10 рождественских фильмов, в которых сбываются мечты

С 29 ноября в российских кинотеатрах можно будет посмотреть рождественский мультфильм «Элиотт». Прямо перед Рождеством один из девяти летучих северных оленей упряжки Санта-Клауса неожиданно решает уйти на покой…. У лошадки Эллиота есть всего три дня, чтобы воплотить главную в жизни мечту: занять место в команде Санты и развозить детишкам чудесные рождественские подарки. Мы решили вспомнить, какие ещё яркие желания сбываются в рождественских фильмах.
Эта прекрасная жизнь (1946)
Вышедший на экраны 20 декабря 1946 года фильм Фрэнка Капры
стал классикой мирового кинематографа, и, начиная с 70-х, ни один канун Рождества на американском телевидении не обходился без него. И хотя главный герой Джордж Бейли (Джеймс Стюарт
) так и не отправился в путешествие, о котором мечтал, сбылась мечта его ангела-хранителя (Генри Траверз
): он получил крылья, разубедив отчаявшегося Джорджа сводить счёты с жизнью. Лучший подарок на Рождество в этой доброй драмеди – это человеческая жизнь и понимание, как много она может значить для других людей и даже для целого города. Карпа получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру в 1947 году, а спустя 40 лет после премьеры «Эта прекрасная жизнь» была колоризована, так что теперь можно посмотреть фильм в цвете.
Чудо на 34-й улице (1947)
Одним из самых популярных рождественских фильмов вот уже 70 лет остаётся комедия Джорджа Ситона
с Морин О’Харой
и Джоном Пейном
в главных ролях. Универмаг «Мэйсиз» каждый год на День благодарения устраивает костюмированный парад на 34-й улице в Нью-Йорке. Однако актёр, который должен играть Санта-Клауса переборщил со спиртным и еле ворочает языком. Его место в санях соглашается занять проходивший мимо старик Крис Крингл. Он имеет такой успех у детей, что магазин предлагает ему работу в преддверии наплыва покупателей. Однако не все рады старику, тем более, что он до неприличия вжился в роль Санты. Штатный психолог универмага сдаёт мистера Крингла санитарам. Теперь решать, является ли Крис настоящим Санта-Клаусом, будет городской суд. Удастся ли пожилому джентльмену вернуть скептичным жителям Манхеттена веру в чудеса и исполнить мечту малышки Сюзан (Натали Вуд
) о новом доме? После просмотра картины Ситона, проводящей недвусмысленные параллели между Кринглом и Иисусом Христом, становится ясно, почему Голливуд называют «фабрикой грёз». Невозможно остаться равнодушным к Крису Кринглу в исполнении Эдмунда Гвенна
, недаром он получил за его роль «Оскар». Фильм также получил ещё две статуэтки от Американской киноакадемии: за лучший адаптированный сценарий и за лучший литературный первоисточник.
Один дома (1990)
Не пересмотреть в канун Рождества прославившую Макалея Калкина
комедию Криса Коламбуса
просто немыслимо. И в ней мечта Кевина Маккалистера сбывается целых два раза. Сначала самый младший ребёнок в большой семье пожелал остаться один, уж очень ему надоели шумные родственники, от которых, как ему кажется, одни неприятности. И вот мечта Кевина исполнилась: в утренней суматохе про спящего на чердаке Кевина забывают и уезжают в Париж без него. Радости Кевина, проснувшегося в пустом доме, нет предела, ведь теперь он свободен. Но оставшись один на один с бандой домушников, Кевин понимает, как ему не хватает семьи. И хотя с помощью смекалки и подручных средств десятилетний мальчик справился с грабителями самостоятельно, его новым желанием на Рождество становится воссоединение с родными. И чудо обязательно случится.
Кошмар перед Рождеством (1993)
Но далеко не все наши сбывшиеся мечты похожи на сказку. Порой на деле они становятся сущим кошмаром. Именно это и случилось с Джеком из кукольного мультфильма, прославившего Тима Бёртона
. Обаятельный скелетообразный Джек всю жизнь провёл в стране Хэллоуин и преуспел в искусстве запугивания. Но ему хочется чего-то ещё, другого праздника. И вот оказавшись в стране Рождества, Джек влюбился в этот добрый праздник, да так сильно, что решил сам его провести. В погоне за мечтой Джек готов даже похитить Санта-Клауса, чтобы занять место центральной фигуры праздника. Вот только когда занят не своим делом, всё идёт совсем не так, как мечталось.
