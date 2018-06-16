Итоги питчинга: 35 фильмов с логотипом Минкультуры (и 33 без логотипа)

Министерство культуры РФ опубликовало список проектов авторских и экспериментальных фильмов, которые будут поддержаны в этом году. На питчинге было представлено 68 заявок (на пять меньше, чем годом ранее), субсидию от Минкультуры получат 35, еще 12 проектов отправлены в так называемый резерв. Это значит, что если к осени у министерства будут средства на поддержку фильмов, то они смогут выделить им субсидию. Шанс на это, впрочем, небольшой. Без господдержки в этом году остался – вполне, на наш взгляд, заслуженно – 21 проект. Рассказываем обо всех. Списки поддержанных и отправленных в резерв проектов представлены на основании оценки (от высшей к низшей) экспертного совета министерства культуры по авторскому и экспериментальному кино. В него входят, в частности, режиссеры Ренат Давлетьяров, Павел Лунгин, Вера Сторожева, продюсеры Рубен Дишдишян, Сергей Мелькумов, Алексей Рязанцев, Игорь Толстунов, представители Минкультуры и Военно-исторического общества. Список не поддержанных проектов представлен по алфавиту.
Фильм Валерия Тодоровского расскажет про Одессу августа 1970-го, когда город был неделю закрыт из-за эпидемии холеры. Главным героем станет журналист, который приехал в курортный город из Москвы вместе с восьмилетним сыном. Оператором выступит Роман Васьянов, с которым ранее режиссер работал на «Стилягах». Продюсировать фильм Тодоровский будет вместе с Леонидом Ярмольником. Последний также сыграет в картине одну из ролей. Кроме того в ленте будут задействованы Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и Евгения Брик. Снимать фильм будут, правда, не в Одессе, а в основном на «Мосфильме», где уже строится декорация. Часть съемок также пройдут в Бухаресте, Анапе, Сочи и Таганроге. Производственный бюджет – 300 млн. рублей, у министерства запрашивали пятую часть этой суммы.
Режиссер «Хорошего мальчика» Оксана Карас снимет картину про правозащитника, общественного деятеля Елизавету Глинку, погибшую 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе. Доктор Лиза сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Картина расскажет об одном дне из жизни Доктора Лизы, когда к ней обращается отец больной девочки и она соглашается помочь. «Наша задача не просто рассказать увлекательную историю, но и напомнить, что мы все равны перед страданиями и однажды каждому из нас может понадобиться помощь», – отметила режиссер. Главную роль уже согласилась исполнить актриса и благотворитель Чулпан Хаматова.
В прошлом году Александр Миндадзе уже приходил на питчинг Министерства культуры с этим проектом о любовном треугольнике, участники которого спустя 25 лет встречаются «в ритме танго». Однако тогда он был отправлен в резерв. На этот раз Миндадзе заслуженно оказался в первых рядах получателей господдержки. Проект, впрочем, будет международным. К его финансированию уже подключился Фонд братьев Дарденн, также должны появиться французские и английские партнеры.
История советского боксера Валерия Попенченко, которая будет сосредоточена на его взаимодействии с тренером Григорием Кусикьянцем. Автором сценария выступает Олег Пресняков. В роли спортсмена режиссер Артем Михалков видит Виктора Хориняка или Юрия Борисова, в роли тренера – Виталия Хаева или Михаила Трухина. Бюджет ленты составит 200 млн рублей, собрать в прокате хотят 600+. Релиз запланирован на 2020 год.
Многострадальный проект Светланы Дружининой, на который она уже на протяжении нескольких лет пытается добиться денег от государства. В новом фильме гардемарины вновь соберутся вместе – причем уже со своими сыновьями. Съемки пройдут в Крыму. Будущему фильму уже помогли поклонники популярного сериала. Теперь наконец настала очередь Министерства культуры РФ.
