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«Аквамен», «Дом, который построил Джек» и ещё 15 фильмов декабря

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Фильмы месяца >>
1 декабря 2018
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Дом, который построил Джек» / The House That Jack Built



Ларс фон Триер поставил историю крайне умного серийного убийцы Джека (Мэтт Диллон), который за двенадцать лет достиг небывалых высот в этом неблагоприятном деле. В его доме под разными предлогами, вероятно, побывают Райли Кио, Бруно Ганц, Ума Турман и другие известные артисты.

Выход в прокат: 6 декабря



«Мне по кайфу» / I Feel Good



Комедия Бенуа Делепина и Густава де Керверна повествует о мечтающем разбогатеть Жане Дюжардене, имеющем только белый халат и тапочки. Премьера ленты состоялась на фестивале в Локарно.

Выход в прокат: 6 декабря



«Хроники хищных городов» / Mortal Engines



Художник «Властелина колец» Кристиан Риверс под присмотром Питера Джексона, выступающего в качестве сценариста и продюсера, работает над адаптацией одноимённого романа Филипа Рива о гигантских городах-машинах. В актёрском ансамбле числятся Хьюго Уивинг и Стивен Лэнг.

Выход в прокат: 6 декабря



«Щелкунчик и четыре королевства» / The Nutcracker and the Four Realms



Фэнтези Лассе Халльстрёма и Джо Джонстона расскажет о молодой Кларе, путешествующей по четырём королевствам. В картине заняты Кира Найтли, Морган Фриман, Хелен Миррен, Маккензи Фой, Мэттью Макфэдиен и другие.

Выход в прокат: 8 декабря



«Аквамен» / Aquaman



Сольник супергероя DC, дебютировавшего в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», поставил хоррормейкер Джеймс Ван. Компанию Джейсону Момоа составят Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон и Дольф Лундгрен.

Выход в прокат: 13 декабря



«Бамблби» / Bumblebee



Спин-офф про одного из самых популярных «Трансформеров» снимает не Майкл Бэй, а аниматор Трэвис Найт. Главную роль в картине, чьё действие развернётся в ностальгических 80-х, доверили Хейли Стейнфилд.

Выход в прокат: 13 декабря



«Гринч» / The Grinch



Анимационная перезагрузка знаменитой семейной комедии с Джимом Керри. Правда, не с ним, а с Бенедиктом Камбербэтчем в «роли» Гринча. Над мультфильмом трудилась студия Illumination, ответственная за серию «Гадкий я» и «Тайную жизнь домашних животных».

Выход в прокат: 13 декабря



«Счастливый Лазарь» / Lazzaro felice



Третий фильм Аличе Рорвахер повествует о молодом крестьянине Лаззаро (Адриано Тардиоло), способном путешествовать во времени. Картина удостоена премии за сценарий на 71-м Каннском международном кинофестивале.

Выход в прокат: 13 декабря



«Хрусталь» / Crystal Swan



Лента дебютантки Дарьи Жук, посвящённая Веле (Алина Насибуллина), мечтающей уехать в Америку, является главным белорусским хитом этого года, участником фестиваля в Карловых Варах, победителем Одесского смотра и программы «Копродукция» выборгского «Окна в Европу», а также единогласным кандидатом на «Оскар» от Беларуси.

Выход в прокат: 13 декабря



«Человек-паук: Через вселенные» / Spider-Man: Into The Spider-Verse



Зрителей ждёт сразу много юных супергероев, однако среди озвучантов - вполне взрослые голоса «Рэя Донована» Лива Шрайбера и будущего «Настоящего детектива» Махершалы Али.

Выход в прокат: 13 декабря



«Воспитательница» / The Kindergarten Teacher



Драма Сары Коланджело с Мэгги Джилленхол и Гаэлем Гарсия Берналем, ставшая фаворитом «Сандэнса», повествует о работнице детского сада, открывшей у одного из своих пятилетних воспитанников гениальный поэтический талант.

Выход в прокат: 20 декабря



«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»



Полнометражный спин-офф популярного комедийного сериала с Александром Петровым, Сергеем Буруновым и Александрой Бортич. По сюжету в канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия, и Гриша Измайлов вместе с оперативниками решает ограбить банк.

Выход в прокат: 20 декабря



«Человек, место, время и снова человек» / 인간, 공간, 시간 그리고 인간



Новая работа Ким Ки Дука представляет собой отражение истории человечества через историю о путешествии военного корабля, где собрались люди разных возрастов и рода деятельности.

Выход в прокат: 20 декабря



«Ёлки последние»



Завершение популярной новогодней киносерии, длившейся восемь лет. К зрителям вернутся многие полюбившиеся герои, а за постановку новелл отвечают Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас и Александр Котт. Как всегда, все истории объединены закадровым голосом Константина Хабенского.

Выход в прокат: 27 декабря



«Т-34»



Приключенческий экшн Алексея Сидорова с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум, Виктором Добронравовым, Антоном Богдановым и Юрием Борисовым расскажет про экипаж легендарной боевой машины Т-34, столкнувшимся с немецкими танковыми асами.

Выход в прокат: 27 декабря



«Три богатыря и наследница престола»



Режиссёром девятой части анимационной серии выступил Константин Бронзит, в 2004 году положивший начало франшизе лентой «Алёша Попович и Тугарин Змей». На сей раз богатыри отправятся в Царьград за наследницей Князя Киевского (Сергей Маковецкий).

Выход в прокат: 27 декабря



«Унесённые призраками» / 千と千尋の神隠し



Шедевр Хаяо Миядзаки возвращается на большие экраны спустя 16 лет. Зрители вновь встретятся с девочкой Тихиро, колдуньей Юбабой и другими незабываемыми персонажами. Обладатель «Золотого медведя» Берлинале и «Оскара». Must see.

Выход в прокат: 27 декабря




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Макс Милиан
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АкваменАлёша Попович и Тугарин ЗмейБамблбиБэтмен против Супермена: На заре справедливостиВоспитательницаГринчГринч - похититель РождестваДом, который построил ДжекЁлки (киноальманах)Ёлки последниеМне по кайфуПолицейский с Рублёвки. Новогодний беспределСчастливый ЛазарьТ-34ТрансформерыТри богатыря и Наследница престолаУнесённые призракамиХроники хищных городовХрустальЧеловек, место, время и снова человекЧеловек-паук: Через вселенныеЩелкунчик и четыре королевства

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