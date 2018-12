Лучшие фильмы 2018 года. Выбор редакции Кино-театр.ру

, реж. Уэс Андерсон Сам сюжет выстроен необычайно сложно: с живописным прологом, игривыми флэшбеками и шутливыми отступлениями. Подкупает и то, что Уэс Андерсон не пытается быть японцем, он выбирает для очередной игры кукольный дом в нужной стилистике, где его фирменная фронтальная композиция и приверженность ярким цветам органично сочетаются с эстетикой японской живописи и послевоенного кино. Ну а жанр причудливого роад-муви, в котором выполнены большинство работ Андерсона, начиная с «Поезда в Дарджиллинг» и заканчивая « Отелем “Гранд Будапешт” », вообще не требует перевода - во всех культурах и языках есть производная этого сюжета, будь то «Маленький принц» Экзюпери (Атари постоянно называют «Маленький пилот») или «Семь самураев» Куросавы, реж. Спайк Ли «Черный клановец» немного расшатывает представления о комедии, репрезентации 70-х и даже о проблеме расизма. Ли не только рассказывает, что за вилы готовы схватиться по обе стороны баррикад, но и немало времени уделяет тому, что люди попросту не задумываются о том, кто же они. Центральный твист картины - не приключения Сталлворта или выходки ККК, но осознание Флипом, что он еврей и, возможно, хочет разобраться в себе поглубже. Расизм и прочие свинцовые гадости вряд ли будут побеждены окончательно, но если что и поможет брать вверх на местах, так это прогрессирующая рефлексия. А хорошая шутка порой к ней очень даже располагает., реж. Алексей Герман-младший Довлатов и «Довлатов» Германа-младшего вообще не выходит за пределы какого-то кофмортного интеллигентского штампа. С переизбытком внутренней культуры, которую окружающая действительность уравновешивает жутким дефицитом материальных ценностей: писатель и журналист весь фильм спрашивает окружающих, где купить немецкую куклу для дочери, а еще ищет французский коньяк. С шаманским рокотом Бродского ( Артур Бесчастный ). С вариациями «и немедленно выпил»/и немедленно закурил. С очевиднейшей параллелью между 70-ми и нашим временем, которую уже года два мусолит российский театр, - медиум более находчивый и смелый, чем отечественный кинематограф, более зависимый финансово., реж.Второй фильм венгерского режиссера Ласло Немеша, ученика Белы Тарра и автора обласканного « Сына Саула », показали не в Каннах, но в Венеции, где, несмотря на приз ассоциации кинокритиков, картину приняли прохладно. Между тем это идеальная пара к дебюту Немеша – одновременно и двойник, и перевертыш, взирающий на лаву истории с другого края, с земли до начала времени. В сущности, «Сын Саула» подхватывал и лаконично итожил все те мотивы, которые в «Закате» рассыпаются в руках песком, конфетти, прахом времени. В истории про Саула Осландера царили взгляд спины и многозначительная (по факту – убергуманистическая) недосказанность, в одиссее Ирис Лейтер – миллионы ничего не значащих деталей, обрывающихся на полуслове диалогов и персонажей, пропадающих столь же стремительно, сколь и неожиданно появляющихся в кадре. Оба сюжета при этом – про погоню за призраками: «Закат» преследовал фантазм истины (в какой-то момент страшилки про брата сменяются примерами благородства), «Сын Саула» – надежду на покой. И оба – про семью: истлевающую и мечтающую о цельности (даже ценой здравого смысла).Бейкер бросает зрителя в самое пекло той жизни, от которой удобнее загородиться, отвести взгляд, а потом отбрехаться гневной тирадой о неуместном поведении. Он выбирает точную оптику детской растерянности перед канонадой жизненных ситуаций и находит оптимального проводника - обаятельно-раздражающую Муни в исполнении удивительной молодой артистки Бруклин Принс., реж.Анимационная премьера студии Sony уже визуально выламывается из привычных мультипликационных и супергеройских рядов: эстетика «Человека-паука» старается соответствовать духу заглавного героя – запертого в чулане собственной фантазии подростка. Мир вокруг – оживший комикс (в кадре мелькает самый первый выпуск Спайдермена), плюс яркие волны граффити, плюс ламповая корявость видеоигр, плюс кричащие краски киноплакатов и обложек рэп-альбомов., реж. Авдотья Смирнова Развернутая «экранизация» главы из книги «Святой против льва» Павла Басинского про адвокатский опыт Льва Толстого в большей степени напирает на текст, чем на его визуальное воплощение. В сущности, это посконный морализаторский роман, который в подражании классику взбирается на пригорок и речь про милосердие прокручивает дважды: сначала монологом, потом лобовым набором сцен