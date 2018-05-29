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Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

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29 мая 2018
Мир животных в мировом кинематографе многообразен. Если зритель хочет узнать больше о фауне, то смотрит научно-популярные ленты или канал National Geographic. Если есть желание нахохотаться вволю и отдохнуть, в ход идут комедии вроде «Бетховена». Если же душа лежит к антропоморфности, то можно ещё раз пересмотреть «Зверополис». Существует также немало картин, в которых животные не только играют ключевые роли, но и говорят на человеческом языке. По случаю выхода в прокат 31 мая комедии «Псы под прикрытием», где главных героев озвучивают Гарик Харламов и Кристина Асмус, Кино-театр.ру вспоминает 13 фильмов, в которых собаки, кошки, кролики и другие четвероногие обитатели Земли разговаривают как люди.



«Конёк-Горбунок» (1941)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

В классической цветной экранизации сказки Петра Ершова, поставленной несравненным Александром Роу незадолго до начала Великой Отечественной войны (премьера состоялась в июле 1941-го), Конёк-Горбунок не только бойко разговаривает с Иванушкой в исполнении Петра Алейникова, но и превращается в статного красавца-коня.



«Невероятное путешествие» / «Дорога домой: Невероятное путешествие» (1963, 1993)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

Сюжет про потерявшихся двух собак и кошку, нашедших дорогу домой, отечественному зрителю знаком благодаря ремейку 90-х, в котором троицу озвучили не последние люди в Голливуде: Майкл Дж. Фокс, Дон Амичи и Салли Филд. Но впервые роман Шейлы Бернфорд студия Уолта Диснея адаптировала для большого экрана ещё в 60-х при помощи режиссёра Флетчера Маркла. Примечательно, что более свежую версию создал Дуэйн Данэм, снявший несколько эпизодов культового «Твин Пикса», а позднее она обзавелась сиквелом, в котором герои искали хозяев в Сан-Франциско.



«Доктор Дулиттл» (1967, 1998)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

Две экранизации детской книги Хью Лофтинга, как и «Невероятное путешествие», также разделяют три десятилетия. В первой версии, поставленной Ричардом Флейшером, полусумасшедшего доктора, разговаривающего с животными, воплотил Рекс Харрисон, а во второй — Эдди Мёрфи. Впоследствии современная адаптация обзавелась четырьмя продолжениями, но Мёрфи согласился сыграть Дулиттла лишь во второй части. Отечественным читателям и зрителям данный персонаж больше знаком под именем Айболит благодаря Корнею Чуковскому, пересказавшему сюжет Лофтинга и придумавшего Бармалея, незабываемого антагониста доброго ветеринара. В настоящий момент полным ходом идут съёмки картины «Путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в заглавной роли.



«Друг» (1987)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

В эпоху перестройки Леонид Квинихидзе, скончавшийся в марте этого года, снял пронзительное кино о человеческой деградации. По сюжету алкоголику Колюну в блистательном исполнении Сергея Шакурова (роль отмечена призом на Всесоюзном фестивале в Баку) достался чёрный пёс породы ньюфаундленд по кличке Друг, который внезапно заговорил с ним голосом Шерлока Холмса, т.е. Василия Ливанова. Впрочем, персонажу это могло и привидеться из-за белой горячки, а собака просто смотрела на него своими умными преданными глазами.



«Бэйб» (1995)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

Крис Нунан при поддержке создателя «Безумного Макса» Джорджа Миллера сотворил весёлую очаровательную историю о поросёнке, рождённом для собачьей жизни и ставшем в конце концов чемпионом среди пастухов овец. Титульного персонажа озвучила Кристина Кавано, а Хьюго Уивинг подарил голос овчарке Рексу. Успех ленты, удостоенной «Оскара» и «Золотого глобуса», попытался закрепить сам Миллер, поставив через три года сиквел, но получившийся результат не удовлетворил зрителей.



