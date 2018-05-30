Кинотавр-2018: Режиссеру-дебютанту не хватает веры в себя и свое кино

В этом году, впервые с 2003 года, то есть за полноценные 15 лет, сформировавшие совсем новую отечественную индустрию, на главном смотре российского кино «Кинотавре» будет конкурс дебютных фильмов. Их восемь. Но выбраны они были из 58-ми, присланных в этом году оргкомитету. Причем количество дебютных работ в этом году впервые за всю историю фестиваля превзошло, хоть и совсем немного (всего на отбор было прислано 102 фильма), количество картин, созданных уже не начинающими кинематографистами. Всплеск (как минимум количественный) дебютов не в последнюю очередь случился благодаря тому, что пару лет назад Министерство культуры РФ поддержано рекордное число первых работ авторов. В числе этих поддержанных было семь из восьми нынешних участников конкурса «Кинотавра». Многие из них уже знакомы фестивальной публике, но широкому кругу зрителей только предстоит услышать об этих новых именах российского кинематографа. Именно поэтому мы решили рассказать о дебютантах и узнать у них, почему они снимают фильмы, кем вдохновляются, как оценивают российское кино, и что им нужно для дальнейшей работе в отечественной индустрии.
Владимир Битоков, «Глубокие реки»
Родился в 1985 году в Нальчике. В 2010-м поступил в «Мастерскую режиссеров
кино и телевидения» Александра Сокурова
в Кабардино-Балкарском государственном университете (выпускником той же мастерской является Кантемир Балагов
), снял ряд учебных работ, с которыми участвовал
в отечественных и международных фестивалях. После окончания работал на ВГТРК «Кабардино-Балкария» режиссером прямого эфира.
В центре его дебютного «полного метра», производство которого было осуществлено фондом Сокурова «Пример интонации» при поддержке Минкультуры РФ, – младший сын, который возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: непосильный труд ради куска хлеба, противостояние
с жителями соседнего поселка, неумение членов семьи выразить любовь и понимание самым родным людям. И река, которая в любой момент разольется и смоет стоящий на самом ее берегу отчий дом.
«Я никогда не планировал заниматься кино, разве что, как и многие в детстве, хотел быть актером. На первой лекции в мастерской понял, что хочу заниматься только кино и ничем больше. Почему? Потому что это мое. Идея [полнометражного фильма] пришла спонтанно, быстро, но, конечно, совсем неоформленная, сырая. Два года ушло на оформление общей идеи. Теперь есть фильм. На «Кинотавре» я жду реакции зрителей. Это первый показ. Первый фильм на кабардинском языке. Первый мой фильм. Очень интересно, как зритель оценит, как воспримет.
В современном российском кинематографе, на мой взгляд, есть одна фундаментальная ошибка – попытка следовать Голливуду, каким-то клише, которые совсем неорганичны России. У российского кино есть свой путь и надо идти этим путем, а не копировать. Дебютанту сегодня не хватает внимания. Хотя, появление отдельного конкурса дебютов на «Кинотавре» – свидетельство того, что ситуация сильно меняется в лучшую, для начинающих, сторону. Это важно
».
*
Александр Горчилин, «Кислота»
Родился в 1992 году. Окончил курс Кирилла Серебренникова
в Школе-студии МХАТ, с 2012-го работает в «Гоголь-центре». Сыграл одну из главных ролей в фильме Валерии Гай Германики
«Да и Да
», также снялся в фильме Серебренникова «Ученик
», за который был номинирован на премию «Ника» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В 2015 году дебютировал как режиссер документальной лентой «#КОМУНАРУСИЖИТЬХОРОШО
». Картина была удостоена специального упоминания жюри фестиваля «Движение». В 2016-м как соавтор и видеохудожник принимал участие в постановке спектакля-оперы «Иоланта. OPUS» (совместно с Филиппом Авдеевым
и Игорем Бычковым
), а также выпустил свою вторую документальную работу «Русские сказки». Его первый игровой полнометражный фильм характеризуется как «безмолвный манифест поколения двадцатилетних». Производство картины осуществлено студией «Слон» Сабины Еремеевой
– при поддержке Минкультуры РФ.