стремительного морального обнищания тульской губернии. Вероятно, этот поучительный постскриптум рожден из верности духу Толстого, но в формате крепко выписанной костюмированной драмы с хорошими артистами (в эпизодах можно увидеть Ирину Горбачеву Анну Михалкову в стильных очках) уместность этого пафоса начинает немного выветриваться., реж. Лео Габриадзе Фильм-воспоминание, лирическая комедия, исторический трагифарс, а, может, просто семейный мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» посвящен детству великого Резо Габриадзе - сценариста «Мимино» и «Кин-дза-дза» и создателя легендарного театра марионеток Резо Габриадзе. Короткие забавные истории, рассказанные им самим, кажутся придуманными от первого до последнего слова - и в то же время в каждом слове правдивыми. Они нарисованы несколькими росчерками пера, одушевлены легким движением в технике перекладки (всего двумя аниматорами - Елизаветой Астрецовой и Светланой Матросовой) и собраны, словно мозаика, в большое кино режиссером Лео Габриадзе (сыном Резо) и продюсером Тимуром Бекмамбетовым , реж. Стивен Содерберг Не нужно много времени, чтобы рассмотреть в новой работе Содерберга социальное высказывание: «Не в себе», разумеется, и феминистическое кино, и триллер на актуальную тему сексуальных домогательств (задуманный, как и «Мозаика», еще до скандалов). Наконец, это попытка говорить о хищных вещах XXI века - слежке в интернете и навязчивых преследованиях, от которых обычным и даже громким «нет» не избавишься., реж. Дэвид Роберт МитчеллЗа 140 минут экранного времени Дэвид Роберт Митчелл умудряется провести растерянному (вероятно) зрителю искрометную и сентиментальную экскурсию по поп-культуре, обнаруживая в каждом мотиве, медиуме и персонаже отголосок подростковой (или великовозрастной) разочарованности. Будь то циничный одиночка из нуара, который никому не верит, стремительно сгоревший гранж-идол Кобейн или бессмертный романтик Дракула (местная поп-группа называется Jesus and the brides of Dracula). Ни одна из этих мифологических фигур от искусства, вымышленная или же реальная, не дает поклонникам внятного понимания жизни и прививки от неизбежного контраста ожидания и реальности. В какой-то момент «Под Сильвер-Лэйк» и вовсе приходит к мысли, что вся пестрая массовая культура разных десятилетий, воспитывавшая поколение за поколением, происходит из одной бочки, однако это откровение, как и другие городские легенды, лишь отвлекают чувствительного инфантила Сэма от необходимого разговора с собой., реж.В новом фильме авторы помещают Паддингтона в центр полумистической-полукриминальной истории, которая вертится вокруг пропажи уникального старинного альбома о Лондоне. Малыш хочет подарить его тетушке Люси и копит на него деньги. Но его опережает актер с «великим» прошлым Феникс Бьюкенен, который знает об альбоме некую тайну: оказывается, в нем зашифрован путь к сокровищам, а подсказки спрятаны по всему Лондону. Таким образом, пока Паддингтон оддувается за Феникса в тюрьме, Феникс идет по следам сокровищ, а Брауны, ставшие в предыдущей серии родной семьей для Паддингтона, пытаются его опередить. Мишка же, по ходу дела, превращает тюрьму в оазис великодушия и хороших манер, где заключенные ходят в розовом и каждый день едят сладкое, так что слова Prison, sweet prison, написанные в помещении тюрьмы, становятся для всех истиной как в переносном, так и в буквальном смысле. Все эти события закручиваются в масштабную, увлекательную и опасную историю, ведь злодей на то и злодей, чтобы идти в своих злодеяниях до конца., реж. Ларс фон Триер В «Джеке» Триер наглядно демонстрирует, как вихрь больших идей устраивает заворот извилин простому смертному. Как светящиеся образа гениев толкают к химере совершенства, граничащего с иллюзией собственного величия. Тут режиссер выбирает для иллюстрации лучших из лучших, по совместительству - такие общие места, что большинство имен слышали даже люди, далекие от искусств. Если композитор - то Иоганн Себастьян Бах, если современный - то Дэвид Боуи, если музыкант-виртуоз - то Гленн Гульд, если художник - то Уильям Блейк, если литератор - то, конечно, Данте Алигьери. Если режиссер - догадайтесь сами., реж. Линн Рэмси Увезший из Канн награды за фактуру и фигуру (сценарий и Хоакин Феникс ), «Тебя никогда здесь не было» немного иронизирует над этим привычным цеховым делением: ни Феникс, ни обрывочный, сбитый как будто из заурядного криминального синопсиса сценарий не существуют по отдельности. Лишь в густом визуальном потоке, сочиненном Рэмси, зафиксированном не слишком известным оператором Томом Таусендом (он