Между Лозницей и Бандерасом: что нового в украинском кино?

Уходящий год был успешным для украинского фестивального кино, которое показывали в Каннах и Берлине, однако в местных кинотеатрах большинство фестивальных хитов собрали до обидного мало. Чего не скажешь о жанровых картинах, которые в 2018-м установили новый для украинского рынка рекорд кассовых сборов. О том, какие жанры пользуются популярностью у зрителей, любят ли в Украине патриотические картины и что ждут зрители в 2019 году, рассказывает украинский кинообозреватель, куратор Киевской недели критики Наталья Серебрякова.
Лозница и новые имена авторского кинематографа
фото: Постер фильма "Когда падают деревья"/Берлинский кинофестиваль
Этот год начался ударно для украинского кино: фильм Марыси Никитюк «Когда падают деревья» представлял Украину на Берлинале-2018 в секции «Панорама». Действие этой эротической социальной драмы происходит в украинском селе, а его герои – влюбленные юноша и девушка, чьи отношения осуждает вся деревня. Визуально «Когда падают деревья» – нежное, эстетское кино: над фильмом работал польский оператор Михал Энглерт, призер кинофестиваля «Сандэнс» и Берлинале.
31-летняя Марыся Никитюк – украинский журналист, театральный критик и сценарист; это ее полнометражный дебют. Для украинской киноиндустрии премьера фильма в Берлине была настоящим событием: киевские журналисты искали «лишний билетик». Однако, когда картина летом вышла в прокат, ее ждал настоящий провал. Несмотря на красивый провокационный трейлер, зритель не пошел на этот фильм, в результате чего картина собрала в кинотеатрах жалкие 373 тысяч гривен при бюджете в 22 миллиона (из которых десять – государственные).
На Берлинале же показывали документальный фильм Сергея Лозницы «День победы» о праздновании 9-го мая в берлинском Трептов-парке. Картина оказалась остросоциальным комментарием к состоянию «русского мира» и в дальнейшем в прокат не вышла, хотя и стала весомым вкладом в фестивальные новинки года. Другой фильм Лозницы «Донбасс», премьера которого состоялась по иронии судьбы 9 мая в Каннах, до проката все же добрался. Фильм представляет собой вереницу историй о современной ситуации в Донбассе, иногда скатываясь в фарс и сатиру, иногда в холодный ужас военной жизни. В Каннах Лозница получил приз за лучшую режиссуру программы «Особый взгляд», фильм был выдвинут Украиной на «Оскар», правда, в шорт-лист претендентов на награду не попал. В прокате, несмотря на хорошего дистрибьютора («Артхаус-траффик»), ленту ждал провал: картина получила 1,5 миллиона гривен при бюджете 71,3 миллиона. (16,7 из которых – поддержка государства).
фото: Кадр из фильма "Донбасс"/loznitsa.com
Второй фильм, частично снятый на украинские государственные деньги и представленный на Каннском кинофестивале, – «Женщина на войне». Это история о том, как исландка, озабоченная экологическим вопросом, усыновляет ребенка из Украины (сироту из Донбасса). В ленте звучат украинские народные песни, тексты к которым адаптировали в Национальной музыкальной академии. В Каннах этот фильм получил награду за лучшую музыку вместе с государственной премией Каннского кинофестиваля «Золотая железная дорога». Этот фильм в национальный прокат пока не вышел.
Патриотизм против «Безумной свадьбы»
Если еще семь лет назад в украинских кинотеатрах показывали только один фильм местного производства, то к прошлому году ситуация заметно изменилась. В 2017-м их было уже 45. В 2018 году – на одну ленту больше. Все они частично профинансированы государством. Но большая часть этих фильмов не смогла покрыть хотя бы часть бюджетного финансирования, которое с каждым годом растет. В прошлом году «Госкино» на поддержку украинских фильмов выделило 500 миллионов гривен. (для сравнения, в 2011 году эта сумма была в пять раз меньше и составляла 95 миллионов). А на 2018 год, по словам министра культуры Евгения Нищука, на кинопроизводство выделили 1 миллиард гривен; столько же планируется выделить и на будущий год.
С треском провалился в прокате главный патриотический хит года «Позывной "Бандерас"», собрав в кинотеатрах только 1,9 миллиона гривен (при бюджете в 39,3 миллиона). Картина показывает дуэль двух профи – украинского разведчика с позывным «Бандерас» и российского диверсанта-подрывника по прозвищу «Ходок». Дело происходит в наши дни в Донбассе. Фильм – не вымысел сценаристов, сюжет основан на дневниках бойца Нацгвардии Сергея Башкова, а также рассказах других участников АТО. Кстати, они и снялись в эпизодических ролях. Впрочем, у сценариста киноленты свое мнение: фильм провалился из-за отсутствия рекламы и из-за происков неких врагов, которые «пытаются скрыть» кино от зрителя.