Неспящие в Сиэтле (1993)
В канун Рождества маленький Джон, сын вдовца Сэма (Том Хэнкс
), звонит на радио, чтобы рассказать о своем желании: чтобы у его папы появилась новая жена. Конечно, это трогательное послание не оставило равнодушными тысячи женщин по всей Америке, но больше всего оно заинтересовало журналистку Энни в исполнении Мэг Райан
. Взявшись за репортаж об обаятельном холостяке, Энни начинает сомневаться в собственной помолвке…
Пока ты спал (1995)
Романтическая комедия Джона Тёртелтауба
с Сандрой Буллок
в главной роли тоже о том, что наши мечты не всегда совпадают с нашими реальными потребностями. Одинокая Люси работает кассиром на станции электричек в Чикаго. Она мечтает однажды побывать во Флоренции, а ещё тайно влюблена в мужчину, которого видит каждый день на станции, но боится с ним познакомиться. Однажды она спасает ему жизнь, буквально вытащив из-под приближающегося поезда. Молодого человека по имени Питер отвозят в больницу, но он не приходит в сознание. Тем временем родственники, пришедшие навестить Питера, принимают Люси за его невесту, против чего та разумеется не возражает. Героиня проникается тёплыми чувствами ко всей семье, но милее всех её сердцу оказывается брат «жениха» Джек. Что будет, когда Питер выйдет из комы, мы вам не расскажем, но во Флоренцию в конце концов Люси поедет в свадебное путешествие.
Оленёнок Рудольф (1998)
Главный герой мультфильма Уильяма Ковальчука родился на свет с ярко-красным носом, за который его дразнят эльфы и другие олени на службе у Санты. Рудольф мечтает однажды оказаться в упряжке Санты и летать, как когда-то летал его отец. Он старается изо всех сил, но во время гонок на санях его дисквалифицируют за «недозволенное применение носовой вспышки». Расстроенный оленёнок уходит из команды Санты и прячется в пещере, решив стать отшельником. Именно эта неудача поможет ему найти новых друзей, спасти любимую олениху, и даже победить и перевоспитать злую снежную королеву. Тем временем погода портится, и в такой метели лишь красный нос может указать дорогу, так что Санте ничего не остаётся, как поставить Рудольфа во главе упряжки.
Полярный экспресс (2004)
Нередко мы прячем наши мечты за маской скепсиса, но это вовсе не значит, что в глубине души нам не хочется чуда. Главный герой «Полярного экспресса» Роберта Земекиса
уверяет родителей, что не верит в Санта-Клауса, однако каждую ночь в канун Рождества он не спит лишь с одной целью – увидеть своими глазами святого Николаса. И однажды прямо у порога остановится поезд, который отвезёт мальчика на Северный Полюс, а строгий, но обаятельный проводник, похожий на Тома Хэнкса, не даст заскучать в пути. А самое главное – впереди удивительные приключения и встреча с Сантой (которого озвучивает в русском дубляже Александр Филиппенко
).
Отпуск по обмену (2006)
Героиня мелодрамы «Отпуск по обмену» Айрис Симпкинс (Кейт Уинслет
) живет в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс (Камерон Диас
), владелица процветающего рекламного агентства. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет. Две совершенно незнакомые друг с другом женщины, живущие на расстоянии 10 тысяч километров друг от друга, оказываются в сходной ситуации. Перед Рождеством они решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель. Иногда от мечты нас отделяют огромные расстояния, а для их осуществления надо просто сменить обстановку.
Эдди «Орёл» (2016)
После стольких фильмов в рождественских декорациях вам наверняка захочется отдохнуть от ёлок и огоньков. Полубиографическая спортивная драма Декстера Флетчера
не менее снежная, чем все вышеперечисленные фильмы, а по атмосфере чуда и исполнения мечты, может быть, самая близкая к «Элиотту». Британский лыжник Эдди Эдвардс (Тэрон Эджертон
) с 10 лет мечтал участвовать в Олимпийских играх, но никакой поддержки не было ни от спортивной федерации, ни от отца (Кит Аллен
). Вопреки всеобщему скепсису, Эдди продолжает верить в себя и идёт к мечте под руководством бывшего американского лыжника Бронсона Пири (Хью Джекман
). И да, становится первым представителем Великобритании на зимних Олимпийских играх в прыжках с трамплина.
«Элиотт
» в прокате с 29 ноября
.