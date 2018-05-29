Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

Мир животных в мировом кинематографе многообразен. Если зритель хочет узнать больше о фауне, то смотрит научно-популярные ленты или канал National Geographic. Если есть желание нахохотаться вволю и отдохнуть, в ход идут комедии вроде «Бетховена». Если же душа лежит к антропоморфности, то можно ещё раз пересмотреть «Зверополис». Существует также немало картин, в которых животные не только играют ключевые роли, но и говорят на человеческом языке. По случаю выхода в прокат 31 мая комедии «Псы под прикрытием», где главных героев озвучивают Гарик Харламов и Кристина Асмус, Кино-театр.ру вспоминает 13 фильмов, в которых собаки, кошки, кролики и другие четвероногие обитатели Земли разговаривают как люди.
«Конёк-Горбунок» (1941)
В классической цветной экранизации сказки Петра Ершова
, поставленной несравненным Александром Роу
незадолго до начала Великой Отечественной войны (премьера состоялась в июле 1941-го), Конёк-Горбунок не только бойко разговаривает с Иванушкой в исполнении Петра Алейникова
, но и превращается в статного красавца-коня.
«Невероятное путешествие» / «Дорога домой: Невероятное путешествие» (1963, 1993)
Сюжет про потерявшихся двух собак и кошку, нашедших дорогу домой, отечественному зрителю знаком благодаря ремейку 90-х, в котором троицу озвучили не последние люди в Голливуде: Майкл Дж. Фокс
, Дон Амичи
и Салли Филд
. Но впервые роман Шейлы Бернфорд
студия Уолта Диснея адаптировала для большого экрана ещё в 60-х при помощи режиссёра Флетчера Маркла
. Примечательно, что более свежую версию создал Дуэйн Данэм
, снявший несколько эпизодов культового «Твин Пикса»
, а позднее она обзавелась сиквелом
, в котором герои искали хозяев в Сан-Франциско.
«Доктор Дулиттл» (1967, 1998)
Две экранизации детской книги Хью Лофтинга
, как и «Невероятное путешествие», также разделяют три десятилетия. В первой версии, поставленной Ричардом Флейшером
, полусумасшедшего доктора, разговаривающего с животными, воплотил Рекс Харрисон
, а во второй — Эдди Мёрфи
. Впоследствии современная адаптация обзавелась четырьмя продолжениями, но Мёрфи согласился сыграть Дулиттла лишь во второй части. Отечественным читателям и зрителям данный персонаж больше знаком под именем Айболит
благодаря Корнею Чуковскому
, пересказавшему сюжет Лофтинга и придумавшего Бармалея
, незабываемого антагониста доброго ветеринара. В настоящий момент полным ходом идут съёмки картины «Путешествие доктора Дулиттла»
с Робертом Дауни-младшим
в заглавной роли.
«Друг» (1987)
В эпоху перестройки Леонид Квинихидзе
, скончавшийся в марте этого года, снял пронзительное кино о человеческой деградации. По сюжету алкоголику Колюну в блистательном исполнении Сергея Шакурова
(роль отмечена призом на Всесоюзном фестивале в Баку) достался чёрный пёс породы ньюфаундленд по кличке Друг, который внезапно заговорил с ним голосом Шерлока Холмса
, т.е. Василия Ливанова
. Впрочем, персонажу это могло и привидеться из-за белой горячки, а собака просто смотрела на него своими умными преданными глазами.
«Бэйб» (1995)
Крис Нунан
при поддержке создателя «Безумного Макса» Джорджа Миллера
сотворил весёлую очаровательную историю о поросёнке, рождённом для собачьей жизни и ставшем в конце концов чемпионом среди пастухов овец. Титульного персонажа озвучила Кристина Кавано
, а Хьюго Уивинг
подарил голос овчарке Рексу. Успех ленты, удостоенной «Оскара» и «Золотого глобуса», попытался закрепить сам Миллер, поставив через три года сиквел
, но получившийся результат не удовлетворил зрителей.