фото: Кадр из фильма "Позывной "Бандерас"
Немного лучше обстояли дела в прокате у 3D-анимационной ленты «Похищенная принцесса», которую в Украине и за рубежом посмотрели примерно 800 тысяч зрителей. Это мультфильм в жанре фэнтези режиссера Олега Маламужа по мотивам сказки Александра Пушкина «Руслан и Людмила», премьера которого в Украине состоялась 7 марта 2018 года. Фильм рассказывает о бродячем артисте Руслане, который спасает похищенную злым волшебником Черномором принцессу Милу. Интересно, что работа над картиной велась пять лет, а сценарным консультантом выступил американец Эндрю Хилтон, который был в той же должности на проектах «Мадагаскар», «Властелин колец» и «Полярный экспресс». Несмотря на слабый сюжет и неубедительных персонажей (а также «взрослые» шутки и отсутствие национального колорита), этот фильм пришелся по душе украинскому зрителю, который отнес в кинотеатры 29,8 миллиона гривен (при бюджете 95,2 миллиона). Однако прокат мультфильма в мире еще продолжается, его планируют показать еще в пятидесяти странах.
Окупилась в прокате только одна картина – «Безумная свадьба» Влада Дикого. На производство ленты было потрачено 10,8 миллиона гривен, прокатные сборы же перевалили за 45 миллионов. Интересен сюжет фильма, за который гривной голосуют зрители. Председатель районного клуба культуры Василий Середюк желал своей дочке Кате всегда самого лучшего и при этом еще и соревновался с соседом Тарасом. Когда же Катя прислала родителям сообщение из Сорбонны, что она собирается замуж за французского кардиохирурга Франсуа, счастью Василия не было предела. Однако не все так просто, Франсуа оказался «афрофранцузом». Василий считает, что эта свадьба ни за что не должна состояться.
фото: "Безумная свадьба"
Аналитики считают, что украинцы не хотят в кинозале смотреть патриотический продукт, который без конца в виде пропаганды и так транслируется в СМИ, а желают расслабиться, посмотрев что-нибудь развлекательное. Этим можно объяснить безумный успех «Безумной свадьбы». Хотя в прошлом году коммерческие успехи украинских фильмов – по крайней мере в количественном выражении – были чуть лучше. Тогда сразу три картины, получившие госфинансирование, собрали в прокате чуть ли не по миллиону долларов каждый. Это военная драма «Киборги: Герои не умирают», комедия «DZIDZIO Контрабас» и фэнтези «Сторожевая застава».
В среднем же наиболее кассовые украинские фильмы приводят в кинотеатр 300-400 тысяч зрителей. Всего, по данным Госкино, в Украине работает 177 кинотеатров с общим количеством экранов 512.
Ставка на копродукцию
Из проектов, заявленных к прокату в 2019-м, самым мощным пока видится экшен «Захар Беркут» Ахтема Сеитаблаева («Киборги») по мотивам одноименной повести Ивана Франко. В 1241 году монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников, среди которых Захар Беркут, тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Главную роль играет голливудский актер Роберт Патрик, у фильма уже вышел довольно пафосный и многообещающий тизер. В честь выхода фильма будет выпущена памятная марка и монета, что является интересным промоходом.
фото: "Захар Беркут"/kinorob.com
Любопытным кажется исторический фильм «Гарет Джонс» Агнешки Холланд о журналисте, раскрывающем правду Голодомора. Холланд – известная правозащитница от кино, неоднократно снимавшая о Холокосте, теперь взялась за украинские печальные страницы истории. В картине сыграет Джеймс Нортон («МакМафия»), премьера запланирована на 28 ноября 2019 года. В честь британского журналиста переименуют одну из столичных улиц, а также поставят памятник.
Продукт совместного производства Украины, Бельгии и Франции «Полина» с Жаном Рено в одной из главных ролей выйдет пораньше (27 июня 2019-го) – и самое время, ведь производство этой сказочной истории началось еще в ноябре 2015 года. Еще один непривычный для украинской аудитории фильм – «Пульс», история слепой паралимпийской спортсменки Оксаны Ботурчук. Релиза запланирован на осень-зиму 2019 года. Говорить о кассовых прогнозах для этих лент пока преждевременно, но не исключено, что сотрудничество украинских кинематографистов в том числе и с зарубежными коллегами позволит привлечь в местные кинотеатры большее количество зрителей.