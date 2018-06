Мобильное кино: 13 фильмов, снятых на смартфон

фото: «Снег, Пар, Железо»

, режиссёр, 2007 год.Авторская короткометражка Сергея Цисса, получившая четыре приза международных фестивалей, образчик философского кинотворчества и технического минимализма. Фильм снят на любительский фотоаппарат и мобильный телефон, с последующей обработкой в двух компьютерных программах. Можно убедиться, насколько для создания важен творческий импульс и сам замысел картины — средства для его выражения были буквально под рукой. Ночная рыбалка », режиссёр Пак Чхан-Ук , 2011 год.Знаменитый южнокорейский режиссёр, автор « Олдбоя » (Гран-при Каннского кинофестиваля в 2003-м) и « Сочувствия госпоже Месть » (Малый Золотой Лев Венецианского фестиваля в 2005-м) снимает на смартфон мистический триллер о рыбаке, выловившем утопленницу — и получает «Золотого медведя» Берлинале, за лучший короткометражный фильм.(In Film Nist) Джафар Панахи , Моджтаба Миртахасеби, 2011 год.Азербайджанец— известный иранский режиссёр-диссидент, которому запрещено заниматься кинематографической деятельностью, выезжать из Ирана и давать интервью в течение 20 лет. Документальный «Это не фильм» снят на смартфон при помощи друга режиссёра и рассказывает об одном дне его жизни в ожидании приговора суда под домашним арестом. Здесь камера смартфона становится символом свободы, которую невозможно отнять, и творчества, которому нельзя приказать прекратиться.(Olive),, 2011 год.Недешёвая работа актёра и режиссёра Хоомана Халили претендует на звание одного из первых полнометражных художественных фильмов, полностью снятых на смартфон. При его производстве была использована специальная оптическая система с 35 мм линзой-адаптером и радиоуправляемый летающий дрон. Лента рассказывает о маленькой немой девочке, повлиявшей на жизнь нескольких людей. Халили пришлось искать деньги на фильм с помощью инвесторов и краудфандинга.(The Wrong Ferarri), режиссёр, 2011 год.Психоделическая и бестолковая лента инди-рокера Адама Грина также претендует на звание первого полнометражного фильма, снятого на смартфон (на пьедестале почёта в этой категории историков кино ждёт большая неразбериха). Нью-йоркский хипстер и музыкант Грин зазвал для съёмок друзей, в числе которых актёры Маколей Калкин (на видео замазан белилами), Джеффри Льюис , музыкантыи певица В поисках Сахарного Человека » (Searching for Sugar Man), режиссёр Малик Бенджеллуль , 2012 год.Трогательная документальная лента шведского режиссёра о чудесной связи творчества, грёз и реальности. В ней два меломана из ЮАР разыскивают (и находят!) любимого на их родине американского музыканта 1970-х, Сиксто Родригеса, автора хита «Сахарный Человек». Фильм лишь частично снят на смартфон — от безысходности, когда в разгар съемок закончились средства на аренду аппаратуры. Художественные достоинства картины несомненны, она собрала огромное количество номинаций и призов, включая «Оскар» за лучший документальный фильм — и открыла миру нового героя, скромного творца, не желавшего славы, но зачем-то её получившего » (Something from Nothing: The Art of Rap), режиссёр, 2012 год.Музыканта, известного как Айс-Ти, называют «крестным отцом гангста-рэпа». Соответствуя этому званию он снимает обстоятельный полнометражный документальный фильм о любимой музыке, себе и своих друзьях-рэперах (). Фильм снимался на портативные видеокамеры, в том числе, на камеру смартфона самого Айс-Ти — это ещё раз подчёркивает независимость и расслабленность рэп-культуры.(The Other Side), режиссёрс, 2013 год.Короткометражная испанская вампирская драма полностью снята на смартфон. Выглядит картина трогательной (и вполне успешной) стилизацией под фильмы ужасов 1930-х годов. Она снималась на фоне «зеленого экрана», нужные фоны были дорисованы на постпродашн. Мандарин » (Tangerine) режиссёр, 2015 год.