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Встречай Новый год с «Фавориткой»

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25 декабря 2018
Дорогие друзья, если вы ещё не решили, где праздновать Новый год, предлагаем вам уникальную возможность — сделать это в московском киноцентре «Октябрь», где всех гостей ждет настоящий праздник в атмосфере королевского бала с подарками, розыгрышами призов, праздничным фуршетом и шампанским, и конечно, зажигательными танцами до самого утра.

Встречай Новый год с «Фавориткой»

За 5 минут до Нового года на огромном экране большого премьерного зала киноцентра будет вестись прямая трансляция обращения президента, а после него гости первыми увидят один из самых ожидаемых фильмов зимы – драму «Фаворитка», главные роли в которой исполнили Оливия Колман, Рэйчел Вайс и Эмма Стоун. В прокат фильм выйдет только через месяц. Сбор гостей 31 декабря в 21.00, дресс-код — праздничный!

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш двух пар билетов на самый киноманский Новый Год! Для участия вам нужно сделать репост этой статьи в любой соцсети и прислать письмо с темой «Фаворитка» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com. В письме обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку в соцсети.

Встречай Новый год с «Фавориткой»

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях и продлится до 18:00 29 декабря. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом.

Удачи и новогоднего настроения!



Подробности о мероприятии и заказ билетов доступны на сайте КАРО.
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персоны
Рэйчел ВайсОливия КолманЭмма Стоун
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Фаворитка

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Встречай Новый год с «Фавориткой» фотографии
Встречай Новый год с «Фавориткой» фотографии
Встречай Новый год с «Фавориткой» фотографии
Встречай Новый год с «Фавориткой» фотографии
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