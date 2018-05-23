«Псы под прикрытием» приглашают на спецпоказ

31 мая
в прокат выходит криминальная комедия «Псы под прикрытием
», в которой полицейской собаке ротвейлеру Максу приказано отправиться в качестве участника на престижную выставку собак — вместе со своим человеческим напарником, чтобы предотвратить катастрофу.
Kino-Teatr.ru
совместно с компанией MEGOGO Distribution
начинает розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ картины, который состоится на день раньше — 30 мая, в московском кинотеатре «Синема Стар»
на Тульской.
Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети (можете воспользоваться кнопками соцсетей под текстом) и прислать письмо с темой ХОЧУ В КИНО на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В тексте письма обязательно укажите своё имя, фамилию и ссылку на репост
.
Пять счастливчиков будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте
, Facebook
, Одноклассники
и продлится до 12:00 28 мая
.
До встречи в кино!
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