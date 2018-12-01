«Аквамен», «Дом, который построил Джек» и ещё 15 фильмов декабря

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Дом, который построил Джек» / The House That Jack Built
Ларс фон Триер
поставил историю крайне умного серийного убийцы Джека (Мэтт Диллон
), который за двенадцать лет достиг небывалых высот в этом неблагоприятном деле. В его доме под разными предлогами, вероятно, побывают Райли Кио
, Бруно Ганц
, Ума Турман
и другие известные артисты.
Выход в прокат:
6 декабря
«Мне по кайфу» / I Feel Good
Комедия Бенуа Делепина
и Густава де Керверна
повествует о мечтающем разбогатеть Жане Дюжардене
, имеющем только белый халат и тапочки. Премьера ленты состоялась на фестивале в Локарно.
Выход в прокат:
6 декабря
«Хроники хищных городов» / Mortal Engines
Художник «Властелина колец» Кристиан Риверс
под присмотром Питера Джексона
, выступающего в качестве сценариста и продюсера, работает над адаптацией одноимённого романа Филипа Рива
о гигантских городах-машинах. В актёрском ансамбле числятся Хьюго Уивинг
и Стивен Лэнг
.
Выход в прокат:
6 декабря
«Щелкунчик и четыре королевства» / The Nutcracker and the Four Realms
Фэнтези Лассе Халльстрёма
и Джо Джонстона
расскажет о молодой Кларе, путешествующей по четырём королевствам. В картине заняты Кира Найтли
, Морган Фриман
, Хелен Миррен
, Маккензи Фой
, Мэттью Макфэдиен
и другие.
Выход в прокат:
8 декабря
«Аквамен» / Aquaman
Сольник супергероя DC, дебютировавшего в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
, поставил хоррормейкер Джеймс Ван
. Компанию Джейсону Момоа
составят Эмбер Хёрд
, Николь Кидман
, Уиллем Дефо
, Патрик Уилсон
и Дольф Лундгрен
.
Выход в прокат:
13 декабря
«Бамблби» / Bumblebee
Спин-офф про одного из самых популярных «Трансформеров»
снимает не Майкл Бэй
, а аниматор Трэвис Найт
. Главную роль в картине, чьё действие развернётся в ностальгических 80-х, доверили Хейли Стейнфилд
.
Выход в прокат:
13 декабря
«Гринч» / The Grinch
Анимационная перезагрузка знаменитой семейной комедии
с Джимом Керри
. Правда, не с ним, а с Бенедиктом Камбербэтчем
в «роли» Гринча. Над мультфильмом трудилась студия Illumination, ответственная за серию «Гадкий я»
и «Тайную жизнь домашних животных»
.
Выход в прокат:
13 декабря
«Счастливый Лазарь» / Lazzaro felice
Третий фильм Аличе Рорвахер
повествует о молодом крестьянине Лаззаро (Адриано Тардиоло
), способном путешествовать во времени. Картина удостоена премии за сценарий на 71-м Каннском международном кинофестивале.
Выход в прокат:
13 декабря
«Хрусталь» / Crystal Swan
Лента дебютантки Дарьи Жук
, посвящённая Веле (Алина Насибуллина
), мечтающей уехать в Америку, является главным белорусским хитом этого года, участником фестиваля в Карловых Варах, победителем Одесского смотра и программы «Копродукция» выборгского «Окна в Европу», а также единогласным кандидатом на «Оскар» от Беларуси.
Выход в прокат:
13 декабря
«Человек-паук: Через вселенные» / Spider-Man: Into The Spider-Verse
Зрителей ждёт сразу много юных супергероев, однако среди озвучантов - вполне взрослые голоса «Рэя Донована» Лива Шрайбера
и будущего «Настоящего детектива» Махершалы Али
.
Выход в прокат:
13 декабря
«Воспитательница» / The Kindergarten Teacher
Драма Сары Коланджело
с Мэгги Джилленхол
и Гаэлем Гарсия Берналем
, ставшая фаворитом «Сандэнса», повествует о работнице детского сада, открывшей у одного из своих пятилетних воспитанников гениальный поэтический талант.
Выход в прокат:
20 декабря
«Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
Полнометражный спин-офф популярного комедийного сериала с Александром Петровым
, Сергеем Буруновым
и Александрой Бортич
. По сюжету в канун нового года отделение полиции «Барвиха Северное» оказывается под угрозой закрытия, и Гриша Измайлов вместе с оперативниками решает ограбить банк.
Выход в прокат:
20 декабря
«Человек, место, время и снова человек» / 인간, 공간, 시간 그리고 인간
Новая работа Ким Ки Дука
представляет собой отражение истории человечества через историю о путешествии военного корабля, где собрались люди разных возрастов и рода деятельности.
Выход в прокат:
20 декабря
«Ёлки последние»
Завершение популярной новогодней киносерии, длившейся восемь лет. К зрителям вернутся многие полюбившиеся герои, а за постановку новелл отвечают Тимур Бекмамбетов
, Егор Баранов
, Анна Пармас
и Александр Котт
. Как всегда, все истории объединены закадровым голосом Константина Хабенского
.
Выход в прокат:
27 декабря
«Т-34»
Приключенческий экшн Алексея Сидорова
с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум
, Виктором Добронравовым
, Антоном Богдановым
и Юрием Борисовым
расскажет про экипаж легендарной боевой машины Т-34, столкнувшимся с немецкими танковыми асами.
Выход в прокат:
27 декабря
«Три богатыря и наследница престола»
Режиссёром девятой части анимационной серии выступил Константин Бронзит
, в 2004 году положивший начало франшизе лентой «Алёша Попович и Тугарин Змей»
. На сей раз богатыри отправятся в Царьград за наследницей Князя Киевского (Сергей Маковецкий
).
Выход в прокат:
27 декабря
«Унесённые призраками» / 千と千尋の神隠し
Шедевр Хаяо Миядзаки
возвращается на большие экраны спустя 16 лет. Зрители вновь встретятся с девочкой Тихиро, колдуньей Юбабой и другими незабываемыми персонажами. Обладатель «Золотого медведя» Берлинале и «Оскара». Must see.
Выход в прокат:
27 декабря
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