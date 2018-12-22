Диагноз казахскому кино: свадьба головного мозга

В 2018-м казахстанский кинематограф продолжил традицию последних нескольких лет: к концу года картин местного производства в прокате становится все больше. Сюжеты знакомы: семейные комедии о свадьбах и триллеры о серьезных ребятах. Однако, если отбросить в сторону количество, радужной картины не получится: качество фильмов, как и их коммерческие показатели, оставляют желать лучшего.
фото: «Бизнес по-казахски в Америке»
Киноиндустрия в Казахстане набирает обороты – это заметно даже невооруженным глазом. Придя в кинотеатры, можно увидеть в сетке расписания как минимум одни локальный фильм, а то и больше. Число компаний, производящих кино в стране, выросло за последние семь лет почти в три раза – с 18 в 2010 до 45 в 2017 году (он пока самый успешный для местной киноиндустрии). Вместе с количеством проектов растет и аудитория казахстанского кино. По данным комитета по статистике министерства национальной экономики, количество посетителей национальных картин выросло с 852,5 тысяч человек в 2011 до 2,43 миллиона посетителей в 2017 году. Однако отечественное кино по-прежнему уступает зарубежным лентам: в том же триумфальном 2017 году зарубежные фильмы привлекли в кинотеатры страны 15,17 миллиона человек против 2,4 миллиона, пришедших посмотреть казахские фильмы. Доля национального кино в 2017-м равнялась 11%.
Три отечественные картины 2017 года «Бизнес по-казахски в Америке», «5 причин не влюбиться в казаха» и «Брат или брак» показали хорошие результаты в прокате, собрав от трехсот до пятисот тысяч долларов. На 2018 год было заявлено 52 казахстанских фильма. Большая их часть добралась до проката.
фото: «5 причин не влюбиться в казаха»
В кино себя пробуют теперь не только вышедшие на пенсию квнщики (они с завидной регулярностью штампуют похожие друг на друга комедии), но и поп-исполнители, и даже инста-блогеры. Доступность кинопроизводства приводит в том числе и к тому, что в 2018 году вышло очень много низкобюджетных картин. Например, хоррор «Во мраке» или комедия «Не египте мне мозги». В декабре зрителей в кинотеатрах вновь ждет КВН: на декабрь назначены премьеры двух фильмов о свадьбе и семье «Кудалар» (кудалар – «сваты»), «Гуд бай, мой бай» (бай – «муж»), а также третья часть «Бизнес по-казахски в Африке» о предприимчивом владельце отеля.
Принятый недавно парламентом закон «О кинематографии» запал кинематографистов всех мастей, видимо, только поддержит. Согласно законопроекту, при правительстве откроют центр поддержки национального кино, который станет единственным оператором по распределению финансовой поддержке кинопроектов – что-то похожее на российский Фонд кино. Центр будет, в первую очередь, финансировать картины, имеющие «высокую социальную значимость». Иными словами – патриотическое кино, не расходящееся с государственной идеологией. Помимо финансирования новых проектов, закон обеспечит механизмы выхода картин в местный прокат, а в перспективе и за рубежом.
фото: «Не египте мне мозги»
Сборы и прокат
Говорить о коммерческом успехе отечественных лент все еще трудно, так как продюсеры предпочитают не озвучивать сборы, ссылаясь на пресловутую коммерческую тайну. Например, создатели популярной социальной драмы «Когда ангелы спят», вышедшей прошлой осенью, отказались назвать сумму сборов. По неподтвержденной информации, картина собрала в прокате примерно 390 миллионов тенге (около $1,15 миллиона по курсу валюты в октябре 2017). О том, чтобы узнать бюджет картины, не может быть и речи – ее продюсеры скрывают особенно рьяно.