фото: Михаил Боярский на съемках фильма "Гардемарины IV"
Режиссер «Портрета в сумерках» и «Велкам Хом» собирается перенести на экран книгу Карины Добротворской «Сто писем к Сереже», рассказывающую о ее жизни с известным кинокритиком и сценаристом Сергеем Добротворским, скончавшимся в 1997 году. Исполнители главных ролей пока не утверждены, однако на питчинге показывали пробы с Иваном Янковским, Юлией Снигирь и Софьей Метелицей. Картина будет готова в сентябре 2019 года.
Автор альманаха про Холокост «Свидетели» собирается снять первый полнометражный фильм на ту же тему. Действие будет происходить в Латвии 1941 года, когда нацисты жгут синагогу с живыми людьми. Приверженная католичка Ева вынуждена принять у себя двоих еврейских племянников, рискуя жизнью собственного сына. Оператором ленты должен выступить Михаил Кричман, работавший над картинами Андрея Звягинцева. Главные роли готовы исполнить румынская актриса Анамария Маринка и Ингеборга Дапкунайте.
Продюсер Алексей Учитель уже приходил на питчинг Минкультуры с этим проектом два года назад, но по вине продюсера картину так и не запустили. Теперь группа надеется это сделать. Фильм расскажет про 15-летнего парня, который живет в глухом чукотском поселке, куда вдруг проводят интернет. В нем мальчик влюбляется в девочку и убегает из родного поселка на поиски возлюбленной. В фильме, как обещают, сыграют реальные чукотские дети, кастинг уже проведен. Из известных актеров в ленте будут задействованы Александр Бортич, Мария Шалаева и Кирилл Полухин.
Послевоенное время, многодетная мать погрузила корову, пианино, пятерых детей разных возрастов (в том числе еще не родившуюся дочку), патефон и отправилась из Свердловска в Москву. Дорога занимает две недели. Режиссер фильма Владимир Грамматиков анонсирует фильм как «гимн матери и гимн женщине».
Режиссер Андрей Кончаловский собирается снять черно-белую историческую драму «Дорогие товарищи» о расстреле мирных жителей в Новочеркасске в 1962 году. Сценарий для ленты написала Елена Киселева, с которой Кончаловский работал над картинами «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». Съемки планируется провести в самом Новочеркасске. 90% ролей, по задумке режиссера, исполнят непрофессиональные артисты, однако главную женскую роль сыграет Юлия Высоцкая. Пока производственный бюджет ленты составляет 150 млн рублей, у министерства запрашивали 70 млн.
фото: Юлия Высоцкая в фильме "Рай"
«Рил ток», компания «Мотор фильм студия», режиссер – Илья Максимов
Один из немногих представленных на нынешнем питчинге проектов, который, пусть и запоздало, пытается вписаться в актуальный контекст времени. Главный герой будущей ленты – рэпер на пике славы, но на самом деле находящийся в глубоком творческом и личностном кризисе. Цель, по словам создателей ленты, «поговорить с молодежью на одном языке». Исполнитель главной роли пока не найден, кастинг только должен начаться. Но для участия в фильме уже ведутся переговоры с Хаски, Feduk и ATL.
«Ильинский рубеж», студия «ВоенФильм», режиссер – Вадим Шмелев
Очередная военная драма продюсера Игоря Угольникова. Картина расскажет о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года в битве под Москвой. Запланировано участие Сергея Безрукова и Алексея Гуськова. В качестве референсов называются «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики» и «Офицеры». Для съемок уже строится декорация в аэропорту Медыни – с тем, чтобы затем там сделать мемориал. Производственный бюджет ленты – 400 млн рублей.
