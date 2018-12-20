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Таинственный остров ждёт разгадки своей тайны

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20 декабря 2018
Все мы помним сюжет сериала «Lost» — историю о пассажирах авиакомпании «Oceanic Airlines», потерпевших катастрофу и оказавшихся на мистическом острове в Океании. Оказаться на их месте было бы захватывающе и страшно, одновременно!

Таинственный остров ждёт разгадки своей тайны

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш трёх настольных игр «Остаться в живых» от издательства Hobby World, которые позволят ощутить себя условиях дикой природы, на необитаемом острове. Игроки будут бороться за выживание, искать выход с острова, а победитель разгадает особую тайну!

Игра «Остаться в живых» подходит как для компании друзей, так и для досуга в уютном семейном кругу, играть в неё одновременно могут от одного до четырёх человек. Главной особенностью игры для ее обладателя является уникальность каждой упаковки и ее содержимого. В коробках можно найти неповторяющееся сочетание вооружения, предметов, врагов, линий сюжета и даже игрового поля. И только участник решает, с кем нужно идти дальше, а кого оставить позади. Герои, как и остальное содержимое игры, подобраны случайно и нельзя узнать до последнего, кто именно вам достанется, пока вы не откроете заветную коробку!


Таинственный остров ждёт разгадки своей тайны

Итак, для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Остаться в живых» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com.

В тексте письма обязательно укажите имя, фамилию, ссылку на свою страничку в соцсетях, и ответы на вопросы, посвящённые сериалу «Lost»:

Почему на тропическом Острове появились белые медведи?

Как именно Херли получил ключи от фургона «Дхарма»?

Книга какого русского классика находилась на Острове?

Как вы думаете, почему мы задали вам ровно четыре вопроса?

Конкурс продлится по 24 декабря, включительно. Из ваших писем мы выберем ответы трёх настоящих знатоков сериала, которые получат по коробке игры «Остаться в живых»! Обращаем ваше внимание, что издательство Hobby World отправит призы только по России. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Желаем всем удачи!
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фильмы
Остаться в живых

фотографии >>
Таинственный остров ждёт разгадки своей тайны фотографии
Таинственный остров ждёт разгадки своей тайны фотографии
Таинственный остров ждёт разгадки своей тайны фотографии
Таинственный остров ждёт разгадки своей тайны фотографии
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