Отслеживает бокс-офис «Тикетон», сервис продажи билетов, который еженедельно предоставляет цифры по сборам. Лучшим стартом этого года (по состоянию на середину декабря) можно назвать «Улы дала комедиясы» («Комедия великой степи»). На старте картина собрала 101,22 миллиона тенге (278,79 тысячи долларов). В то время, как фильм опытного и вполне успешного постановщика Нуртаса Адамбая«Я – жених» в первую неделю выступил гораздо скромнее – 63,99 миллиона тенге ($198,6 тысяч). Успех «Комедии великой степи» во многом объясняет участие в нем популярного среди казахоязычной аудитории Торегали Тореали (он сыграл самого себя и выступил в качестве продюсера, а также тот факт, что фильм снят на казахском языке. Таких фильмов (в том числе дублированных или субтитрированных) в прокате крайне мало. За пять недель картина собрала 183,46 миллионов тенге (около $500 тысяч). Однако успеха фильма «Брат или брак» ей повторить не удалось.
«Брат или брак» стал самым коммерчески успешным отечественным фильмом, собрав 454,5 миллиона (около $1,36 миллиона) в прокате, 189 из которых – в первый уикенд. Ранее самыми кассовыми фильмами были комедия «Бизнес по-казахски» и историческая драма «Войско Мын Бала» – 299,7 миллиона (около $905 тысяч) и 296,8 миллиона (чуть больше $2 миллиона) соответственно.
фото: «Войско Мын Бала»
О том, что в казахстанском кино мало кому удается заработать, говорит и PR-директор одной из крупнейших на кинопрокатном рынке Казахстана компании Meloman Entertainment Анна Дармодехина: «Практически каждую неделю в прокат выходит по одному-два казахстанских фильма. У этого явления, как и у любого другого, есть и обратная сторона. С одной стороны, это развитие отечественной киноиндустрии. С другой стороны, финансовые показатели в этом году не радуют. Думаю, они не радуют не только дистрибьюторов, но и самих производителей. Это можно объяснить тем, что в прокат выходит много фильмов, внимание зрителя рассеивается, он выбирает среди отечественных картин. В итоге, не собирает никто».
Кроме того, по словам Дармодехиной, доверие зрителей к своему кинематографу тоже «немного подорвалось». Прокатчикам лишь приходится подстраиваться под новые реалии.
«В следующем году порядка 52 фильма уже заявлены. Конечно, до проката дойдут не все. К тому же принятие закона «О кинематографии» еще сыграет свою роль – фактическое количество фильмов увеличится, но, насколько это скажется на увеличении доли финансовых показателей казахстанского кино, пока непонятно. Сейчас мы в компании обсуждаем дальнейшую стратегию работы в новых условиях. Пока мы смотрим на это осторожно и с некой долей скептицизма», – подчеркивает эксперт.
В этом году в дистрибьюторский пакет компании вошли 13 казахстанских картин. Среди них – картина Адильхана Ержанова«Ласковое безразличие мира», премьера которого прошла в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля этого года. Это первая картина известного режиссера, вышедшая на большие экраны в Казахстане. Местные дистрибьюторы не готовы работать с фестивальными фильмами, поскольку аудитория авторского кино в Казахстане чрезвычайно мала и сосредоточена преимущественно в больших городах Алматы и Астана.
фото: «Ласковое безразличие мира»
«Пока не приходится оценивать перспективы авторского кино, говорить о том, что оно выйдет в широкие просторы казахстанского проката, - говорит Дармодехина. - Этого точно не случится в ближайшее время. Авторское кино – это история о поддержании имиджа Казахстана за рубежом на кинофестивалях. До казахстанского зрителя эти фильмы редко доходят. Выпуск фильма «Ласковое безразличие мира» в прокат стал для нас экспериментом. Мы не рассчитывали на большие деньги, как и сам режиссер Адильхан Ержанов и продюсер фильма Серик Абишев. Был важен сам факт выхода в казахстанский прокат. Сейчас мы работаем с Ольгой Коротько, ведем переговоры по ее фильму «Так себе зима». Очень хотим выпустить его в прокат. Как дистрибьютор, мы работаем над тем, чтобы выводить казахстанское кино на российский рынок, потому что в России гораздо большая зрительская аудитория; больше аудитория фестивального кино. Министерство культуры и спорта тоже объявило о том, что оно готово продвигать кино за рубежом, но это все будет регулироваться законом. Как это все будет проходить, в какой форме – мы пока не знаем, и ждем комментариев от министерства».
