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11 декабря 2018
Кино-Театр.ру разыгрывает для наших читателей новый приз от компании INOI — смартфон INOI 3 Power.

Новогодний подарок нашим читателям

INOI 3 Power с высокоемкой батареей 3500 мА*ч понравится тем, кто постоянно пользуется смартфоном и хочет всегда оставаться на связи. Модель оснащена 5 дюймовым экраном с соотношением сторон 18:9. Корпус выполнен из приятного на ощупь матового материала. Экран защищен надежным 2,5D стеклом со слегка закругленными гранями.

За четкую работу интерфейса отвечает чистый Android 8 Go с объемом оперативной памяти – 1 Гб. Встроенная память смартфона - 8Гб с возможностью расширения до 32Гб. Предусмотрено одновременное использование двух SIM-карт, а также отдельный слот для карты памяти. Смартфон оснащен двойной камерой 5 Мп, а также фронтальной — 2 Мп. Вместе с операционной системой Android 8 Go пользователь получает ряд оптимизированных приложений, в том числе и Google Фото, чтобы хранить любимые снимки в облаке.

Для участия в конкурсе вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой INOI на адрес kinoteatr.prize@gmail.com.

В тексте письма обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсетях, а также расскажите нам, что вам нравится или не нравится на сайте kino-teatr.ru? Например, назовите свой любимый текст, или раздел, который вы всегда просматриваете, своего любимого автора — или то, что вам мешает и раздражает при чтении сайта, что хотелось бы изменить?

Конкурс продлится по 18 декабря включительно. Победитель будет выбран из писем случайным образом! Приз отправляется компанией INOI только по России.

Ждём ваших писем и желаем удачи!
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