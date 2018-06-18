Мега-конкурс для любителей мобильных съемок

Кино-Театр.ру
и компания INOI
начинают конкурс, главным призом в котором станет новый смартфон INOI 3 Lite
.
Это смартфон с 5-дюймовым экраном, соотношением сторон 18:9 в корпусе из soft-touch пластика. В устройстве используется чипсет MediaTek MTK6580 и операционная система Android. Еще одна особенность - двойная камера для получения наиболее качественных снимков и видео (8 Мп). Оперативная память – 1 Гб, встроенная память 8 Гб с возможностью расширения до 32 Гб.
Для участия в конкурсе вам нужно будет вступить в группы Кино-Театр.ру
и INOI
в соцсетях и ответить на следующие вопросы:
1. Когда был снят первый полнометражный фильм на смартфон?
2. Назовите известных вам режиссёров большого кино, снимавших фильмы с использованием смартфона?
3. Какая минимальная дополнительная техника потребуется вам, чтобы снять своё кино на смартфон?
4. Какие преимущества даёт авторам фильмов съемка смартфоном?
5. Опишите кино своей мечты, которое вы хотели бы снять с помощью смартфона?
Подсказка: некоторые ответы вы сможете найти в этой публикации.
Для участия в конкурсе перейдите по ссылке в любую из наших групп: ВКонтакте
, Facebook
или Одноклассники
.
Победитель конкурса будет объявлен в указанных соцсетях 28 июня
! Им станет автор самых полных и интересных ответов на наши вопросы.
Желаем всем вдохновения!
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