Все фильмы только по любви: дебюты, которые поддержало Минкультуры

Видимо, вдохновившись появлением отдельного конкурса дебютов на «Кинотавре», молодые режиссеры и продюсеры (как начинающие, так уже и довольно известные в индустрии) решили все-таки вновь сделать ставку дебюты. Если в прошлом году в Министерство культуры РФ по данному направлению поступило всего 28 заявок, из которых поддержали чуть меньше половины, то в году нынешнем эксперты выслушали 40 презентаций. При этом, как и пару лет назад, министерство поддержало 25 дебютов, 10 отправились в резерв - и всего пять остались за бортом господдержки. Рассказываем обо всех. Как и в случае авторского кино, список проектов, получивших субсидии или отправленных в резерв, сформирован по рейтингу экспертов; перечень тех, кому отказали в госфинансировании, – по алфавиту.
Оператор Роман Васьянов, в России снимавший фильмы «Тиски» и «Стиляги», а в Голливуде – «Ярость» и «Отряд самоубийц», дебютирует в качестве режиссера с фильмом по мотивам романа Алексея Иванова «Общага-на-крови». Художественным руководителем проекта выступит Алексей Герман-младший. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, главные роли исполнят молодые неизвестные артисты. Роман «Общага-на-крови» был написан Алексеем Ивановым в 1992 году, однако впервые опубликовали его в 2006-м, тогда же он вошел в шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер». Действие романа разворачивается в студенческой общаге, где один из неназванных героев кончает жизнь самоубийством. Указания на конкретные годы происходящих событий в романе нет, однако принято считать, что это рубеж 1980-1990-х. По словам продюсера проекта Артема Васильева, эта же эпоха будет представлена и в будущей картине.
фото: Роман Васьянов
«Прощание», компания «Мармот-фильм», режиссер – Ольга Ангелова
История о современной московской паре, которая думает эмигрировать ли из страны, или остаться жить в России дальше. Продюсером и художественным руководителем ленты выступит Валерий Тодоровский. К главной роли интерес уже проявила актриса Елизавета Боярская.
«Чупакабра», продюсерский центра «ВГИК-Дебют», режиссер – Григорий Коломийцев
Проект, который уже был представлен на питчинге Минкультуры в прошлом году, но тогда его отправили в резерв. В этом году выпускнику мастерской Владимира и Александра Коттов повезло больше. Главный герой будущей картины – девятилетний мальчик Андрей, который живет у Белого моря и не может поладить с матерью. Андрей придумывает себе нового друга – Чупакабру, который обладает волшебной силой и помогает семье воссоединиться. Референсы – «Коктебель», «Возвращение» и «Розетта». Бюджет фильма – 25 млн рублей.
«Латифа», кинокомпания «29 февраля», режиссер – Ринат Ташимов
Театральный режиссер и актер театра Коляды Ринат Ташимов решил снять полнометражный фильм, худруком которого выступит Алексей Федорченко. Лента расскажет об инцисских татарах, живущих в небольшой деревне Омской области, у Шайтан-Озера, на которых наступает цивилизация. В этой местности родился сам Ташимов. Бюджет картины составит 35 млн рублей, у Минкультуры было запрошено 25.
Сын Андрея Смирнова, уже снявший сериал «Садовое кольцо» и снявшийся в главной роли в фильме «История одного назначения», запускает полнометражный дебют с компанией «Водород», работавшей над «Напарником» и «Притяжением». Сопродюсерами проекта также выступят Вячеслав Муругов и Федор Бондарчук. Последний еще и сыграет главную роль. Его герой во время теракта в Лондоне спас людей, а затем приехал домой, к жене, сохранить отношения с которой оказалось намного сложнее, чем человеческие жизни. Роль жены сыграет Юлия Высоцкая. Композитором выступит Анна Друбич, сценарий ленты написала Анастасия Пальчикова («Большой»), которая также дебютирует в качестве режиссера в другом проекте (о нем ниже). Закончен «Подвиг» будет к февралю 2019-го.
«Стрелок», кинокомпания «Атлантик», режиссер – Петр Левченко
Продюсер Екатерина Филиппова вместе с выпускником Высших курсов сценаристов и режиссеров Петром Левченко запускают картину, основанную на истории «красногорского стрелка». Съемки фильма пройдут в Подмосковье, оператором выступит Алишер Хамидходжаев, художественным руководителем – Борис Хлебников, по мнению которого молодой режиссер имеет «почерки и интонацию, напоминающую Балабанова». На роль стрелка приглашен Мераб Нинидзе, на роль следователя – Максим Суханов.
Музыкальная комедия про инфантильную Алису, которая устраивается работать в детский сад, где знакомится с шестилетней рано повзрослевшей блоггершей. Художественный руководитель проекта – Владимир Грамматиков, оператором заявлен все тот же Алишер Хамидходжаев. Производственный бюджет – 38,5 млн рублей, у министерства просили 20 млн.
