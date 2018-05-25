ревью

Дозорные Московская школа кино снова разыгрывает бесплатное обучение Победителям конкурса достанутся сертификаты на скидки 100%, 50% и 25% от стоимости обучения

Новости кино Оператор «Отряда самоубийц» Роман Васьянов дебютирует в качестве режиссера Он снимет экранизацию «Общаги-на-крови» Алексея Иванова.

Обзор сериалов «Мост»: Агенты безопасной национальности Удачная российская адаптация известного скандинавского детективного сериала

Новости кино Светлана Ходченкова спродюсирует фильм о женщине, отказавшейся от ребенка Актриса также сыграет главную роль.

Новости кино Джон Малкович станет Эркюлем Пуаро Актер воплотит знаменитого сыщика в мини-сериале ВВС One «Убийства по алфавиту».

Новости кино Владимир Машков получит почетный приз Московского еврейского фестиваля Награда будет вручена за «вклад в развитие еврейского кинематографа в России».

Новости кино Онлайн-премьера «Осколков» Алисы Хазановой состоится на «Пилигриме» Платформа авторского кино бесплатно покажет полнометражный дебют актрисы.