исследовала взаимоотношения детей и родителей в маленькой шведской деревушке, прототипом которой стала родина ее отца Смоланд, экранизировалась, в отличие от детских произведений писательницы не так много раз. Первое киноизложение принадлежит все тому же Хелльбуму, а второе (сразу дилогия) – Лассе Хальстрему
, бывшему режиссеру клипов ABBA, прославившемуся в Голливуде фильмом «Моя собачья жизнь
» («Золотой глобус» за лучший иностранный фильм и несколько номинация на «Оскар»), вышедшему чуть раньше двух картин по произведениям Линдгрен. Позже Халльстрем окончательно перебрался в американское кино и снял «Что гложет Гилберта Грэйпа
», «Правила виноделов
», «Хатико: Самый верный друг
», причем многие его фильмы основывались на литературных источниках.
«Малыш и Карлсон», 1968
Один из самых популярных сказочных персонажей в мире был создан Астрид Линдгрен в 1955 году, а уже спустя пять лет стал широко известен в Советском Союзе – во многом благодаря переводу Лилианны Лунгиной
, сделанному в 1957-м. На родине про Карлсона фильм сняли только в 1974 году, а мультфильм и вовсе только в 2002-м), зато в СССР Карлсон мгновенно стал героем спектаклей и – самое главное – мультфильма, снятого по первой повести Линдгрен в 1968 году режиссером Борисом Степанцевым
. Если во всем мире «в меру упитанного мужчину в полном расцвете сил» знают в основном по иллюстрациям Илон Викланд, то в России маленького рыжего хулигана с брюшком и пропеллером сразу же узнают, благодаря работе художника Анатолия Савченко
. Для советских реалий шведский оригинал претерпел ряд незначительных изменений – например, в советском мультфильме родители были заняты работой, поэтому с Малышом и сидела фрекен Бок, в то время, как у Линдгрен работал только папа, а мама, когда оставляла ребенка с няней, уезжала лечиться, а Карлсон лакомился вареньем, а не тефтелями и тортом со взбитыми сливками, – но главное осталось неизменным. «Малыш и Карлсон» – история одинокого мальчика, мечтающего о настоящем друге и находящего его в лице непоседливого и в общем-то тоже одинокого любителя полетать по крышам.
«Мио, мой Мио», 1980
К середине 1950-х Линдгрен продолжала излагать непростой социальный контекст в своих детских, на первый взгляд, повестях. Одной из таких и стала «Мио, мой Мио!» – история нелюбимого ребенка приемных родителей. Эта тема в последующем и, кстати, довольно похожем изложении будет и у Джоан Роулинг в «Гарри Поттере». Но в свое время и повесть Линдгрен пользовалась большой популярностью – не только в скандинавских странах, но и в Советском Союзе, где в середине 1980-х решили снять полнометражный фильм, причем в копродукции со Швецией, Норвегией и Великобританией. Эта экранизация стала самой дорогой из всех киновоплощений произведений Линдгрен. Кандидатуру режиссера Владимира Грамматикова
одобрила сама Линдгрен, с которой советский режиссер встречался у нее дома. Грамматиков перед встречей очень переживал о том, что будет очень много вопросов про сам фильм, однако писательница задавала ему вопросы о детстве и была удовлетворена ответами. Спецэффекты для фильма делал британский постановщик Терри Экланд-Сноу
, работавший над «Бэтменом
» и «Чужими
», главным художником был Константин Загорский
, создавший «Москву-Кассиопею
», роль злодея Като исполнял Кристофер Ли
, но настоящим «прорывом» фильма стал актерский дебют Кристиана Бейла
. Роль Юм-Юма далась ему в жесткое борьбе еще с сотней детей, которых отбирали по всему миру. Несмотря на то, что известность Бейлу принесла роль в «Империи солнца» Стивена Спилберга
, настоящий кинодебют состоялся у него на площадке именно фильма «Мио, мой Мио».
«Ронья, дочь разбойника», 2014
Почти детская интерпретация «Ромео и Джульетты» про семьи враждующих между собой разбойников и их непокорных детей – Роньи и Борки была написана Линдгрен в начале 1980-х. Почти сразу же ее экранизировали в Швеции
, но, пожалуй, самой трогательно стало ее экранное воплощение, случившееся спустя более трех десятков лет в аниме-сериале Горо Миядзаки
«Ронья, дочь разбойников». Первый сериальный опыт знаменитой японской студии Ghibli хоть и критиковали за медленный темп повествования (а в сериале было 26 эпизодов), но с визуальной красотой этой истории, кажется, не смог поспорить никто.
«Быть Астрид Линдгрен
» в прокате с 22 ноября
.
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