«Стюарт Литтл» (1999)
Известный белый мышонок, поселившийся в доме семейства Литтл (Хью Лори
, Джина Дэвис
), говорит с интонациями Марти Макфлая
, а появился он на свет под музыку Алана Силвестри
благодаря сценарию М. Найта Шьямалана
и режиссуре Роба Минкоффа
. Сиквел фильма, вышедший спустя три года, может похвастаться котом по кличке Снежок, а третья часть вышла только на видео. Существует также анимационный сериал, в котором Стюарта Литтла озвучил Дэвид Кауфман
.
«Кошки против собак» (2001)
Джефф Голдблюм
и Элизабет Перкинс
стали свидетелями масштабной битвы лающих и мяукающих, вспомнивших о своём вечном противостоянии. С обеих сторон баррикад в перебранке можно было услышать Тоби Магвайра
, Сьюзен Сарандон
, Алека Болдуина
, Джо Пантолиано
, Майкла Кларка Дункана
, Чарлтона Хестона
и Джона Ловица
. Сиквел данной ленты пришлось ждать девять лет, но он в итоге не оправдал ожиданий.
«Элвин и бурундуки» (2007)
У музыкальной комедии Тима Хилла
богатая предыстория. Само название отсылает к популярной группе Alvin and the Chipmunks
, основанной в 1958 году Россом Багдасарианом-старшим
. За 60
лет очаровательные бурундуки засветились в большом количестве телевизионных шоу и анимационных сериалов, а на счету самой киносерии уже четыре ленты. С полной бурундукографией можно ознакомиться здесь
.
«Крошка из Беверли Хиллз» (2008)
Очередной диснеевский фильм в нашем списке примечателен тем, что гламурную чихуахуа Хлои, немецкую овчарку Дельгадо и злобного добермана Дьябло озвучили Дрю Бэрримор
, Энди Гарсиа
и Эдвард Джеймс Олмос
соответственно, а режиссёром выступил Раджа Госнелл
(«Дом большой мамочки»
и другие комедии). К тому же здесь есть Пайпер Перабо
и Джейми Ли Кёртис
, разговаривающие по телефону на собачьем языке, и крыса с игуаной, промышляющие воровством. За десять лет у картины появилось два сиквела, которым не нашлось места в прокате.
«Миссия Дарвина» (2009)
В картине Хойта Йетмана
отряд «пушистых и беспощадных» морских свинок под руководством Дарвина (Сэм Рокуэлл
) спасает мир от гибели аки Мстители
. Здесь можно увидеть обольстительную морскую свинку Хуарес, говорящую голосом Пенелопы Крус
и исполняющую трюки не хуже Тринити
из «Матрицы»
, хомяка (Стив Бушеми
), мечтающего о том, чтобы вся клетка принадлежала только ему, и крота, которого озвучил Николас Кейдж
.
«Бунт ушастых» (2011)
Главный герой ещё одной ленты Тима Хилла, попавшей в наш топ, — Хэппи (Расселл Брэнд
), сын Пасхального кролика, мечтающий о славе барабанщика, а не прятать корзинки с крашеными яйцами. Помимо него здесь также присутствуют злобный цыплёнок Карлос (в оригинале говорит голосом Хэнка Азарии
, в дублированной версии — Сергея Бурунова
) с гитлеровскими замашками и очаровательные зайчишки-коммандос, один из которых астматик.
«Приключения Паддингтона» (2014)
Милый медвежонок с голосом Бена Уишоу
завоевал сердца зрителей благодаря Полу Кингу, адаптировавшему для кино книгу Майкла Бонда
. В первой части компанию Паддингтону составили Николь Кидман
, Салли Хокинс
, Джули Уолтерс
, Питер Капальди
и Джим Бродбент
, а во второй, вышедшей в прошлом году, к мощному актёрскому составу присоединились Брендан Глисон
и Хью Грант
.
«Книга джунглей» (2016)
Джон Фавро
осуществил очередную адаптацию знаменитого произведения Редьярда Киплинга
, которая порадовала зрителей голосами хороших актёров (Скарлетт Йоханссон
— Каа, Идрис Эльба
— Шер-Хан, Билл Мюррей
— Балу, Бен Кингсли
— Багира) и реалистичными визуальными спецэффектами, получившими впоследствии «Оскар».
«Псы под прикрытием» в прокате с 31 мая.
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