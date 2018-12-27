ревью

Главная тема 9 мультфильмов, которые стоит посмотреть с ребенком в Новый Год От классической «Каштанки» до популярных «Белки и Стрелки»

Новости кино Станислав Бондаренко и Мария Куликова стали самыми популярными актерами года На второй строчке – Павел Прилучный и Любовь Аксенова.

Лайфстайл «У нее была опухшая щека и кривая челка»: Данила Козловский о первой встрече с Ольгой Зуевой Актер рассказал, что его зацепило в Ольге

Главная тема Лучшие фильмы 2018 года. Выбор редакции Кино-театр.ру 20 самых интересных фильмов отечественного проката

Новости кино Ретроспектива Александра Сокурова пройдет в кинотеатре «Каро. Октябрь» Организатором показов выступает синематека «Искусство кино».