снял её раннюю короткометражку, а потом «Чужих на районе») и озвученном энергичной музыкой Джонни Гринвудом, чье сотрудничество с Полом Томасом Андерсоном и Рэмси уже легко может потягаться с ярлыком «человек из Radiohead»., реж. Йоргос Лантимос После оглушительного триумфа « Лобстера » пятый фильм прославленного режиссера Йоргоса Лантимоса, видной фигуры «новой греческой волны», приняли ожидаемо прохладно. Каннский фестиваль выписал «Убийству священного оленя» приз за лучший сценарий и этим ограничился, а критика у картины в среднем по больнице довольно растерянная. Мастер остроумных и абсурдистских вопросов к бытию современного человека, Лантимос ткнул в самую болевую точку поклонников кино и людей XXI века вообще - он покусился на здравый смысл, мотивацию, торжество логики и веру в возможность всё измерить и объяснить., реж. Ли Чхан Дон Ли Чхан Дон привнес в историю не только много актуальных деталей, но и кровавую достоевщину с мотивом классового неравенства. Сюжет Мураками легко представить в любой точке мира, где читают Фолкнера и Фицджеральда или слушают Майлза Дэвиса и других джазистов, корейский же режиссер запустил в кадр социальное и политическое. По телевизору говорят про экономические успехи трамповской Америки и аналогичные проблемы в Южной Корее, демонстрируют, как небогатые корейцы буквально вынуждены мечтать о месте под солнцем, которое на минуту в день попадает в квартиру Хаэми, отразившись от телевизионной башни. Однако это лишь бушменский «малый голод», идущий рука об руку с «большим голодом», который пытались утолить большими и сложными вещами Фицджеральд, Фолкнер и другие не страшащиеся обобщений авторы., реж. Мартин Макдона Макдона размышляет не о том, права главная героиня ( Фрэнсис Макдорманд ) или нет в рамках своего донкихотства, перерастающего в череду поступков, опасных уже для физического, а не для морального состояния окружающих. Он выстраивает вокруг этой понятной истории паноптикум тех, кто пытается точно так же достичь утерянного или пока неизвестного равновесия., реж. Пол Томас Андерсон Восьмой фильм Пола Томаса Андерсона, и первый - снятый за пределами США, чью историю и архетипы режиссер с упоением и перфикционизмом исследовал прежде. Перенести сюжет про гениального затворника, списанного частично с испанского модельера Кристобаля Баленсиаги, пришлось не по художественным, а по финансовым причинам, но перемена декораций оказалась к месту. Чопорный Лондон, гораздо тяжелее перенесший войну Старый Свет, сформированный веками европейской культуры образ талантливого человека - этих дежурных штрихов оказывается достаточно для формирования задника истории, пожалуй, универсальной. На подступах к пятидесяти и на восьмом фильме Андерсон созрел для высказывания о творчестве, его химерах, демонах и подводных камнях., реж. Наталия Мещанинова «Сердце мира» одновременно похоже на них всех, но вместе с тем - кино какое-то нездешнее, не перебинтованное очевидными драматическими ходами, не причесанное, даже немного дикое. Тактильное, благоухающее, напоминающее не другие фильмы, а поездку в лес; на «Кинотавре» показали много картин, вольно или невольно перекликающихся с « Антихристом » Ларса фон Триера, - и «Сердце мира», хоть и наименее демоническое из них, оказывается ближе всего к этому густому кинематографическому дыханию, которым датчанин заставляет запотевать экран., реж. Павел Павликовский Новая картина польского постановщика Павла Павликовского, пять лет назад очаровавшего «оскаровскую» киноакадемию лаконичной драмой об ужасе истории «Ида». Новый сюжет он аранжирует точно так же: почти квадратный кадр 4:3, успокаивающий монохром, сменяющаяся галерея лиц, за которыми практически не видно антуража и пейзажей. Павликовский будто издевается, противореча крупностью кадра масштабному названию. В этом однако и заключается режиссерский метод: через складки и тени на лицах показывать кипучие исторические процессы, вскрывая через простые человеческие эмоции бездну отношений с глобальным., реж. Наташа Меркулова Фильм Меркуловой и Чупова и есть сказка: про умирающего хищника (фамилия Егора – Коршунов), который отправился в непростую личностную одиссею и нашел способ стать обычной птицей (в кадре рефреном мелькают гуси и утята). Эффектный фон в виде посконной российской нетерпимости к слабости (Чупов и Меркулова в любую секунду могли соскользнуть в сторону плаката а-ля « Лицо Шумовской ) только накачивал сюжет драматическими импульсами, подлинную же энергию излучал Евгений Цыганов в лучшей за многие годы своей роли – ломкой, уязвимой, бессловесной, с невероятной пластикой.