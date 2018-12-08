Сезон награжденных: 20 фильмов зимы

Ларс фон Триер и Лего, драконы и российский завод
Зимняя сессия отечественного кинопроката как правило не радует разнообразием: все блокбастеры отгремели летом, а список российских новогодних франшиз не отличается по разнообразию от поздравительных речей президента. Зато в канун «Оскара» и «Золотого глобуса» завозят целую пачку потенциальных лауреатов этих премий, а также участников престижных смотров вроде Каннского, Венецианского или Торонто. Так и в этом году морозный квартал доставит удовольствие поклонникам независимого европейского кино, хотя оно, конечно, направлена ко всем зрителям. Мы отобрали два десятка картин, на которые стоит обратить внимание.
«Дом, который построил Джек», реж. Ларс фон Триер
«Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера частично построен по чертежам «Божественной комедии» Данте. Впрочем, в основе этого здания десятки заразительных идей из области искусства, политики и душевного здоровья: стремительно состарившийся к 62 годам датский провокатор привез на минувший Каннский кинофестиваль фирменный микс из терапевтической исповеди и размышлений о социальных язвах и больших идеях. В итоге «Джек», будто насмешливо показанный вне конкурса, выглядит как авторское саморазоблачение, грандиозный вызов культурным мифам и даже как автоэпитафия.
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В прокате с 6 декабря
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«Аквамен», реж. Джеймс Ван
Долгожданный сольник короля Атлантиды, который впервые появился в «Лиге справедливости
». Папа «Пилы
» Джеймс Ван, согласно новому курсу киновселенной DC, избавился от давящей серьезности и мрачной эстетики, добавил шуточек-прибауточек и Джули Эндрюс
(«Звуки музыки
») в роли гигантского кракена. По словам тех, кто уже ознакомился с картиной, «Аквамен» - яркий и веселый блокбастер, похожий на первые фильмы Marvel, а безбашенный Джейсон Момоа
и суперсексуальная бывшая жены Джонни Деппа Эмбер Херд
сыграли в этой ленте лучшие роли.
В прокате с 13 декабря
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«Человек-паук: Через вселенные», реж. Боб Персичетти, Питер Рэмси, Родни Ротмэн
Прямой конкурент «Аквамена» по супергеройской части, анимационный проект студии Sony получил настолько восторженные отзывы критиков, что стал одновременно и самым лучшим мультфильмом уходящего года, и лучшим воплощением истории о членистоногом герое. Главная фишка нового «паучка» в том, что он объединил в себе сразу нескольких версий популярного супергероя из разных измерений - это и всем знакомый Питер Паркер, и подросток Майлз Моралес, и Свин-паук, и получившая удивительные способности Гвен Стейси (Хейли Стейнфилд
), и нуарный Паук с Земли-90214 с голосом Николаса Кейджа
. В русской озвучке, кстати, приняли участие Дана Соколова
, Сергей Стиллавин
и Гоша Куценко
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В прокате с 13 декабря
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«Хрусталь», реж. Дарья Жук
Снятый дебютанткой Дарьей Жук «Хрусталь» - главный белорусский хит этого года, участник фестиваля в Карловых Варах, победитель Одесского смотра и программы «Копродукция» выборгского «Окна в Европу», а также единогласный, кажется, кандидат на Оскар от Беларуси. В России кино тоже встретили восторгами: снаружи - входящие в моду 90-е, внутри - карикатурный спор философий «В США лучше
» и «Где родился - там и пригодился
» (если бы в кадре российские и белорусские артисты так старательно не тянули «а», разницу между тамошним Хрустальным и аналогичным по заводским функциям Гусем Хрустальным можно и не заметить).
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В прокате с 13 декабря
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«Счастливый Лазарь», реж. Аличе Рорвахер
«Счастливый Лазарь» - третий фильм Аличе Рорвахер
, наполненный искрящейся фантазией и чувством ностальгии по итальянскому кинематографу второй половины прошлого столетия. Подобно герою фильма Лаззаро, который после падения с обрыва очнулся четверть века спустя, Рорвахер с такой же непринужденностью совершает прыжок во времени и перемещается в прошлое. «Лазарь» поражает одновременно простотой и сложностью, целомудренностью и бунтарством – и оказывается деликатной метафорой кризиса всей общественной системы, в которой нет разницы между бытом крестьян, будто сошедших из фильма Висконти «Земля дрожит», и беспросветным городским прозябанием новых нищих.