Я не знаю как в жизни принимаются те или иные решения, так вышло, что мне очень нравится видео как Художественный материал, нравится с ним работать, а могло бы понравиться тортики печь. Но если вы имели ввиду, как так вышло, что я снял кино, то я не знаю, мне просто как-то утром позвонила Сабина Еремеева и предложила это сделать. Мы и сделали. У нас не совсем четко структурированное кино, у которого есть прям такая главная большая идея. Это собрание переживаний и наблюдений за собой, за близкими. Хотя была идея снять фильм про молодых людей сегодняшних, не жанрово, не социальную драму про гопников с окраин, не комедию про студентов, а вот про таких ребят, как я, как мои знакомые, про ребят, которые ходят по выходным в клубы, а по будням сидят дома с бабушкой или пытаются избавится от своей девушки или парня, пытаются разобраться в себе и в том что вокруг происходит.
Любимых режиссёров у меня много, поэтому если ориентироваться, то получится сборная солянка. Я просто их люблю как художников и, конечно же, что-то из их работ меня вдохновляет. Что касается российского кинематографа, у меня нет для него оценки, он разный, как и во всех странах мира. Что-то вдумчивое, интересное, провокационное, а что-то неуместное, пародийное, пропагандистское или снятое для отката))). Для дебютантов нет чего-то не достающего из вне, есть недостатки частные, внутренние, нехватка ответственности, страх и т.д. Сегодня очень много людей, не имея каких-то кинематографических благ все равно снимают кино, без денег, без всего, и у них получается. Так всем всего должно хватать, а если нет, то надо с собой разобраться.
*
Тимофей Жалнин, «Двое»
Родился
в 1981 году в Новокузнецке. В 2012-м окончил СПбГУКиТ по специальности «режиссура игрового кино» (мастерская Сергея Овчарова
). Его фильм F5 стал победителем программы «Кинотавр. Короткий метр — 2013» и получил множество призов других фестивалей. Дебютный полнометражный фильм рассказывает о семейной паре, переживающей кризис на фоне тайги, куда они отправляются в поход. Производством ленты занимались студии «Артлайт» и «Инвада фильм» – при поддержке Министерства культуры РФ.[/i]
«В начале был театр. Вернее, мастерская танца, которая в дальнейшем переродилась в экспериментальный театр. Работая над смешением жанров в спектаклях, всё чаще стал замечать, что сопутствующее постановкам видео стало «важнее» того, что происходит на сцене. Этот язык интересовал меня всё больше и больше. Так я пришел к мысли, что надо ехать и получать ремесло в киновуз. Замысел этого полнометражного фильма родился ещё на третьем курсе обучения в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения. Сам я из Сибири. Мой дед часто часто водил меня в тайгу. Там я слушал разные истории от охотников и жителей деревень. Складывал сам в голове какие-то сюжеты и давно хотел поделиться своим ощущением природы тех мест. Ведь тайга, при взгляде изнутри, это не столько подстерегающий медведь и кусающий комар, сколько метафора нашей жизни в целом, как мне кажется. Перефразируя известное выражение, скажу – можно выйти из тайги, но тайгу вынуть из себя сложнее. К тому же в фильме я поднимаю актуальную экологическую тему для родного сибирского региона. Например, в Кемеровской области люди сейчас выходят на улицы тщетно протестуя против строительства угольных разрезов возле своих домов. Горнодобывающие компании и чиновники их не слышат. Вот, всем этим и хотелось поделиться со зрителем: от насилия людей над внешней природой до борьбы человека с природой собственной.
Если говорить про кино, то у меня есть режиссеры, творчество которых вдохновляет: Кубрик, Боб Фосс, Антониони, Илья Авербах, Бела Тарр, Братья Квэй – это первые, кто приходит на ум. Но их, безусловно, больше. Что же касается российского кинематографа, то я радуюсь успехам нашего авторского кино на международных фестивалях. Хорошо, что мы вопреки многим обстоятельствам часто обозначаем себя на мировой кинокарте. Начинающим кинематографистам, на мой взгляд, сегодня не хватает полноценных студий дебютного кино. От участия в «Кинотавре» я жду новых знакомств – это важно для дальнейшей работы. Остальное – воля случая»
.
