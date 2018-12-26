Подарочки от Ларса фон Триера

Кино-Театр.ру
совместно с ivi
дарит подарки фанатам Ларса фон Триера
!
В честь выхода фильма «Дом, который построил Джек
» «Цветной»
выпустил лимитированную коллекцию худи с символикой фильма.
Эти толстовки (черную и серую) мы и готовы разыграть среди наших читателей!
Чтобы получить приз, нужно выполнить несколько простых условий:
- Сделать репост конкурса в любой соцсети
- Правильно ответить на вопросы:
1. Какая актриса прославилась благодаря съемкам в фильме Триера и была номинирована на Оскар? О каком фильме речь?
2. Идеологом какого движения стал Ларс Фон Триер?
3. Отсылка к какой картине французского живописца, находящейся в Лувре, есть в фильме «Дом, который построил Джек»?
Присылайте ответы с темой «Триер» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
В письме обязательно укажите
имя, фамилию и ссылку на свою страничку! Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Итоги мы подведем 31 декабря
. «Дом, который построил Джек», кстати, совсем скоро будет доступен на ivi. А сейчас там уже можно посмотреть другие фильмы Ларса Фон Триера
!
Важно: отправить подарок мы можем только гражданам РФ, постоянно проживающим на территории страны.
Удачи!