Послание к человеку-2018: Кто светел, тот и свят. Варвары и агнцы в программе «Кино сверхреальности»
В прокате с 13 декабря
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«Унесенные призраками», реж. Хаяо Миядзаки
Самый волшебный мультфильм японского мастера аниме Хаяо Миядзаки, получивший «Золотого медведя» Берлинале в 2002 году, а также премию «Сатурн» и «Оскар» как лучший анимационный фильм годом позже. История о маленькой девочке по имени Тихиро, попавшей в мир странных и загадочных существ, где правит злая колдунья Юбаба, вновь выходит в российский прокат. Классическую версию картины можно будет посмотреть на японском языке с русскими субтитрами и в обновленном дубляже: одну из ролей озвучила российская актриса Равшана Куркова
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«Мэри и ведьмин цветок»: по стопам Миядзаки
В прокате с 27 декабря
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«Пирсинг», реж. Николас Пески
Участник «Сандэнса» и Роттердамского фестиваля поражает количеством жестких шуток и кровавых сцен. Режиссер Николас Пески, снявший до этого черно-белую драму с элементами хоррора «Глаза моей матери»
, создал камерный триллер, в котором исполнители главных ролей Кристофер Эббот
и Миа Васиковска
вытворяют такое, от чего неподготовленный зритель точно придет в ужас (или восторг). Нетривиальный сюжет развивается в номере отеля, куда молодой отец и прилежный муж Эббот пригласил проститутку Васиковску, чтобы хладнокровно убить ее ножом для колки льда.
В прокате с 3 января
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«Стекло», реж. М. Найт Шьямалан
Спустя почти два десятка лет после фантастического триллера «Неуязвимый» с Брюсом Уиллисом
в роли супергероя Дэвида Данна и Сэмюэла Л. Джексона
в роли террориста Мистера Стекло, режиссер М. Найт Шьямалан решил создать собственную супергеройскую вселенную, объединив персонажей «Неуязвимого»
и недавнего «Сплита»
. Данн выходит на след похитителя с множественными растройствами личности Кевина (Джеймс МакЭвой
), превратившегося в безжалостного Зверя, и понимает, что за всем этим стоит его давний враг.
М. Найт Шьямалан: «А что если супергерои просто страдают групповым психозом?»
В прокате с 17 января
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«Наше время», реж. Карлос Рейгадас
Участник фестивалей в Венеции, Сан-Себастьяне, Торонто, Пусане и Сингапуре явно претендовал на что-то большее, чем просто войти в программы этих международных смотров, тем более что режиссер Карлос Рейгадас уже является обладателем трех призов Каннского кинофестиваля за картины «После мрака свет»
, «Безмолвный свет»
и «Япония»
. Сюжет нового фильма строится вокруг супружеской неверности на фоне жизни в мексиканской провинции и устраивает зрителю сеанс психоанализа, когда муж, узнавший об измене жены, не спешит с ней разводится, а начинает планомерно изводить и себя, и её.
В прокате с 17 января
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«Зеленая книга», реж. Питер Фаррелли
Обладатель Гран-при фестиваля в Торонто рискует стать одним из главных событий года, получив 5 номинаций на «Золотой глобус» в категориях лучшая комедия или мюзикл, лучший режиссёр, лучший актер (Вигго Мортенсон
), лучший актер второго плана (Махершала Али
) и лучший сценарий. Роуд-муви с элементами комедии и драмы очень понравился американским кинокритикам благодаря вечной теме дискриминации чернокожего населения США. Картина сталкивает двух людей с абсолютно разным мировоззрением - расиста-вышибалу и утонченного чернокожего музыканта, - чтобы в конце концов изменить жизнь каждого из них навсегда.
В прокате с 24 января
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«Девочка», реж. Лукас Донт
Один из главных претендентов на «Золотой глобус» в номинации лучший фильм на иностранном языке стал триумфатором Каннского кинофестиваля, получив сразу 4 награды, в том числе за освещение ЛГБТ-темы в кино. Бельгиец Лукас Донт вынашивал идею эту картины с 18 лет, прочитав в газете историю о 15-летнем мальчике, который хотел стать балериной. Познакомившись с героиней статьи, режиссер окончил киношколу и решил снять дебютный полный метр. На главную роль претендовали более 500 человек - и мальчиков, и девочек, - но победил в итоге танцор Виктор Полстер
. Его перфоманс стал украшением этой истории о том, каково быть подростком, родившемся не в своем теле.
В прокате с 24 января
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«Фаворитка», реж. Йоргас Лантимос
Особый приз жюри и кубок Вольпи за лучшую женскую роль (Оливия Колман
) Венецианского кинофестиваля позволили новому фильму Йоргоса Лантимоса рассчитывать на «Золотой глобус» в четырёх номинациях, при том, что за звание лучшей актрисы второго плана будут сражаться сразу две «Фаворитки» - Эмма Стоун
и Рэйчел Вайс
. Костюмная драма о девушках, борющихся за постель и внимание стареющей королевы Анны, заслуживает внимания еще и потому, что Эмма Стоун впервые разделась перед камерой
во время съемок одного из эпизодов.
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В прокате с 31 января
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«Мирай из будущего», реж. Мамору Хосода
Автор прекрасного аниме «Девочка, покорившая время» снова вернулся к теме путешествий сквозь время и пространство. Главным героем на этот раз выступает четырехлетний Кун, который ревнует родителей к новорожденной сестре, пока не обнаруживает волшебный сад, позволяющий отправиться в далекое прошлое. Там он встречает мать и прадеда (конечно, значительно моложе), а в этих финале фантастических приключений станет самым лучшим старшим братом. Лента претендовала на приз зрительских симпатий фестиваля в Сан-Себастьяне.