*
Ольга Зуева, «На районе»
С 2006 по 2016 гг жила и работала в Нью-Йорке. Получила актерское образование в школе Сюзан Бэтсон, обучалась на факультете кино в Университете The New School. Параллельно учебе снималась в эпизодических ролях, например в известном сериале «Оранжевый – хит сезона
», писала сценарии и снимала короткометражки как режиссер. В 2016 году Зуева переехала в Москву. Сыграла в короткометражном фильме Анны Меликян
«Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены», а также главную женскую роль в фильме «Тренер
».
Действие ее дебютного полнометражного фильма происходит на родине режиссера – во Владивостоке. Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос «кто ты?». В ролях – и сама Ольга Зуева, и ее бойфренд, актер Данила Козловский
. Производством картины занималась компания «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна
– при поддержке Министерства культуры РФ.
«Желание снимать кино пришло само. Я искала себя и нашла – в кино. Идея моего первого полного метра появилась примерно в 2008 году. Была такая модель, Руслана Коршунова, я знала ее лично. Она покончила жизнь самоубийством выбросившись из собственного окна. Ее смерть произвела на меня сильное впечатление. Я начала писать сценарий про модельный мир со всеми сложностями и одиночеством. «На Районе» – мой второй сценарий. Участие в «Кинотавре» – для меня возможность показать свой дебют профессиональному сообществу. А фильм получит внимание СМИ, что хорошо для будущего проката.
Оценивать такие вещи, как «нынешний российский кинематограф», я не люблю. Тем более «оценивателей» очень много, я бы сказала слишком. Не хочется пополнять эти ряды. Кино не спорт. В любом спортивном соревновании есть категория, критерий, возраст или даже вес. А соревнование в кино считаю неуместным. Важно не забывать, что кино отражает свою нацию. Американцы снимают про американцев. А русские о своих людях, проблемах, привычках, радостях, страхах, о своей культуре или об её отсутствии.
В моем понимании, режиссёр не должен ориентироваться на чьё-то творчество. Любимые режиссёры есть: Паоло Соррентино, Мартин Скорсезе, Бертолуччи, Кэри Фукунага, София Коппола, их много. А из нашего очень люблю советское кино, доброе и душераздирающие, типа «Чучело», «Белый Бим Чёрное Ухо», «Вокзал для двоих», «Утомленные Солнцем». Эти фильмы проникли в меня ещё в детском возрасте и остались там навсегда.
Думаю, что любому дебютанту, не только российскому, не хватает веры в то, что быть режиссером и снять своё кино вполне возможно. Это не так сложно, как кажется со стороны. Профессия режиссёр возведена в статус чего-то недосягаемого. Принято считать, что режиссёр это.... И пошли высокопарные выражения. Я сняла свой первый фильм почти два года назад, и да, это было очень сложно. Это было самым сложным, что я сделала в своей профессиональной жизни. Но фильм снят, монтаж завершён, скоро фильм выйдет в прокат, и та ответственность, которая чувствовалось на площадке, та нехватка времени и сна остались позади. А вот, например, у матери-одиночки троих детей ответственность, нехватка времени и сна, чувство одиночества и непонимания будет длится намного дольше, чем у любого режиссёра. Поэтому, я себе об этом напоминаю, иногда».
*
Игорь Каграманов, «Пусть будет Лиза»
Родился в 1983 году в Баку. С 2004-го работает на ТВ. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Валерия Ахадова
). Его дипломный короткометражный фильм «Машка
» стал лучшим на на нескольких фестивалях. С другим коротким метром «Всё в ящик
» он участвовал в конкурсной программе «Кинотавр. Короткий метр» в 2016 году.
Главная героиня дебютного полнометражного фильма Каграманова – Катя – живет с мужем и матерью в небольшом провинциальном городке и работает на местном заводе. Мать внезапно заболевает и хочет переписать все имущество на сына – родного брата Кати. Катя чувствует несправедливость этого решения и начинает борьбу за наследство. В погоне за мнимым материальным благополучием Катя решается на самый отчаянный поступок.Производством ленты занималась студия «Метроном фильм» Арсена Готлиба
– при поддержке Минкультуры РФ.
«Кино я решил снимать, потому что это лучшее в мире занятие. Фильм «Пусть будет Лиза» начался с того, что мой друг и соавтор Юрий Глушенков прислал письмо с идеей, которая мне очень понравилась. Мы начали её развивать и в итоге развили историю до полного метра. На «Кинотавре» я жду, прежде всего, момента, когда зрители впервые увидят мою картину – это очень волнительно.