Пока попасть в зарубежный прокат казахстанским картинам может помочь участие в кинофестивалях. Так, режиссер Ольга Коротько в интервью рассказала о том, что сейчас ведет переговоры о выходе ее дебютного полного метра «Так себе зима» в кинотеатрах нескольких французских городов. Это стало возможным после отбора фильма в программу ACID Каннского кинофестиваля.
фото: «Так себе зима»
Фестивали
Призы, которыми на разных фестивалях отмечают казахстанские картины, например, работы обласканного казахстанской прессой и зрителями Эмира Байгазина, вселяет надежду на рост интереса аудитории к фестивальному кино. Взять, к примеру, успех фильма «Айка» российского режиссера Сергея Дворцевого, когда казахская актриса Самал Еслямова получила в Каннах приз за лучшую женскую роль. Дворцевого и Еслямову пригласили в Астану (без традиционного чапана не обошлось), а затем Дворцевой навестил родственников в Шымкенте – городе на юге Казахстана, откуда он родом.
Единственным шансом посмотреть «Айку» на большом экране стал Алматинский кинофестиваль, который впервые прошел в сентябре. В этом году фестивалей стало как будто бы больше: фестиваль «Звезды Шакена» трансформировался в Международный кинофестиваль Шакена Айманова, на нем показали «Реку» Эмира Байгазина; летом традиционно в Астане прошел кинофестиваль «Евразия»; на фестивале авторского кино CliqueFest показали сразу несколько казахстанских картин – «Так себе зима» Ольги Коротько, «Хотите посмотреть на звезды?» все того же Байгазина и документальный фильм Катерины Суворовой«Петь свои песни/В Казахстане».
фото: «Река»
Идея за казахским кино
В целом, в 2018 году разделение киноиндустрии на той-кино (той – «пышное семейное празднование») и авторское кино прослеживается так же, как и раньше. В одной плоскости не пересекаются ни создатели этих фильмов, ни их целевая аудитория.
Все еще болевой остается кино на казахском языке. Те, кто боится потерять одну из аудиторий (русскоговорящую и казахскоговорящую), ловко вставляют в диалоги фразы на казахском языке, оставляя русский язык основным (в Казахстане русский язык имеет статус языка межнационального общения, он первый по распространенности). Из хороших новостей – видимость женщин в киноиндустрии в 2018 году подросла. Это, в первую очередь, крепкие работы женщин-режиссеров Жанны Исабаевой (драма «Отвергнутые» была сразу выложена на Youtube создателями), Ольги Коротько (дебютная полнометражка Ольги «Так себе зима» в этом году попала в программу ACID Каннского фестиваля), Елены Лисасиной (ее режиссерский дебют – «Финансист»).
фото: «Отвергнутые»
Тем не менее гендерный вопрос в казахстанском кино все еще остается актуальным: набор женских ролей ограничивается безликими подругами главных героев или мечтающими выйти замуж девушками около 30 лет. Перед Новым годом в прокат выходит фильм «Келинка тоже человек 2». В 2018 году, когда во всем мире говорят о харассменте, в Казахстане продолжают воспринимать женщин (келин по-казахски – «невестка», а келинка – это такая пренебрежительная форма) как предмет и не стесняются выставлять это в название картины.
Что в 2019?
В феврале на казахстанские экраны выйдет сиквел комедии «Брат или брак». После того, как главные герои получили разрешение на брак у старших братьев невесты, молодую пару ждет новое испытание – беременность. Если продолжение истории будет иметь тот же успех, что и первая часть, то, скорее всего, создатели не остановятся на двух фильмах. Среди премьер следующего года хочется отметить новый фильм Адильхана Ержанова «Куандык». Его сценарий победил в питчинге Almaty Film Festival в сентябре этого года. Весной 2019 года выйдет исторический фильм «Томирис»Акана Сатаева, о котором активно писали местные медиа. Соавтором сценария о популярной сакской царице стала младшая дочь президента страны – Алия Назарбаева. Масштабные исторические картины всегда пользуются спросом в Казахстане, где до сих пор продолжают поиск своей национальной идентичности. Так было и с «Кочевником» и «Войском Мын Бала». Вполне возможно, что фильм Акана Сатаева «Томирис» сможет повторить успех первых двух картин.