«Стюарт Литтл» (1999)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

Известный белый мышонок, поселившийся в доме семейства Литтл (Хью Лори, Джина Дэвис), говорит с интонациями Марти Макфлая, а появился он на свет под музыку Алана Силвестри благодаря сценарию М. Найта Шьямалана и режиссуре Роба Минкоффа. Сиквел фильма, вышедший спустя три года, может похвастаться котом по кличке Снежок, а третья часть вышла только на видео. Существует также анимационный сериал, в котором Стюарта Литтла озвучил Дэвид Кауфман.



«Кошки против собак» (2001)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

Джефф Голдблюм и Элизабет Перкинс стали свидетелями масштабной битвы лающих и мяукающих, вспомнивших о своём вечном противостоянии. С обеих сторон баррикад в перебранке можно было услышать Тоби Магвайра, Сьюзен Сарандон, Алека Болдуина, Джо Пантолиано, Майкла Кларка Дункана, Чарлтона Хестона и Джона Ловица. Сиквел данной ленты пришлось ждать девять лет, но он в итоге не оправдал ожиданий.



«Элвин и бурундуки» (2007)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

У музыкальной комедии Тима Хилла богатая предыстория. Само название отсылает к популярной группе Alvin and the Chipmunks, основанной в 1958 году Россом Багдасарианом-старшим. За 60 лет очаровательные бурундуки засветились в большом количестве телевизионных шоу и анимационных сериалов, а на счету самой киносерии уже четыре ленты. С полной бурундукографией можно ознакомиться здесь.



«Крошка из Беверли Хиллз» (2008)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

Очередной диснеевский фильм в нашем списке примечателен тем, что гламурную чихуахуа Хлои, немецкую овчарку Дельгадо и злобного добермана Дьябло озвучили Дрю Бэрримор, Энди Гарсиа и Эдвард Джеймс Олмос соответственно, а режиссёром выступил Раджа Госнелл («Дом большой мамочки» и другие комедии). К тому же здесь есть Пайпер Перабо и Джейми Ли Кёртис, разговаривающие по телефону на собачьем языке, и крыса с игуаной, промышляющие воровством. За десять лет у картины появилось два сиквела, которым не нашлось места в прокате.



«Миссия Дарвина» (2009)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

В картине Хойта Йетмана отряд «пушистых и беспощадных» морских свинок под руководством Дарвина (Сэм Рокуэлл) спасает мир от гибели аки Мстители. Здесь можно увидеть обольстительную морскую свинку Хуарес, говорящую голосом Пенелопы Крус и исполняющую трюки не хуже Тринити из «Матрицы», хомяка (Стив Бушеми), мечтающего о том, чтобы вся клетка принадлежала только ему, и крота, которого озвучил Николас Кейдж.



«Бунт ушастых» (2011)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

Главный герой ещё одной ленты Тима Хилла, попавшей в наш топ, — Хэппи (Расселл Брэнд), сын Пасхального кролика, мечтающий о славе барабанщика, а не прятать корзинки с крашеными яйцами. Помимо него здесь также присутствуют злобный цыплёнок Карлос (в оригинале говорит голосом Хэнка Азарии, в дублированной версии — Сергея Бурунова) с гитлеровскими замашками и очаровательные зайчишки-коммандос, один из которых астматик.



«Приключения Паддингтона» (2014)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

Милый медвежонок с голосом Бена Уишоу завоевал сердца зрителей благодаря Полу Кингу, адаптировавшему для кино книгу Майкла Бонда. В первой части компанию Паддингтону составили Николь Кидман, Салли Хокинс, Джули Уолтерс, Питер Капальди и Джим Бродбент, а во второй, вышедшей в прошлом году, к мощному актёрскому составу присоединились Брендан Глисон и Хью Грант.



«Книга джунглей» (2016)

Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов

Джон Фавро осуществил очередную адаптацию знаменитого произведения Редьярда Киплинга, которая порадовала зрителей голосами хороших актёров (Скарлетт Йоханссон — Каа, Идрис Эльба — Шер-Хан, Билл Мюррей — Балу, Бен Кингсли — Багира) и реалистичными визуальными спецэффектами, получившими впоследствии «Оскар».


«Псы под прикрытием» в прокате с 31 мая.


Макс Милиан
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Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов фотографии
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Ты человеческий язык понимаешь? - 13 фильмов, где животные говорят голосами известных артистов фотографии
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