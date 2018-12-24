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«Начни сначала» с Дженнифер Лопес

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24 декабря 2018
Кино-театр.ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ Love Radio — романтической комедии «Начни сначала», с Дженнифер Лопес в главной роли! Её героиня внезапно получает шанс на карьеру в большой корпорации и доказывает снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета.

«Начни сначала» с Дженнифер Лопес

Показ состоится 26 декабря в московском кинотеатре Киномакс Мозаика. В прокате фильм появится только 10 января!

Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этого объявления в любой соцсети и прислать письмо с темой «Начни сначала» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com. В письме напишите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсети.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях и продлится до 21:00 25 декабря. Пять победителей будут выбраны так: все письма будут поделены на четыре части, начиная с первого. (Например, если писем восемь, выигрывают первое, второе, четвертое, шестое и восьмое).

Желаем всем удачи!

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«Начни сначала» с Дженнифер Лопес фотографии
«Начни сначала» с Дженнифер Лопес фотографии
«Начни сначала» с Дженнифер Лопес фотографии
«Начни сначала» с Дженнифер Лопес фотографии
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