Психологическая и философская драма от режиссера «Пионеров-героев» – с производственным бюджетом 60 млн рублей. Главная героиня – Лера – учится на соцфаке, живет в провинции. Ее мать – лунатик, верящая в чудеса, отец недавно ушел к другой женщине. Лера не знает, как сделать свою жизнь лучше. А еще у нее есть душа, которая снится ей каждую ночь. И чем жестче становится жизнь вокруг, тем чаще Лере снятся эти сны. Однажды из мира снов душа шагает в мир жизни. В качестве референсов режиссер называет фильм обладателя «Золотой пальмовой ветви» Канн «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» и прошлогоднего победителя Берлинале «О теле и душе».
фото: Наталья Кудряшова
«Ресторан “Мечта”», компания «Новые люди», режиссер – Оксана Михеева
Продюсер Наталья Мокрицкая продолжает работать с молодыми режиссерами (на «Кинотавре» было представлено сразу два ее фильма – «Подбросы» Ивана И.Твердовского и «Мира» Дениса Шабаева). Новой подопечной Мокрицкой стала Оксана Михеева, известная по короткометражке «Эс как доллар, точка, джи». Их совместный проект будет основан на пьесе «Касатка» Алексея Толстого. В числе актеров – Михаил Пореченков, Юлия Пересильд, Анна Михалкова и Константин Хабенский. Снимать фильм будут в Нижнем Новгороде – родном городе режиссера. По словам Михеевой, уже есть договоренность и с местной администрацией, и с заводом шампанских вин, что немаловажно, так как местом действия картины будет «провинциальный ресторан с провинциальными страстями». Фильм обещают сделать веселым и музыкальным – у каждого герой будет своя музыкальная тема (хиты 1980-2000-х), но непосредственно петь они не будут. Выпустить ленту хотят к юбилею Нижнего Новгорода в 2021 году.
Простая, как говорит режиссер и автор сценария Наталья Назарова, история мальчика из неблагополучной семьи, которому в руки попали большие деньги, ставшие для него большим искушением. Одну из ролей исполнит обладательница награды за лучшую женскую роль минувшего Каннского кинофестиваля Самал Еслямова.
фото: Самал Еслямова в фильме "Айка"
«Джьулуур: Мас-рестлинг», продюсерский центр «Молодежные инициативы», режиссер – Валентин Макаров
Якутская спортивная драма с непроизносимым названием и девизом «Не упусти свое счастье» расскажет про парня (его имя Джьулуур) из небольшой якутской деревни, которому нужно заработать денег, чтобы вернуть жилье, отобранное коллекторами, и младшую сестру, отправленную в детдом. Режиссером картины станет Валентин Макаров, снявший самый успешный якутский фильм «Кэрол». Бюджет по меркам столичных кинопроизводителей небольшой – всего 22 млн рублей. У министерства просили 14,5 млн.
Режиссер «Русского бунта» вновь возвращается в Оренбуржье и собирается снимать вестерн о необычных судьбах наших современниках, о «мужском и женском». Две сестры, потерявшие отца, тут будут бороться за свои земли, на которые претендует олигарх. Производственный бюджет – 55 млн рублей, у министерства запрашивали 36 млн. Съемки планируется начать в июле 2019 года, завершить картину хотят до лета 2020-го.
Криминальная драма о конфликте поколений. У главного героя в исполнении Александра Михайлова – завязавшего на излете 1990-х с криминалом, похищают сына и требуют выкуп. Так бывшие «решалы» оказываются в заложниках у стритрейсеров. Однако режиссер и продюсер «Училки» Алексей Петрухин, который и будет снимать эту картину, обещает кино «объединяющее и вдохновляющее», а ближайшим референсом называет «Гран Торино». Помимо Михайлова в нем планируется участие Ольги Кабо, Сергея Романовича и Алексея Лукина. Производственный бюджет – 62 млн рублей, у министерства просили 40.
«Рожденные в СССР: 35 лет», студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров», режиссер – Сергей Мирошниченко
Неожиданно документальный проект известного цикла Сергея Мирошниченко получил господдержку по квоте авторских фильмов. Мирошниченко еще на питчинге сказал, что суммы, выделяемые по конкурсу неигрового кино, для этого фильма не подходят, поэтому и пришел соревноваться за госденьги с режиссерами и продюсерами кино игрового. Производственный бюджет своего фильма документалист оценил в один миллион долларов, у министерства была запрошена половина суммы.