Полнометражный и широкоформатныйстал настоящим прорывом мобильного кино и вывел его в конкурентный мир полных залов и крупных сборов. Его первые зрители до самых титров и не догадывались, что фильм полностью снят на смартфоны — создатели этого не афишировали. Премьера комедии о путешествии двух проституток-трансгендеров по Лос-Анджелесу в поисках бойфренда одной из них состоялась на фестивале американского независимого кино «Санденс», а потом вышла в прокат, где окупилась почти восемь раз (к слову, бюджет ленты составил 100 тысяч долларов). Жанр ленты (комедия, криминал, роад-муви) и её сюжетная история специально выбирались для съемок при помощи смартфона. В красочном и смешном фильме снялись непрофессиональные актёры, но он потребовал серьёзных усилий от режиссёра, оператора и использования дополнительной техники (системы стабилизации камеры, объективы). В итоге весь фильм снят на широкий объектив с использованием приложения FiLMIC Pro. Это создавало определённые ограничения для съёмок, но в итоге стало «фишкой» картины. И даже со стэдикамами съёмочная группа была настолько компактной и неброской, что могла снимать прямо на улице, не привлекая внимания прохожих. (Подробнее о съёмках можно почитать здесь ).(9 Rides) режиссер, 2016 год.Водитель «Убера» работает в ночь под Рождество. Истории девяти его клиентов помогают ему пережить личную драму. Полнометражный фильм снят на смартфон с разрешением 4к, всё действие происходит в салоне автомобиля. (В связи с ним нельзя не вспомнить документальную традикомедию Дорога », смонтированную из реальных записей множества видеорегистраторов).(Snow Steam Iron), режиссёр Зак Снайдер , 2017 годПотрясающий красоты короткометражный фильм-нуар снят режиссёром « Хранителей » и « Запрещенного приёма » на смартфон всего за несколько дней, с помощью сына и дочери. В фильме нет диалогов, и сама семья, со слов режиссера,. О дополнительном оборудовании Снайдер не рассказывал, но на фото со съёмок хороши видны разнообразные стэдикамы - без них изображение со смартфона не будет таким кинематографичным. Не в себе » (Unsane), режиссёр Стивен Содерберг , 2018 год.Вдохновлённый новациями «Мандарина»,снимает полнометражный психологический триллер на смартфон всего за неделю — правда, в отличие от, широко афиширует предприятие заранее и собирает деньги через краудфандинг. Однако Содерберг совсем не стремится к кинотеатральной картинке и подчёркнуто снимает кино, словно любительское. Несмотря на то, что критики на Берлинале, в конкурсную программу которого попал фильм, встретили его со скепсисом, режиссёр остался доволен работой и сказал, что новые технологии помогли ему вновь почувствовать трепет впервые взявшего камеру в руки подростка. Смартфон как инструмент дал режиссеру свежесть восприятия и возможность подойти к герою, по сюжету сходящему с ума, на очень интимную дистанцию. Да, Содербергу пришлось специально адаптировать историю для мобильных съёмок; он также сетует на высокую чуткость смартфона к вибрации. Однако режиссёр отмечает, пожалуй, главное: с таким инструментом съемки фильма возможны любому желающему. Профиль » (Profile), режиссёр Тимур Бекмамбетов , 2018 год.Триллер о журналистском расследовании вербовки исламскими радикалами адептов в сети Интернет снят в любимом Бемамбетовым жанре Screen Life (действие почти полностью проходит на экране компьютера, где видны окна разнообразных мессенджеров), был также представлен на Берлинале в программе «Панорама» и получил приз зрительских симпатий. Смартфоны были использованы в съемках лишь частично, здесь они работают и в качестве аппарата приёма (съёмка) и передачи (фильм словно специально снят для просмотра на экране гаджета), объединяя обе стороны экрана. Бекмамбетов с интересом исследует цифровую реальность, когда смартфон становится будто бы неотделимой частью нас самих. Не исключено, что следующий фильм режиссёра будет полностью снят на смартфоны, помогающие ему по-новому раскрывать драму человеческих взаимоотношений.