Что же касается российского кино, то он на подъеме однозначно, причем во всех жанрах. Дебютанту, если говорить про меня, тоже всего хватает – я же смог снять кино. А уж чего не хватает другим, не знаю»
.
*
Антон Коломеец, «Ваш репетитор»
Родился в 1984 году в Княжпогосте (Коми), учился в Новосибирском государственном театральном училище по специальности «актер театра и кино», затем окончил режиссерскую мастерскую Владимира Хотиненко
и Владимира Фенченко
во ВГИКе. Снял две короткометражки, одна из которых – «Тоня плачет на мосту влюбленных
» – участвовала в конкурсе «Кинотавр. Короткий метр» в 2014 году. Его первый полнометражный фильм рассказывает об отношениях 17-летнего абитуриента и преподавателя по зарубежной литературе. Производством картины занималась студия «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского
. Лента создана при поддержке Министерства культуры РФ.
«Сложно ответить на вопрос, почему я решил снимать кино, однозначно. Это желание формируется не сразу. Когда я учился в школе, смотрел много всякой ерунды на видеокассетах, потому что ничего, кроме двух телевизионных каналов, не было. Через кино я получал больше всего информации о мире. Тогда же у меня и появилось желание попасть в мир кино, дальше о выборе профессии я и не задумывался.
Мне нравятся фильмы Майка Ли, Стивена Долдри. Нравится Тодд Хейнс, Ханеке, Илья Авербах, Бергман, Альмодовар. Но вот так сказать, что я хочу на них ориентироваться, я не могу. Но они, наверное, оказывают на меня влияние даже без моего ведома. Если говорить про российский кинематограф, то, мне кажется, ним все в порядке. Он за последние несколько лет очень ожил, у него есть зрители. Чего не хватает молодым профессионалам, так это какого-то сообщества. Мы очень разрозненно существуем. Все сами по себе. И от этого возникает чувство уязвимости и потерянности. Ты просто не знаешь, куда тебе податься со своей идеей, в какие двери стучать. Но, наверное, это естественно. Никто и не обязан помогать и поддерживать. Кто выплывет, тот выплывет.
Мой первый полный метр начался с идеи короткометражного фильма для диплома во ВГИКе – про встречу школьника и взрослой женщины-репетитора. Тогда я решил отложить эту идею, потому что она показалась мне слишком сложной для короткометражного фильма. А как все пошло дальше, я уже и не помню. Мне хотелось сделать историю в закрытом пространстве, скрытую от посторонних глаз. Работу над фильмом я закончил несколько месяцев назад и сейчас у меня только одно желание – показать фильм. Хочется, чтобы зал на «Кинотавре» был не пустой, и чтобы картину хорошо приняли
».
*
Михаил Кукушкин, «Дар»
Родился в 1976 году в Кургане. Во время учебы в университете организовал молодежную видеостудию «Мост», на базе которой была создана курганская телекомпания «Регион-45», позже стал директором этой телекомпании. В 2005-м переехал в Москву, работал ассистентом режиссера
и вторым режиссером на телесериалах. В 2009 году окончил Школу Германа Сидакова
по специальности «режиссура». Однако свой путь в большое кино начал с продюсерства. Первым таким проектом для Кукушкина стали «Неадекватные люди
» Романа Каримова. Затем он также спродюсировал «Вдребезги
» и прошлогоднего участника «Кинотавра» фильм «Мертвым повезло
» Вадима Валиуллина. Кроме того в прошлом году в качестве режиссера выпустил российско-американо-испанскую копродукцию «Дерево из тел
» (The Body Tree, режиссер Томас Данн
). Для своего полнометражного режиссерского дебюта Кукушкин выбрал историю простого рабочего предпенсионного возраста из российской глубинки Толи Сидорова, который неожиданно открывает у себя талант художника и становится сенсацией в мире современного искусства. Фильм произведен без государственной поддержки – компаниями «Артлайт», «Инвада Фильм» и Школой Германа Сидакова.