Новый проект авторов «За гранью реальности» и «Танцев насмерть», как и предыдущие, похожий на ранее выходившие в широкий отечественный прокат голливудские ленты. В «Забытых богах» будет два временных пласта – 1960-е, когда секретная экспедиция нашла затерянное в лесах поселение, где происходили странные явления, и наше время, когда один из экспедиторов приходит в себя, понимает, что не постарел. Для того, чтобы выяснить, как это все случилось, он вновь отправляется в экспедицию полувековой давности. Обещают фантастику, приключения, любовь, надеются на участие Милоша Биковича и Анны Адамович из «Купи меня». Все это удовольствие стоит всего 188,2 млн рублей, у Минкультуры запрашивали 70 млн. Потенциальные кассовые сборы оцениваются создателями в 375 млн рублей.
фото: Компания "Киноданц"
«От печали до радости», продюсерский центр «Федор Добронравов», режиссер – Эдуард Парри
Картина о семейных ценностях с участием Федора Добронравова и его сыновей-актеров Виктора и Ивана расскажет о рабочем завода, который создает маленькую деталь для двигателя. Федор Добронравов также выступит в качестве продюсера ленты.
Остросюжетный триллер с референсами «127 часов» и «Погребенный заживо». Основан на реальных событиях. Теглайн: «Буран заметет твои следы, но обнажит твою сущность». Главный герой Максим за 10 дней до условно-досрочного освобождения сбегает из тюрьмы, чтобы спасти сестру, которую вот-вот увезут в Австралию.
Главная героиня нового фильма режиссера «Коллектора» – Настя Королёва, которая уверена, что ее любят все, но на самом деле это не так. Когда в классе появляется симпатичный новенький, в которого Настя влюбляется, он не отвечает ей взаимностью, а влюбляется в «самую страшную девочку в классе». Фильм будет готов к сентябрю 2019 года.
фото: Алексей Красовский/Министерство культуры РФ
«До полной луны один переход», корпорация «Русская фильм группа», режиссер – Олег Степченко
«Остродраматический» приключенческий фильм с референсами «Выживший», «Мертвец» и «Семь самураев» расскажет о 1860-м, когда была проведена граница между Россией и Китаем.
Режиссер Алексей Федорченко собирается снять фильм об отношениях России и Кавказа. Построен фильм будет как отчет картографической экспедиции, где главный герой – этнограф. Картина будет состоять из пяти частей: «Страна удода» (священная птица, которой поклонялись в доисламский период), «Портрет старого чеченца» (трагическая история мальчика, который был усыновлен русскими солдатами в 1819 году, воспитывался в семье генерала Ермолова и стал знаменитым салонным художником Петром Захаровым), «Зикр или газават» (это самая большая глава, спор между имамами Чечни и суфием Кунт-Хаджи, который выступал за мир и против кровной мести, в этой части будут Пушкин, Лермонтов, Толстой, Менделеев), «Кавказ сейчас в Калуге» (почетная ссылка имама Шамиля), «Последний зубр» (поствоенная история). Сейчас Федорченко ищет локации в Чечне, Ингушетии и Дагестане.
Еще один проект все той же компании. На этот раз – про супергероя в альтернативном настоящем, где «генетика стала главным делом человека», а «с помощью техники можно собрать все, что угодно». Дримкаст – Риналь Мухаметов, Михалина Ольшанска, Филипп Янковский. Производственный бюджет – 129,3 млн рублей, просили 40. Кассовые сборы оценивали в 350 млн рублей.
