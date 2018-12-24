Кино-театр.ру
и компания MEGOGO Distribution
начинают розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ Love Radio — романтической комедии «Начни сначала
», с Дженнифер Лопес
в главной роли! Её героиня внезапно получает шанс на карьеру в большой корпорации и доказывает снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета.
Показ состоится 26 декабря
в московском кинотеатре Киномакс Мозаика
. В прокате фильм появится только 10 января!
Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этого объявления в любой соцсети и прислать письмо с темой «Начни сначала» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В письме напишите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсети.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях и продлится до 21:00 25 декабря
. Пять победителей будут выбраны так: все письма будут поделены на четыре части, начиная с первого. (Например, если писем восемь, выигрывают первое, второе, четвертое, шестое и восьмое).
Желаем всем удачи!