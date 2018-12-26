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Подарочки от Ларса фон Триера

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26 декабря 2018
Кино-Театр.ру совместно с ivi дарит подарки фанатам Ларса фон Триера!  В честь выхода фильма «Дом, который построил Джек» «Цветной» выпустил лимитированную коллекцию худи с символикой фильма.

Подарочки от Ларса фон Триера

Эти толстовки (черную и серую) мы и готовы разыграть среди наших читателей!   Чтобы получить приз, нужно выполнить несколько простых условий: 

- Сделать репост конкурса в любой соцсети
- Правильно ответить на вопросы:

1. Какая актриса прославилась благодаря съемкам в фильме Триера и была номинирована на Оскар? О каком фильме речь?
2. Идеологом какого движения стал Ларс Фон Триер?
3. Отсылка к какой картине французского живописца, находящейся в Лувре, есть в фильме «Дом, который построил Джек»?

Присылайте ответы с темой «Триер» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com В письме обязательно укажите имя, фамилию и ссылку на свою страничку! Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

  Итоги мы подведем 31 декабря. «Дом, который построил Джек», кстати, совсем скоро будет доступен на ivi. А сейчас там уже можно посмотреть другие фильмы Ларса Фон Триера!  

Важно: отправить подарок мы можем только гражданам РФ, постоянно проживающим на территории страны.

Удачи!
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персоны
Ларс фон Триер
фильмы
Дом, который построил Джек

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Подарочки от Ларса фон Триера фотографии
Подарочки от Ларса фон Триера фотографии
Подарочки от Ларса фон Триера фотографии
Подарочки от Ларса фон Триера фотографии
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