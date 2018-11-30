10 рождественских фильмов, в которых сбываются мечты

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Лучшие произведения шведской сказочницы и их самые удачные экранизации

Карлсон, Кристиан Бейл и скандинавский детектив: наследие Астрид Линдгрен в кино

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2 ноября

Студия «Мельница», или сеансы белой магии с последующим разоблачением

Как работают создатели самой успешной анимационной франшизы про трех богатырей