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В прокате с 31 января
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«Русский бес», реж. Григорий Константинопольский
В сущности, «Русский бес» - это разбитый на главы китчевый манифест о том, что у России короткая память и толоконный лоб, готовый пробивать дорогу что пролетарской революции и светлому социалистическому будущему (многим в демоническом профиле Макаревича
мерещится молодой Ленин), что капиталистическому раю, что новому православному-патриотическому государству, где грань между врагами отечества и личными сводится к тончайшей мембране ментального здоровья. А наполненный праведными идеями и скрепами, как алюминиевая банка - шипучкой, Свят все меньше различает реальность, фантазмы, эротические сны, новую религию и материализовавшиеся мысли.
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В прокате с 31 января
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«Завод», реж. Юрий Быков
Новая социальная драма от режиссера «Дурака»
Юрия Быкова на кинофестивале в Торонто получила смешанные отзывы критиков, но вместе с тем стала большим откровением для западной прессы: многие не верили, что в современной России возможно снимать кино с социально-политическим подтекстом. В центре сюжета - отчаянные работники завода, которые под предводительством Седого (Денис Шведов
) решают воспрепятствовать закрытию градообразующего предприятия и берут в заложники его владельца - местного олигарха Кулагина (Андрей Смоляков
).
В прокате с 7 февраля
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«Лего Фильм 2», реж. Майк Митчелл, Триша Гам
Продолжение мультфильма 2014 года, собравшего $464,2 долларов в мировом прокате. Режиссер Майк Митчелл, приложивший руку к «Троллям»
и по праву считающийся королем анимационных сиквелов (его послужной список насчитывает «Шрека 4»
, «Кунг-фу Панду 3»
и «Губку Боба 2»
) в новой ленте высмеял киношные клише и показал, что реальность (даже если она целиком сделана из кубиков лего) далека от голливудского «долго и счастливо». Знакомый по первой картине городок без должного управления превратился в постапокалиптический мир, в который ко всему прочему вторгаются пришельцы с планеты DUPLO. Спасти всех от уничтожения и установить порядок во вселенной, конечно же, может только простодушный строитель Эммет Блоковски.
Рецензия на «Лего Фильм»
В прокате с 7 февраля
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«Алита: Боевой ангел», реж. Роберт Родригес
Экранизация манги Gunnm Юкито Кисиро, действие которой разворачивается в XXVI веке. Изначально руководить съемочным процессом должен был Джеймс Кэмерон
, но его сменил Роберт Родригес, работавший в самых разных жанрах - от ужасов до подростковых шпионских комедий. В новой картине речь пойдет о девушке-киборге, которая ничего не помнит о своей прошлой жизни. Главную роль сыграла Роза Салазар
(«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти»
), чье лицо было изменено с помощью компьютерной графики, чтобы придать ему черты героини первоисточника. Компанию ей составили сплошь звезды Голливуда: Махершала Али, Дженнифер Коннелли
, Эд Скрейн
, Мишель Родригес
и Кристоф Вальц
, которого взяли по рекомендации друга Родригеса Квентина Тарантино
.
«Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, «Хан Соло» и ещё 18 фантастических фильмов 2018 года, без которых жизнь покажется скучной
В прокате с 14 февраля
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«Честный человек», реж. Луи Гаррель
Дебютировав в режиссуре в 2015 году с мелодрамой о любовном треугольнике «Друзья»
, француз Луи Гаррель снова предлагает зрителю окунуться в сложные взаимоотношения трех героев, каждый из которых больше всего на свете любит себя. Картину крутили на фестивалях в Торонто, Цюрихе, Нью-Йорке, Токио и Сан-Себастьяне, где она получила приз жюри за лучший сценарий. В главных ролях Гаррель снял, конечно, себя любимого, а также Летицию Касту
и дочь Джонни Деппа Лили-Роуз
.
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В прокате с 14 февраля
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«Как приручить дракона 3», реж. Дин ДеБлуа
История дружбы и приключений храброго мальчика Иккинга и его ручного дракона Беззубика полюбилась зрителям еще в далеком 2010 году, когда вышла первая часть трилогии. Картина тогда собрала внушительные $494 миллиона в мировом прокате, а ее сиквел в 2014-м - $621 миллион. И, конечно, продолжение саги о викингах и драконах было лишь делом времени. В новой части повзрослевший Иккинг столкнется с охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что ему дорого, и Беззубика особенно.
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В прокате с 21 февраля
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«Тобол», реж. Игорь Зайцев
Фильм, получивший средства от Фонда кино на безвозвратной основе, по заверению авторов, основан на реальных событиях. Действие разворачивается во времена Петра I: молодой офицер Иван Демарин по заданию императора отправляется в сибирский Тобольск, где оказывается втянутым в заговор местных князей и попадает в окружение полчищ диких джунгаров. Главные роли в картине исполнила целая плеяда звезд российского кино: Дмитрий Назаров
, Андрей Бурковский
, Агата Муцениеце
, Павел Табаков
, Дмитрий Дюжев
, Евгений Дятлов
, Екатерина Гусева
и другие. По словам режиссера, несмотря на «идеологическую, политическую и историческую подоплёку
», лента в первую очередь рассказывает о сильной и страстной любви.
В прокате с 21 февраля
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