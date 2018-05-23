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«Псы под прикрытием» приглашают на спецпоказ

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23 мая 2018
31 мая в прокат выходит криминальная комедия «Псы под прикрытием», в которой полицейской собаке ротвейлеру Максу приказано отправиться в качестве участника на престижную выставку собак — вместе со своим человеческим напарником, чтобы предотвратить катастрофу.

«Псы под прикрытием» приглашают на спецпоказ

Kino-Teatr.ru совместно с компанией MEGOGO Distribution начинает розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ картины, который состоится на день раньше — 30 мая, в московском кинотеатре «Синема Стар» на Тульской.

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети (можете воспользоваться кнопками соцсетей под текстом) и прислать письмо с темой ХОЧУ В КИНО на адрес kinoteatr.prize@gmail.com. В тексте письма обязательно укажите своё имя, фамилию и ссылку на репост.



Пять счастливчиков будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и продлится до 12:00 28 мая.

До встречи в кино!
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«Псы под прикрытием» приглашают на спецпоказ фотографии
«Псы под прикрытием» приглашают на спецпоказ фотографии
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