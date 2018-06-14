5 слагаемых успеха фильма «Аферисты поневоле»

Непредсказуемая британская парочка, любители роскошной жизни, Харриет и Питер, задолжав крупную сумму мафии, решили поправить свое положение, украв дорогие украшения бывшей жены Питера, проживающей в Лос-Анджелесе. Это поможет им расплатиться с долгами и начать безбедную жизнь с чистого листа.
2. Дух авантюризма
«Аферисты... » - комедийный триллер, сделанный в стилистике 1990-х годов с высоким градусом безумия и непредсказуемости, легкости и опасного веселья. В нем полно визуальных свидетельств этой короткой, но чрезвычайно специфической эпохи, а еще множество кинематографических отсылок, которые любопытному зрителю будет интересно обнаружить. Подскажем лишь, что картина во многом напоминает лучшие фильмы Квентина Тарантино: в главных ролях любимцы режиссера Ума Турман и Тим Рот, который, к слову, весь фильм носит тот же черный костюм, что и в «Бешеных псах».
фото: кадр из фильма "Аферисты поневоле"
3. Взрывной комический дуэт - Ума Турман и Тим Рот
Героиня Умы Турман - эффектная и порочная Харриет Фокс – воровка и мошенница, любительница азартных игр, дорогой выпивки и таблеток. Она озабочена тем, чтобы сделать свою жизнь безбедной и комфортной и постоянно придумывает разные схемы мошенничества. Харриет хитрая и нахальная дамочка, и кража драгоценностей становится для нее настоящим вызовом.
Герой Тима Рота играет мужа Харриет Питера Фокса, обаятельного жулика, но при этом страшного пьяницу, который вообще не выпускает алкоголь из рук. В отличие от супруги, это недотепа, к которому неприятности липнут сами. Он уже и в тюрьме успел посидеть, а все из-за того, что его все время подставляют подельники, используют как "тело" для контрабандной перевозки наркотиков через границу, а потом предают.
Оба героя всегда выглядят фантастически и связаны друг с другом преступной страстью, но отношения у них непростые: он любит ее, а она, как и другие, постоянно его предает его. Ума Турман отлично смотрится в образе уверенной в себе мошенницы, несмотря на то, что ей обычно предлагают сыграть героинь совершенно другого типажа. Актриса работает на диапазоне акцентов (так как ее героиня британка, приезжающая в США) и настроений. В конце фильма зрителей ждет потрясающий сюжетный поворот с ее участием.
Сама Ума Турман, не только актриса, но и продюсер на этой картине, так описывает свою героиню: «Харриет – забавная и беспринципная, мне она по-человечески симпатична. На площадке процесс съемок шел так весело и свободно, что я просто получала удовольствие, я даже притащила на съемки собственные платья, и вы сможете увидеть Харриет в настоящих нарядах Умы Турман!»
фото: кадр из фильма "Аферисты поневоле"
4. Ударный состав актеров второго плана
Элис Ив Чем известна: британская актриса, дебютировавшая в теледраме BBC «Хокинг» с Бенедиктом Камбербэтчем, игравшая в «Пуаро Агаты Кристи» с Дэвидом Суше, мелькавшая в «Сексе в большом городе 2» и «Людях в черном 3», а также снявшаяся в популярной космоопере «Стартрек: Возмездие». Кого играет: Новая роль Ив - женщина, на которой когда-то по пьяни женился Питер («Это были три самых синих дня в моей жизни»). Эта не в меру наивная молодая женщина занимается самопознанием, учится медитировать и контролировать себя, но внезапно становится мишенью преступной парочки, которая хочет выкрасть драгоценный камень из ее кольца, подаренного ее новым мужем-актером.
Криспин Гловер Чем известен: король характерных ролей, сыгравший отца Марти Макфлая в «Назад в будущее», Уорхола в «Дорз», Гренделя в «Беовульфе», Валета Червей в «Алисе в стране чудес» и мистера Мира в сериале «Американские боги». Кого играет: Актер предстанет в образе Габриэля Андерсона, бесталанного, но самолюбивого актера, который дарит жене кольцо за несколько миллионов, но параллельно изменяет ей сразу с двумя женщинами.
фото: Элис Ив, Криспин Гловер, Паркер Поузи, София Вергара и Мэгги Кью
Паркер Поузи Чем известна: обворожительная Серена из «Законов привлекательности», а также королева независимого кино, в 90-е снимавшаяся у Ричарда Линклейтера («Под кайфом и в смятении»), Ноа Баумбаха («Забыть и вспомнить»), Грегга Араки («Поколение игры DOOM»), Хэла Хартли («Генри Фул») и других. А совсем недавно она сыграла коварную доктор Смит в космоопере Netflix «Затерянные в космосе». Кого играет: В этой ленте она играет секретаршу Джину, любовницу Габриэля Андерсона, немного сумасшедшую, слегка озабоченную, но искренне влюбленую в своего кумира.
София Вергара Чем известна: модель и актриса знакома по главным ролям в крайне популярном ситкоме «Американская семейка», а также в картинах «Шальная карта» и «Красотки в бегах». Кого играет: Героиню Вергары зовут Вивьен, она актриса, вторая любовница Габриэля, отпетая нимфоманка, постоянно требующая секса в грубой форме.
Мэгги Кью Чем известна: прославившаяся в Гонконге актриса вьетнамского происхождения, известная ролями боевитых девушек. Не случайно на роль в сериале «Никита», который многие знают по фильму Люка Бессона «Её звали Никита» позвали именно Кью, до этого снимавшейся в третьей «Миссии невыполнима» и четвертом «Крепком орешке», а после - в «Пастыре» и трилогии «Дивергент». Кого играет: убийца Иванка - представитель опасной русской мафии, которой Питер Фокс задолжал деньги. Иванка стреляет без промаха, метает ножи и вообще убивает, не раздумывая, особенно не любит, когда ее обманывают. А еще она влюблена в Харриет Фокс.
Вы будете смеяться, но, следует помнить: ни одна английская комедия не обходится без юмора на грани. Здесь за него отвечает известный писатель и актер Стивен Фрай. Он играет роль священника, гомосексуала и педофила, серого кардинала наркомафии, прикрывающего грязные дела - торговлю наркотиками, контрабанду и так далее. В его окружении также монахини, которые не сдерживают острого слова.
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