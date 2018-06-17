Мобильное кино: 13 фильмов, снятых на смартфон

21 век внёс новое слово в киноискусство, подарив нам мобильное кино — фильмы, снятые лёгким и подвижным смартфоном. Примитивные фотокамеры появились в мобильных телефонах в начале 2000-х, начиная с 2005-го такие аппараты превратились в камерафоны с автофокусами и постоянным увеличением параметров мегапиксельных сенсоров и повышением качества съёмки, а начиная с 2007-го рынок мобильных телефонов покорён бесклавиатурными смартфонами, совмещающими в себе и телефон, и компьютер, и фото/видео-аппарат. Теперь для того, чтобы сделать качественное фото или видеозапись дополнительная техника не нужна, это доступно любому владельцу гаджета.
фото: «Снег, Пар, Железо»
Таким образом, новые технологии открыли режиссерам и операторам свежий взгляд на кино и прямой доступ к новым приёмам: быструю репортажную съёмку, эффект присутствия, достоверность — сохраняя, при этом, дешевизну использования и неплохое качество. Кино-Театр.ру расскажет о нескольких разножанровых фильмах последних десяти лет, при съёмках которых были задействованы смартфоны. Давайте посмотрим, как их можно использовать на всю катушку!
«Спички», режиссёр Сергей Цисс, 2007 год.
Авторская короткометражка Сергея Цисса, получившая четыре приза международных фестивалей, образчик философского кинотворчества и технического минимализма. Фильм снят на любительский фотоаппарат и мобильный телефон, с последующей обработкой в двух компьютерных программах. Можно убедиться, насколько для создания важен творческий импульс и сам замысел картины — средства для его выражения были буквально под рукой.
Знаменитый южнокорейский режиссёр, автор «Олдбоя» (Гран-при Каннского кинофестиваля в 2003-м) и «Сочувствия госпоже Месть» (Малый Золотой Лев Венецианского фестиваля в 2005-м) снимает на смартфон мистический триллер о рыбаке, выловившем утопленницу — и получает «Золотого медведя» Берлинале, за лучший короткометражный фильм.
«Это не фильм» (In Film Nist) Джафар Панахи, Моджтаба Миртахасеби, 2011 год.
Азербайджанец Джафар Панахи — известный иранский режиссёр-диссидент, которому запрещено заниматься кинематографической деятельностью, выезжать из Ирана и давать интервью в течение 20 лет. Документальный «Это не фильм» снят на смартфон при помощи друга режиссёра и рассказывает об одном дне его жизни в ожидании приговора суда под домашним арестом. Здесь камера смартфона становится символом свободы, которую невозможно отнять, и творчества, которому нельзя приказать прекратиться.
Недешёвая работа актёра и режиссёра Хоомана Халили претендует на звание одного из первых полнометражных художественных фильмов, полностью снятых на смартфон. При его производстве была использована специальная оптическая система с 35 мм линзой-адаптером и радиоуправляемый летающий дрон. Лента рассказывает о маленькой немой девочке, повлиявшей на жизнь нескольких людей. Халили пришлось искать деньги на фильм с помощью инвесторов и краудфандинга.
«Неправильный Ферарри» (The Wrong Ferarri), режиссёр Адам Грин, 2011 год.
Психоделическая и бестолковая лента инди-рокера Адама Грина также претендует на звание первого полнометражного фильма, снятого на смартфон (на пьедестале почёта в этой категории историков кино ждёт большая неразбериха). Нью-йоркский хипстер и музыкант Грин зазвал для съёмок друзей, в числе которых актёры Маколей Калкин (на видео замазан белилами), Джеффри Льюис, музыканты Дев Хайнс, Пит Доэрти, Девендра Банхарт и певица Скай Феррейра.
Трогательная документальная лента шведского режиссёра о чудесной связи творчества, грёз и реальности. В ней два меломана из ЮАР разыскивают (и находят!) любимого на их родине американского музыканта 1970-х, Сиксто Родригеса, автора хита «Сахарный Человек». Фильм лишь частично снят на смартфон — от безысходности, когда в разгар съемок закончились средства на аренду аппаратуры. Художественные достоинства картины несомненны, она собрала огромное количество номинаций и призов, включая «Оскар» за лучший документальный фильм — и открыла миру нового героя, скромного творца, не желавшего славы, но зачем-то её получившего.
«Нечто из ничего: Искусство рэпа» (Something from Nothing: The Art of Rap), режиссёр Айс-Ти, 2012 год.
Музыканта, известного как Айс-Ти, называют «крестным отцом гангста-рэпа». Соответствуя этому званию он снимает обстоятельный полнометражный документальный фильм о любимой музыке, себе и своих друзьях-рэперах (Dr. Dre, Run-DMC, Eminem, Ice Cube, Xzibit, Snoop Dogg). Фильм снимался на портативные видеокамеры, в том числе, на камеру смартфона самого Айс-Ти — это ещё раз подчёркивает независимость и расслабленность рэп-культуры.
«Другая сторона» (The Other Side), режиссёр Конрад Месс, 2013 год.
