9 мультфильмов, которые стоит посмотреть с ребенком в Новый Год

Совсем скоро начнутся новогодние праздники, которые, естественно, больше всего ждут, дети. Создать атмосферу волшебства для любимого ребенка несложно, но очень важно, так как эти воспоминания останутся с ним на всю жизнь. Чтобы почувствовать магию Нового года, смотрите вместе с детьми мультфильмы, которые специально для Кино-театр.ру подобрал детский сервис Leopony.com.
фото: «Страсти на льду» (Белка и Стрелка. Озорная семейка)
«Эскимо»
Лучшая авторская анимация от кинокомпании «Анимос». Романтическая история о цирковом пингвине, которая стала номинантом многочисленных премий и победителем фестивалей в России и в других странах, не сможет оставить равнодушными никого.
Любимая рождественская история о маленькой собачке (смесь дворняжки и таксы), которая однажды потерялась во время прогулки со своим хозяином. Он относился к ней не очень хорошо – забывал кормить и не всегда был ласковым. Каштанку нашел клоун-дрессировщик и забрал с собой в цирк, где она стала выступать с другими животными и познала счастливую жизнь, о которой не знала прежде.
«Снежок» (Уроки от Пинги и Кроки)
В мультфильме «Снежок» Пинги и Кроки встречают зиму, рассматривая снег, который идёт за окном. Позже они играют на улице в снежки и бегают по дорожкам, запорошенным снегом. Зима – это самое чудесное время года. К тому же уже совсем скоро к нам придет любимый праздник – Новый год.
«Белка и Стрелка. Озорная семейка» рассказывает о трех детях собак-космонавтов из мультфильма «Белка и Стрелка. Звездные собаки». Рекс, Дина и Бублик всегда находят себе приключения, за которыми так интересно наблюдать. В этой серии наступает Новый Год. Дети вместе с их мамой Белкой отправляются к папе Казбеку на космодром и видят удивительное явление: елка-ракета улетает в открытый космос.
«Первый снег» (Белка и Стрелка. Озорная семейка)
Конечно, все мы хорошо знаем, что такое снег. А представьте на минуту, что вы его ни разу не видели, не играли в снежки и не лепили снеговика. Как же тогда понять, что такое – снег? Рекс расскажет, что это такое, и вдоволь наиграется в сугробах, а папа Казбек расскажет захватывающую и опасную историю про зиму.
«Страсти на льду» (Белка и Стрелка. Озорная семейка)
Какой самый популярный зимний вид спорта? Ну конечно, катание на коньках! В серии «Страсти на льду» еще один герой мультфильма, спортсмен Мопс, ищет себе партнершу для парного фигурного катания. И это оказывается совсем непросто. Мало того, что все уже заняты или просто отказываются выступать с Мопсом, так еще и Белка, и Казбек, которые так хорошо катаются, составляют ему большую конкуренцию!
«Коварная лыжня» (Белка и Стрелка. Озорная семейка)
Чем же еще можно заняться зимой, кроме того, чтобы пойти на каток? Отправиться кататься на лыжах! Дина, Рекс и Бублик идут на тренировку в лес, и им случайно удается узнать о намерениях коварного злодея Пирата сорвать честные состязания. А все для того, чтобы самому стать победителем лыжной гонки! Неразлучная троица щенков решает во чтобы то ни стало помешать ему осуществить этот нечестный план.
«Готовь сани летом» (Белка и Стрелка. Озорная семейка)
Злой пес Пират никак не успокоится! На этот раз он вместе со своими вредными друзьями Мопсом и Бульдожихой хочет испортить сани Белки и Стрелки и тем самым помешать им выиграть в честных соревнованиях. Но справедливость и добро должны победить, а зло должно быть наказано.
«Настоящий Дед Мороз» (Белка и Стрелка. Озорная семейка)
После этой серии «Белки и Стрелки» все точно будут верить в чудеса. Бублик докажет, что Дед Мороз – это вовсе не выдумка взрослых, он действительно существует. А еще расскажет о том, как он сильно трудится, чтобы в новогоднюю ночь дети со всего мира получили свой долгожданный подарок.
фото: «Настоящий Дед Мороз» (Белка и Стрелка. Озорная семейка)