«Земля Эльзы», компания «Спутник Восток Продакшн», режиссер – Юлия Колесник
Экранизация известной в театральных кругах пьесы Ярославы Пулинович. История о первой любви, современных «Ромео и Джульетты» – правда, героям не по 16, а по 70. Главная героиня теряет мужа и неожиданно влюбляется в другого человека, за что ее обсуждает все общество. Действие фильма разворачивается на Алтае, там же и пройдут съемки.
«Один день Ивана Денисовича», кинокомпания «Вера», режиссер – Глеб Панфилов
Действие нового фильма знаменитого режиссера начнется на Красной площади и расскажет о событиях, предшествующих описанным в повести Солженицына. Главную роль играет Филипп Янковский, оператором выступает Михаил Хасая. Съемки картины с производственным бюджетом 170 млн рублей уже идут. Релиз состоится к 100-летию Солженицына – в декабре этого года.
фото: Съемки фильма "Один день Ивана Денисовича"/Московская кинокомиссия
История любви капитана ФСБ Верещагина по прозвищу «Капитан Голливуд» и юной выпускница музучилища на фоне серии взрывов жилых домов в 1999 году. Роль Верещагина должен исполнить Евгений Ткачук. Идут переговоры с ФСБ, чтобы они предоставили оперативную съемку, представители ведомства также выступят консультантами ленты. Производственный бюджет – 112 млн рублей. Фильм рассчитан на аудиторию 14+.
В основу фильма, снимать который собирается режиссер «Прощаться не будем», легло интервью последнего живого свидетеля осады Аджимушкайских каменоломен Михаила Радченко. Главный герой из современности попадает в то время, где 19 тысяч человек на протяжении 170 дней осады оставались без солнечного света, воды и еды, чтобы защитить страну от фашистов.
Лирическое роуд-муви про человека, который оказывается в непростой жизненной ситуации, понимает, что родился в тот момент, когда погиб мореплаватель Юрьев, и отправляется на Дальний Восток, чтобы разобраться в себе. В дримкасте Тимофей Трибунцев, Виктор Добронравов и Евгений Ткачук. Производственный бюджет – 92 млн рублей, съемки хотят начать осенью этого года.
Автор сценария Арсен Агаджанян на питчинге честно признался, что «будет пытаться снять этот фильм». Главному герою – успешному человеку с высокой должностью и красивой женой – попадает в руки дневник 17-летнего фронтовика, который и меняет его жизнь. При этом «история начинается в храме и в принципе там и заканчивается». Для участия в фильме хотят позвать Максима Севриновского, Сергея Гармаша, Алексея Гуськова, Софью Каштанову, Юрия Колокольникова. Съемки начнутся в октябре и пройдут в Армении, Москве и регионах России.
Новый фильм Павла Руминова, для которого он сам написал сценарий, расскажет про брошенного отцом мальчика, который увлекается сумо. Много лет герой живет мечтой попасть на юношеский чемпионат в Токио, чтобы там и увидел его отец, эмигрировавший в Японию. По жанру это будет комедия. Предполагается, что родителей мальчика сыграют Екатерина Климова и Николай Шрайбер, а вот исполнителя главной роли еще не нашли.
«Бабушка легкого поведения-2», компания «Вайс Филмс», режиссер – Марюс Вайсберг
Самый неожиданный получатель государственной финансовой поддержки со стороны Министерства культуры РФ. Продолжение прошлогодней комедии, как обещает Вайсберг, будет более социальным, так как теперь «команда престарелых лузеров будет бороться против сильных мира сего». На роль главного злодея ведутся переговоры с Дмитрием Нагиевым. Фильм выйдет в прокат уже в начале следующего года, ожидаемый бокс-офис – 500 млн рублей.
фото: "Бабушка легкого поведения"
ФИЛЬМЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
«Работайте, братья!», компания «Стар Медиа Дистрибьюшн», режиссер – Андрей Малюков
В прошлом году проект под таким же названием и о том же подвиге дагестанского полицейского Магомеда Нурбагандова представляла другая компания. Продюсеры компании «Стар Медиа» уверяют, что их проект новый, сценарий у него другой. Кроме того, они получили разрешение на съемку этого фильма от семьи героя. Производственный бюджет фильма 75 млн рублей, у министерства запрашивали 49 млн. Создатели ленты также не исключают, что будет сделана четырехсерийная телеверсия.
