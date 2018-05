Кинотавр-2018: Режиссеру-дебютанту не хватает веры в себя и свое кино

Родился в 1985 году в Нальчике. В 2010-м поступил в «Мастерскую режиссеров кино и телевидения» Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете (выпускником той же мастерской является Кантемир Балагов ), снял ряд учебных работ, с которыми участвовал в отечественных и международных фестивалях. После окончания работал на ВГТРК «Кабардино-Балкария» режиссером прямого эфира.В центре его дебютного «полного метра», производство которого было осуществлено фондом Сокурова «Пример интонации» при поддержке Минкультуры РФ, – младший сын, который возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние с жителями соседнего поселка, неумение членов семьи выразить любовь и понимание самым родным людям. И река, которая в любой момент разольется и смоет стоящий на самом ее берегу отчий дом.».Родился в 1992 году. Окончил курс Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, с 2012-го работает в «Гоголь-центре». Сыграл одну из главных ролей в фильме Валерии Гай Германики Да и Да », также снялся в фильме Серебренникова « Ученик », за который был номинирован на премию «Ника» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В 2015 году дебютировал как режиссер документальной лентой «». Картина была удостоена специального упоминания жюри фестиваля «Движение». В 2016-м как соавтор и видеохудожник принимал участие в постановке спектакля-оперы «Иоланта. OPUS» (совместно с), а также выпустил свою вторую документальную работу «Русские сказки». Его первый игровой полнометражный фильм характеризуется как «безмолвный манифест поколения двадцатилетних». Производство картины осуществлено студией «Слон» Сабины Еремеевой – при поддержке Минкультуры РФ.Родился в 1981 году в Новокузнецке. В 2012-м окончил СПбГУКиТ по специальности «режиссура игрового кино» (мастерская Сергея Овчарова ). Его фильм F5 стал победителем программы «Кинотавр. Короткий метр — 2013» и получил множество призов других фестивалей. Дебютный полнометражный фильм рассказывает о семейной паре, переживающей кризис на фоне тайги, куда они отправляются в поход. Производством ленты занимались студии «Артлайт» и «Инвада фильм» – при поддержке Министерства культуры РФ.[/i]С 2006 по 2016 гг жила и работала в Нью-Йорке. Получила актерское образование в школе Сюзан Бэтсон, обучалась на факультете кино в Университете The New School. Параллельно учебе снималась в эпизодических ролях, например в известном сериале « Оранжевый – хит сезона », писала сценарии и снимала короткометражки как режиссер. В 2016 году Зуева переехала в Москву. Сыграла в короткометражном фильме Анны Меликян «Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены», а также главную женскую роль в фильме « Тренер ».Действие ее дебютного полнометражного фильма происходит на родине режиссера – во Владивостоке. Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос «кто ты?». В ролях – и сама Ольга Зуева, и ее бойфренд, актер Данила Козловский . Производством картины занималась компания «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна – при поддержке Министерства культуры РФ.Родился в 1983 году в Баку. С 2004-го работает на ТВ. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Валерия Ахадова ). Его дипломный короткометражный фильм «» стал лучшим на на нескольких фестивалях. С другим коротким метром «» он участвовал в конкурсной программе «Кинотавр. Короткий метр» в 2016 году.Главная героиня дебютного полнометражного фильма Каграманова – Катя – живет с мужем и матерью в небольшом провинциальном городке и работает на местном заводе. Мать внезапно заболевает и хочет переписать все имущество на сына – родного брата Кати. Катя чувствует несправедливость этого решения и начинает борьбу за наследство. В погоне за мнимым материальным благополучием Катя решается на самый отчаянный поступок.Производством ленты занималась студия «Метроном фильм» Арсена Готлиба – при поддержке Минкультуры РФ.Родился в 1984 году в Княжпогосте (Коми), учился в Новосибирском государственном театральном училище по специальности «актер театра и кино», затем окончил режиссерскую мастерскую Владимира Хотиненко Владимира Фенченко во ВГИКе. Снял две короткометражки, одна из которых – « Тоня плачет на мосту влюбленных » – участвовала в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» в 2014 году. Его первый полнометражный фильм рассказывает об отношениях 17-летнего абитуриента и преподавателя по зарубежной литературе. Производством картины занималась студия «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского . Лента создана при поддержке Министерства культуры РФ.».Родился в 1976 году в Кургане. Во время учебы в университете организовал молодежную видеостудию «Мост», на базе которой была создана курганская телекомпания «Регион-45», позже стал директором этой телекомпании. В 2005-м переехал в Москву, работал ассистентом режиссера и вторым режиссером на телесериалах. В 2009 году окончил Школу Германа Сидакова по специальности «режиссура». Однако свой путь в большое кино начал с продюсерства. Первым таким проектом для Кукушкина стали « Неадекватные люди » Романа Каримова. Затем он также спродюсировал « Вдребезги » и прошлогоднего участника «Кинотавра» фильм « Мертвым повезло » Вадима Валиуллина. Кроме того в прошлом году в качестве режиссера выпустил российско-американо-испанскую копродукцию «» (The Body Tree, режиссер). Для своего полнометражного режиссерского дебюта Кукушкин выбрал историю простого рабочего предпенсионного возраста из российской глубинки Толи Сидорова, который неожиданно открывает у себя талант художника и становится сенсацией в мире современного искусства. Фильм произведен без государственной поддержки – компаниями «Артлайт», «Инвада Фильм» и Школой Германа Сидакова.Родилась в Гомеле (Беларусь). В 2001 году переехала в Москву. В 2008-м окончила режиссерский факультет ВГИКа, мастерская А.В. Новикова, в 2015-м — магистратуру сценарного факультета ВГИКа, мастерская Ю.Н. Арабова. С 2006 года занималась съемками рекламы и документальных проектов. С 2014-го пишет сценарии для российских сериалов. Ее дебютный полный метр, рассказывающий о певце музыкального театра Саше, который вместе со своим приятелем Куликом едут в глухое заповедное место на рыбалку и обнаруживают там лесных духов, представляет собой смесь мистики и фольклора. Фильм сделан Киностудией им.Горького и компанией «Эйрфильм» – при поддержке Минкультуры РФ.