«У нее другое имя», компания «Вега Фильм», режиссер – Вита Гераськина
Выпускница Московской школы нового кино снимет фильм о 37-летней женщине, которая 17 лет назад отказалась от дочери, спустя годы решила ее разыскать, однако принимает за своего ребенка другую девушку. Одним из продюсеров и исполнительницей главной роли будет Светлана Ходченкова. Производственный бюджет проекта оценивается в 38 млн рублей. Сопродюсером Ходченковой станет Катерина Михайлова, работавшая над лентой «Близкие», которая в прошлом году была представлена в конкурсе «Кинотавра».
фото: Светлана Ходченкова
«С училища», Мастерская Павла Лунгина, режиссер – Анна Денисова
Социальная комедия, которая, как обещает продюсер Павел Лунгин, будет очень современной. В центре сюжета – пэтэушница Танька, которая влюбляется в интеллигентного преподавателя Сережу, мечтающего уехать в Москву. Лунгин анонсирует «фильм о превратностях характеров», где «мужчина сначала агрессор, а потом становится жертвой женщины». На главные роли планируется пригласить Таисию Вилкову и Алексея Маслодудова.
«Шум», продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют», режиссер – Даниэлла Рыбакьян
Фильм про любовь и рэп. Художественный руководитель – Константин Лопушанский. Главный герой – 18-летний Илья, который приезжает из глубинки в Санкт-Петербург ради победы в рэп-баттле. За эту победу он готов бороться любыми способами. Производственный бюджет – 40 млн рублей.
«Велга», студия «Автор», режиссер – Анастасия Нечаева
Трогательная история любви по мотивам одноименного рассказа И.А.Бунина про девушку, пожертвовавшую жизнью и превратившуюся в чайку. В фильме сказка будет перемешиваться с реальностью. Художественный руководитель проекта – Вера Сторожева.
«Смотри как я», компания «Грамани фильм», режиссер – Георгий Сальников
Приключенческое роуд-муви про хулиганку Олю, которая угнала машину, где был слепой парень Макс, которому предстояло сделать операцию. Обещают визуальную составляющую в духе «Королевства полной луны» Уэса Андерсона, ироничные диалоги и высокую социальную значимость. Главную героиню согласилась сыграть Саша Бортич.
фото: Кадр из фильма "Королевство полной луны"
«Молоко птицы», кинокомпания «Коктебель», режиссер – Евгений Марьян
Продюсер Роман Борисевич еще не полностью переключился на анимацию и вновь решил запустить авторский проект – режиссера из Приднестровья Евгения Марьяна. Картина расскажет про мечтающего стать скульптором подростка, который живет (сюрприз) в Приднестровье и, устав от проблем в семье и местных бандитов, собирается вместе с цыганами бежать в Европу. Картина анонсирована как первый фильм, который будет сниматься в Приднестровье. Большая часть ленты будет снята на русском языке, но также в ней будет звучать румынский. Референсы – «Пророк», «Возвращение», «Зимняя спячка». Художественный руководитель – Борис Хлебников, по словам которого картину можно отнести к жанру магического реализма, при этом с точным знанием фактуры и абсолютной достоверностью.
Документалист Евгений Григорьев решил наконец дебютировать в игровом полном метре с картиной про настоящую и виртуальную реальность, основанную на спектакле S.T.A.L.K.E.R, который он ставил в «Гоголь-центре». Главный герой – неудачник, который работает охранником в супермаркете и постоянно играет в компьютерную игру, которая обещает изменить его жизнь в обмен на все личные данные. Сопродюсерами фильма выступят Роман Борисевич и Алексей Федорченко, последний также станет художественным руководителем проекта.
фото: Кадр из фильма Евгения Григорьева "Про рок"
«Когда она приходит», продюсерский центр «ВГИК-Дебют», режиссер – Александр Цой
Психологический триллер с референсами в виде «Исчезнувшей» и «Бойцовского клуба». В центре повествования – Максим, на глазах у которого происходит катастрофа, полностью изменившая его жизнь. Жертвой катастрофы стала девушка, пережившая клиническую смерть и получившая таинственный дар, благодаря которому все мечты Макса воплощаются в реальность. В дримкасте – Иван Янковский и Тина Далакишвили.
Режиссерский дебют сценариста Анастасии Пальчиковой частично основан на ее детских воспоминаниях. Большая часть фильма будет происходить в 1990-е, где 13-летняя девочка Маша «растет между боксерским рингом и улицей», но на самом деле тянется к музыке. Художественным руководителем выступает Валерий Тодоровский, в числе сопродюсеров проекта – Валерий Федорович и Евгений Никишов. Производственный бюджет – 50 млн рублей. Прокат запланирован на осень 2019 года.
«Мой личный космос», компания «Ингрант», режиссер – Юлия Горбачевская
Молодой талантливый музыкант с трудным характером знакомится в больнице с бывшим летчиком, который когда-то учился с Гагариным и хотел быть первым космонавтом, но не сложилось. Парень пытается вернуть дедушке веру в себя и предлагает ему стать первым самым пожилым космонавтом в мире.