«Мы», компания «Лаборатория кино», режиссер – Гамлет Дульян
Военная драма по сценарию Ивана Охлобыстина, проект разрабатывался при поддержке Минобороны РФ. В центре повествования светский журналист, который вдруг едет военным фотокорреспондентом в Сирию. Производственный бюджет – 75,5 млн рублей.
фото: Иван Охлобыстин
«Утка, которая следит за тобой, компания «Фабрика Арт Кино», режиссер – Татьяна Воронецкая
Уже представлявшийся на питчинг министерства проект о борце, двукратном олимпийском чемпионе Иване Сергеевиче Ярыгине, как и в прошлом году, вновь отправлен в резерв. Может быть, это и к лучшему – показанные на питчинге отрывки особой надежды на вселяли.
«Ядерные материалы», кинокомпания «ФильмОКей», режиссер – Илья Макаров
Боевик о борьбе с терроризмом. Команду террористов обещают интернациональную – с арабами и украинцами. Министерство обороны поддержит проект мощностями и техникой. В дримкасте Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин, Валерий Баринов. Первый, вроде как, уже согласился участвовать в фильме. Производственный бюджет боевика – 100 млн рублей, у министерства просили 70. Потенциальные кассовые сборы – 400 млн рублей.
Экранизация одноименного романа Дмитрия Глуховского. Книга рассказывает о нескольких днях из жизни студента-филолога Ильи Горюнова, который отсидел семь лет за подкинутые в клубе наркотики и вернулся в Москву, которая сильно изменилась за эти годы. Особое его внимание привлекают смартфоны, существенно изменившие люди и их общение. Режиссером выступит снимавший «Салют-7» Клим Шипенко, главную роль исполнит Иван Янковский. В фильме также сыграют Александр Паль, Ирина Старшенбаум и Александр Самойленко. Съемки пройдут в Москве и Подмосковье. Производственный бюджет ленты составит 75 млн рублей, планируемые кассовые сборы – 300 млн рублей. У проекта уже есть поддержка Первого канала.
фото: Иван Янковский в фильме "Тряпичный союз"
«Капитанские каникулы», кинокомпания «Блесс-Фильм», режиссер – Александр Баршак
Посвящение российским рыбакам – при поддержке Федерального агентства по рыболовству. Картина расскажет историю побега российского рыбака из корейского порта, которая реально произошла в 1990-х. По словам режиссера Александра Баршака, перед этим проектом стоит две задачи – привлечь молодежь к труду и, в частности, к рыбалке и показать «людей в море и море в людях». Кроме того, перед создатели ленты «заинтересованы в продвижении слова «рыба» в России». Съемки пройдут в 2019 году на Дальнем Востоке.
Постоянный сценарист Андрея Звягинцева Олег Негин вырвался из «плена» великого режиссера и написал наконец текст про любовь. В картине должны сыграть Максим Матвеев, Светлана Иванова, Милош Бикович и Ирина Старшенбаум.
Криминальная драма про российского парня, который переехал с родителями в США и пытается стать американцем. Создатели ленты говорят, что фильм не будет политической спекуляцией с плохой Америкой и хорошей Россией, а картиной «о чужбине и о родине». Съемки должны начаться этой зимой. На роль парня претендует Сергей Романович, его отца – Константин Юшкевич. Релиз ленты состоится в 2019 году, ожидаемый бокс-офис – 300 млн рублей.
Тоже уже не раз анонсированный на питчинге проект – экранизация рассказа Чехова с Юрием Соломиным и Верой Васильевой в главных ролях. Производственный бюджет этой в общем-то камерной истории при этом оценили в 180 млн рублей, у министерства просили 60.
