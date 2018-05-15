Премьера фильма «451 градус по Фаренгейту» на большом экране

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Поэзия и ужасы в биографии и фильмографии живого классика

15 августа

На несколько рупий больше: 10 индийских фильмов, снятых не только в Болливуде

В день независимости Индии самое время разрушить многолетние стереотипы о кинематографе страны, где умеют не только петь и плясать