«В институте я увлекся КВН, после института – телевидением, дальше уже падать было некуда, но тут вспомнил, что есть еще кино))! На самом деле, мы с ребятами всегда пытались снимать всякие ролики на видео еще со времен студенчества, потом это увлечение вылилось в основную работу в телекомпании «Регион-45» в городе Кургане, где я начал пробовать снимать что-то игровое, результат мне не понравился, и я поехал в Москву учиться. Идея моего первого полного метра родилась тогда, когда мой хороший знакомый по телекомпании Никита Жмакин прислал книгу своего отца Сергея Жмакина. Мне показалось, что из этого может получится неплохое кино. Теперь на «Кинотавре» будет очень интересно увидеть реакцию первых зрителей.
Мои любимые режиссеры меняются со временем, но сейчас я бы назвал братьев Коэнов, Дэвида Финчера, Тарантино, Макдону, Луи Си Кея. Из наших – Глеб Панфилов, Борис Хлебников. Вообще мне проще вдохновляться не отдельными личностями, а конкретными фильмами или сериалами. А сериалы – искусство еще более коллективное, чем кино, поэтому там не всегда можно выделить одного автора или режиссера. Если говорить в целом о русском кино, то оно «встало с колен», теперь осталось научиться высоко прыгать. Если судить по последним релизам, то в кинотеатрах мы уже можем оказывать конкуренцию мировому кино, что уже хорошо. Отдельно хочется порадоваться за то, что у нас начинает набирать популярность жанровое кино.
Дебютанту в российском кино всего хватает. Хочешь быть режиссером – снимай! Раньше было много технических препятствий, сейчас кино можно снять на телефон, смонтировать и озвучить на домашнем компьютере, поэтому все ограничения есть только в голове режиссера. Единственное, если вы решили снимать полный метр, то лучше, чтобы у вас был хотя бы один человек, кому вы доверяете и кто мог бы взять на себя организационные вопросы. Это очень помогает».
*
Наталья Першина, «Мертвые ласточки»
Родилась в Гомеле (Беларусь). В 2001 году переехала в Москву. В 2008-м окончила режиссерский факультет ВГИКа, мастерская
А.В. Новикова, в 2015-м — магистратуру сценарного факультета ВГИКа, мастерская Ю.Н. Арабова. С 2006 года занималась съемками рекламы и документальных проектов. С 2014-го пишет сценарии для российских сериалов. Ее дебютный полный метр, рассказывающий о певце музыкального театра Саше, который вместе со своим приятелем Куликом едут в глухое заповедное место на рыбалку и обнаруживают там лесных духов, представляет собой смесь мистики и фольклора. Фильм сделан Киностудией им.Горького и компанией «Эйрфильм» – при поддержке Минкультуры РФ.
«Кино я мечтала снимать с 12 лет, с тех пор ни разу не передумала. Несмотря на это, путь от поступления на режиссерский факультет в 17 лет и до первого полного метра получился очень долгим (Не делайте, как Наташа). Идея фильма появилась из диссертации, которую я писала во ВГИКе – об элементах сказки в драматических произведениях. В процессе я сделала вывод, что сказка – идеальная основа для триллера или хоррора. Очень хотелось проверить это утверждение на практике. И тут друг рассказал мне, как на рыбалке на его глазах повесилась ласточка, это дало первый толчок истории.
Есть четверка режиссеров, на творчество которых я ориентируюсь, причем не только в успехах, но кажется и в провалах: Стенли Кубрик, Терри Гиллиам, Вернер Херцог и Фрэнсис Форд Коппола. И мечтаю научиться визуальному чувству юмора Роя Андерссона и Эдгара Райта.
Вокруг часто говорят, что нет хороших сценариев, что наш кинематограф в упадке по сравнению с советским периодом. А я точно, изнутри знаю, что хороших сценаристов – много, талантливых и умных режиссеров – много, времена сейчас интересные, и я думаю, что рано или поздно они выстрелят. Так что, российский кинематограф в ближайшем будущем ждет подъем.
Дебютанту в российском кинематографе не хватает доверия. Немногие продюсеры решаются вкладывать деньги в дебютные картины. А из этого вытекает еще одна парадоксальная вещь: дебютанту не хватает права на ошибку. Состоявшиеся режиссеры часто имеют возможность переснять сцену, если что-то пошло не так, или снять два варианта концовки фильма. У дебютантов такой возможности нет.
Недавно я услышала фразу: «Для счастья нам нужны близкие по духу люди, их поддержка и совместные планы с ними». Так что можно сказать, что от участия на «Кинотавре» я жду счастья: найти единомышленников для дальнейшего творчества».
обсуждение >>