фото: Юрий Соломин
ФИЛЬМЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«Будем знакомы» – проект Ларисы Садиловой про трех соседок, которые работали в одном торговом центре и вдруг стали финансовыми директорами.
«Будь моей мамой» – история возрастной актрисы и молодого успешного парня, который попросил ее сыграть свою мать на свадьбе. Главные роли должны были исполнить Роза Хайруллина и Александр Паль, режиссер – Роман Шаляпин.
«Всадники из Галгайче» – пронзительная история любви юной героини и отважного всадника к 250-летию вступления Ингушетии в состав России. В качестве референсов назвалась «Война и мир» Сергея Бондарчука, а в актерском составе заявлялись Константин Хабенский и Михаил Пореченков.
«Сотня» – новый проект режиссера долгостроя «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Василия Чигинского про кубанских казаков, в 1916 году проникших в тыл турецких войск. При поддержке Кубанского казачьего войска, Краснодарского края (там собирались строить декорации), Чеченской Республики и Министерства обороны РФ. Производственный бюджет оценивался в полмиллиарда рублей.
«Знакомство» – комедия про успешную девушку-архитектора, которая отправляется на знакомство с родителями жениха в маленький городок Ростовской области. Референс – «Горько!», хотя, судя по презентации, это в общем-то и будет плохо переснятая комедия Жоры Крыжовникова.
«Гвардеец» – патриотическая вампука про подростка, который участвовал в оппозиционных митингах и провокациях, а потом пошел в армию, попал в Росгвардию и наконец стал настоящим человеком. Естественно, Росгвардия проект уже одобрила.
«Конькобежец» – проект Славы Росса про молодого талантливого спортсмена, жизнь которого рушится после того, как он попадает в аварию. На главную роль планировался самый популярный актер этого питчинга Александр Паль, в числе референсов при этом назывались «Три билборда» и «Убийство священного оленя».
«Кто убил бабушку» – семейная драма с элементами детектива и похоронами бабушки, на которые собирается большая семья.
«Ноги вверх!» – история про мужскую команду по синхронному плаванию, планируется и любовная линия, но, к сожалению, не внутри этой команды.
«Отдел продаж» – фильм про менеджеров автомобильного салона, которых вдруг заставляет работать новая управляющая.
«Свидетель» – вновь не получивший поддержки военно-патриотический проект про французского драматурга, работавшего военным корреспондентом на Донбассе и попавшего в плен.
«Тигровая сопка» – второй полнометражный проект Ольги Зуевой, на «Кинотавре» представлявшей свой дебют «На районе», вновь с Данилой Козловским и Дальним Востоком. Теперь, правда, герой Козловского выйдет из тюрьмы и встретит любовь – девушку с психическим расстройством. Эту роль должна была сыграть сама Зуева.
фото: Кадр из фильма "На районе"
«Толерантность» – новый проект продюсеров фильма «Танки» про абстрактную европейскую провинцию, которую привели к гибели пропаганда «нетрадиционных» отношений, беженцы и мигранты, в числе референсов при этом называется «Жизнь Адель», а в актерском составе анонсированы Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Микеле Плачидо и Захар Прилепин. С последним на питчинге показали видеопробы, где он читает проникновенный монолог о закате Европы, изображая из себя, по всей видимости, сидящего в тюрьме Андерса Брейвика.
«Цой» – второй полнометражный фильм участника первого состава группы «Кино» Алексея Рыбина наконец про Цоя. Но, видимо, как и свой дебют «Скоро все кончится» режиссеру придется делать без финансовой поддержки государства.
«Чемоданчик» – новый проект Юрия Кары по пьесе Юрия Полякова, который переживает, что в «нашем кино мало политической сатиры». Анонсирована была смесь этой самой сатиры, которую нельзя «отдавать в руки оппозиции» и семейной комедии в духе фильма «Любовь и голуби».
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