Встречай Новый год с «Фавориткой»

Дорогие друзья, если вы ещё не решили, где праздновать Новый год, предлагаем вам уникальную возможность — сделать это в московском киноцентре «Октябрь»
, где всех гостей ждет настоящий праздник в атмосфере королевского бала с подарками, розыгрышами призов, праздничным фуршетом и шампанским, и конечно, зажигательными танцами до самого утра.
За 5 минут до Нового года на огромном экране большого премьерного зала киноцентра будет вестись прямая трансляция обращения президента, а после него гости первыми увидят один из самых ожидаемых фильмов зимы – драму «Фаворитка
», главные роли в которой исполнили Оливия Колман
, Рэйчел Вайс
и Эмма Стоун
. В прокат фильм выйдет только через месяц. Сбор гостей 31 декабря в 21.00, дресс-код — праздничный!
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш двух пар билетов на самый киноманский Новый Год! Для участия вам нужно сделать репост этой статьи в любой соцсети и прислать письмо с темой «Фаворитка» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В письме обязательно укажите
имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсети.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях и продлится до 18:00 29 декабря
. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом.
Удачи и новогоднего настроения!
Подробности о мероприятии и заказ билетов доступны на сайте КАРО
.