Короткометражная испанская вампирская драма полностью снята на смартфон. Выглядит картина трогательной (и вполне успешной) стилизацией под фильмы ужасов 1930-х годов. Она снималась на фоне «зеленого экрана», нужные фоны были дорисованы на постпродашн.
«Мандарин» (Tangerine) режиссёр Шон Бейкер, 2015 год.
Полнометражный и широкоформатный «Мандарин» стал настоящим прорывом мобильного кино и вывел его в конкурентный мир полных залов и крупных сборов. Его первые зрители до самых титров и не догадывались, что фильм полностью снят на смартфоны — создатели этого не афишировали. Премьера комедии о путешествии двух проституток-трансгендеров по Лос-Анджелесу в поисках бойфренда одной из них состоялась на фестивале американского независимого кино «Санденс», а потом вышла в прокат, где окупилась почти восемь раз (к слову, бюджет ленты составил 100 тысяч долларов). Жанр ленты (комедия, криминал, роад-муви) и её сюжетная история специально выбирались для съемок при помощи смартфона. В красочном и смешном фильме снялись непрофессиональные актёры, но он потребовал серьёзных усилий от режиссёра, оператора и использования дополнительной техники (системы стабилизации камеры, объективы). В итоге весь фильм снят на широкий объектив с использованием приложения FiLMIC Pro. Это создавало определённые ограничения для съёмок, но в итоге стало «фишкой» картины. И даже со стэдикамами съёмочная группа была настолько компактной и неброской, что могла снимать прямо на улице, не привлекая внимания прохожих. (Подробнее о съёмках можно почитать здесь).
«Девять поездок» (9 Rides) режиссер Мэттью А. Черри, 2016 год.
Водитель «Убера» работает в ночь под Рождество. Истории девяти его клиентов помогают ему пережить личную драму. Полнометражный фильм снят на смартфон с разрешением 4к, всё действие происходит в салоне автомобиля. (В связи с ним нельзя не вспомнить документальную традикомедию Дмитрия Калашникова «Дорога», смонтированную из реальных записей множества видеорегистраторов).
«Снег, Пар, Железо» (Snow Steam Iron), режиссёр Зак Снайдер, 2017 год
Потрясающий красоты короткометражный фильм-нуар снят режиссёром «Хранителей» и «Запрещенного приёма» на смартфон всего за несколько дней, с помощью сына и дочери. В фильме нет диалогов, и сама семья, со слов режиссера, «будучи вместе, больше создавала фильм, чем разговаривала». О дополнительном оборудовании Снайдер не рассказывал, но на фото со съёмок хороши видны разнообразные стэдикамы - без них изображение со смартфона не будет таким кинематографичным.
Вдохновлённый новациями «Мандарина», Стивен Содерберг снимает полнометражный психологический триллер на смартфон всего за неделю — правда, в отличие от Шона Бейкера, широко афиширует предприятие заранее и собирает деньги через краудфандинг. Однако Содерберг совсем не стремится к кинотеатральной картинке и подчёркнуто снимает кино, словно любительское. Несмотря на то, что критики на Берлинале, в конкурсную программу которого попал фильм, встретили его со скепсисом, режиссёр остался доволен работой и сказал, что новые технологии помогли ему вновь почувствовать трепет впервые взявшего камеру в руки подростка. Смартфон как инструмент дал режиссеру свежесть восприятия и возможность подойти к герою, по сюжету сходящему с ума, на очень интимную дистанцию. Да, Содербергу пришлось специально адаптировать историю для мобильных съёмок; он также сетует на высокую чуткость смартфона к вибрации. Однако режиссёр отмечает, пожалуй, главное: с таким инструментом съемки фильма возможны любому желающему.
Триллер о журналистском расследовании вербовки исламскими радикалами адептов в сети Интернет снят в любимом Бемамбетовым жанре Screen Life (действие почти полностью проходит на экране компьютера, где видны окна разнообразных мессенджеров), был также представлен на Берлинале в программе «Панорама» и получил приз зрительских симпатий. Смартфоны были использованы в съемках лишь частично, здесь они работают и в качестве аппарата приёма (съёмка) и передачи (фильм словно специально снят для просмотра на экране гаджета), объединяя обе стороны экрана. Бекмамбетов с интересом исследует цифровую реальность, когда смартфон становится будто бы неотделимой частью нас самих. Не исключено, что следующий фильм режиссёра будет полностью снят на смартфоны, помогающие ему по-новому раскрывать драму человеческих взаимоотношений.
Мир мобильного кинематографа развивается очень быстро — первые фестивали мобильных фильмов состояли из секундных «микрофильмов», теперь они грозят стать полнометражными и не уступающими своим кинотеатральным конкурентам. В заключении нашего обзора покажем вам «Признание» Натальи Гуркиной, фильм-победитель общенационального конкурса мобильного кино «Фильм-Мобиль»-2016, и напомним слова Стивена Содерберга: «Единственная преграда для создания фильма - вы сами».
обсуждение >>