Дебют в игровом полном метре оператора, лауреата Берлинале Павла Костомарова, который уже набрался режиссерского мастерства не только в документалистике, но и на сериалах «Закон каменных джунглей» и «Чернобыль: Зона отчуждения». Эта история тоже будет создана, по словам Костомарова, на стыке мистики и драмы - и расскажет о психотерапевте, увлеченном пациенткой – профессиональной пианисткой, которая уже не может выступать. Референсами продюсер картины Сергей Корнихин («Я худею») называет «Оно» и «Прочь».
фото: Павел Костомаров
«Братство Маргариты», компания «ВитЭл», режиссер – Артур Пинхасов
Экранизация одноименного рассказа Эдуарда Тополя с анекдотичной завязкой о том, как к затеявшей ремонт Рите приезжают свататься русский, еврей, армянин и американец. Одну из ролей (не Маргариты) сыграет Ирина Розанова. Производственный бюджет ленты 40 млн рублей, съемки должны пройти в том числе в Канаде и Израиле.
«Последний путь», кинокомпания «Метроном фильм», режиссер – Егор Лялин
«Добрая, искренняя история» о «великовозрастном» библиотекаре (ему 37 лет), который, вопреки чаяньям мамы, категорически отказывается жениться. Но случайная встреча в суете большого города полностью меняет его холостяцкие убеждения. Художественный руководитель проекта – Вера Сторожева.
«Мудрец_05», компания «Картина мира», режиссер – Алена Олейник
«Сделать как надо», студия «КиноПРОБА», режиссер – Игорь Полевичко
История о том, что в юности почти все совершают ошибки, а взрослым сложно определить тот момент, когда нужно взять и отойти в сторону, предоставив детям свободу выбора. Художественным руководителем проекта выступает сценарист «Первых на Луне» и «Края» Александр Гоноровский.
Пережившая пожар женщина уезжает из города в деревню, где преподает детям искусство анимации и встречает одинокого мальчика, который постепенно становится для нее родным. Режиссером выступит работавший в мультипликационном кино Сергей Серегин.
«Впопыхах», компания «Веста продакшн», режиссер – Дмитрий Конюшенко
Уже 40 лет работающий в кинопроизводстве Дмитрий Конюшенко решил наконец стать режиссером игрового кино и рассказать историю о человеке, которого пригласили на работу в Австралию, и он в течение нескольких дней прощается с близкими ему людьми перед отъездом с родины.
«Люкс для новобрачных», компания «Территория», режиссер – Алексей Медведев
Фильм о взаимоотношениях мужчин и женщин ночью в гостинице, которая меняет жизнь главных героев. Его роль сыграет Александр Балуев, он же выступит художественным руководителем проекта. Гостиницу для съемок уже нашли в Ленинградской области.
фото: Александр Балуев в фильме "Три сестры"
«Длительные свидания», компания «Вега Фильм», режиссер – Игорь Ольшанский
Бывший священник, работающий с заключенными, знакомится в СИЗО с глухонемой девушкой, которая хотела поджечь церковь. Сценаристом фильмы выступил протоиерей и выпускник сценарного факультета ВГИКа Алексей Головченко, режиссером – Игорь Ольшанский, выпускник Александра Сокурова. Съемки должны были пройти в Ярославле и Карелии.
«Преступление и наказание», компания «Олимп Фильм», режиссер – Алиса Некрасова
Основанная на романе Достоевского история о борьбе с терроризмом, через которую создатели планируют показать «все то, что сейчас крайне важно для человечества». Современный Родион Раскольников будет исламистом, совершившим теракт, а Порфирий Петрович – следователем Ми-6.
«Иван-врач», компания «СМЦ», режиссер – Мария Федотова
Социальная драма о том, как врач провинциальной скорой помощи противостоит власть имущим.
«Терапия», компания «Вита Актива Продакшн», режиссер – Анна Зайцева
Режиссер короткометражки «Сама дура», пользующейся популярностью в интернете, решила снять триллер про успешного психотерапевта, жизнь которой меняется после того, как некто убивает его любимого мужчину. На главную роль планировалось пригласить Елену Лядову. Продюсером выступала Юлия Мишкинене, художественным руководителем – Бакур Бакурадзе.
фото: Кадр из фильма "Сама дура"/YouTube
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«Воля божья» – выпускник Константина Лопушанского и духовной семинарии Шамил Ягафаров хотел рассказать историю молодого священника, который пытается помочь заключенному, попавшему в тюрьму по сфабрикованному делу.
«Куда ушел Лесли Хауард» – довольно консервативная для дебюта история о пожилой супружеской паре, собирающейся продать дачу, и их смертельно больной подруге Бетт, знаменитый британский актер, вынесенный в название, тоже «удивительным образом» будет присутствовать в этой истории.
«Курская дуга» – сериальный режиссер Юрий Лейзеров хочет снять военную драму про молодого парня и девушку-танкистку, производственный бюджет оценивался в 70 млн рублей, релиз был запланирован на 2019 год.
«Тимур и его сопки» – история подростка, который обнаружил самолет времен Великой Отечественной войны, но потом вернулся с места находки и узнал, что его отец погиб в Сирии, и теперь ему придется переехать в другой город. Но мальчик не сдался и уже с новыми одноклассниками вновь отправился на поиски самолета.
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