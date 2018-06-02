«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Мир Юрского периода 2» / Jurassic World: Fallen Kingdom
Эстафету от Колина Треворроу
, снявшего перезапуск популярной серии Стивена Спилберга
в 2015 году, принял Хуан Антонио Байона
. Разумеется, Крис Пратт
и Брайс Даллас Ховард
вновь в кадре, а компанию им составит звезда «Парка юрского периода» Джефф Голдблюм
.
Выход в прокат:
7 июня
«Лето»
Кирилл Серебренников
снял при помощи оператора Владислава Опельянца
музыкальное кино о взаимоотношениях Виктора Цоя
(Тео Ю
) с Майком Науменко
(Рома Зверь
) и его женой Натальей (Ирина Старшенбаум
). Лента была благосклонно воспринята публикой и критиками на 71-м Каннском кинофестивале, но осталась без наград.
Выход в прокат:
7 июня
«Первые»
Евгений Ткачук
, Алина Ланина
, Валерий Баринов
, Александр Дьяченко
и Сергей Рост
в исторической картине Дмитрия Суворова
, основанной на пьесе Владимира Фёдорова «Созвездие Марии»
. Зрителям поведают об участниках Великой северной экспедиции: Василии и Татьяне Прончищевых, Витусе Беринге и Семёне Челюскине.
Выход в прокат:
7 июня
«Фокстрот» / פוֹקְסטְרוֹט
Драма Самюэля Маоза
рассказывает о семье, которая узнаёт о гибели сына в армии, а затем выясняет, что это ошибка. Лента, участвовавшая в конкурсе Канн, удостоена звания лучшего полнометражного художественного фильма Четвёртого Московского еврейского кинофестиваля.
Выход в прокат:
7 июня
«Дело Собчака»
Документальная лента Веры Кричевской
, которая станет фильмом закрытия 29-го «Кинотавра», представляет собой биографию одного из родоначальников современной российской демократии. Ключевое место в картине занимает Ксения Собчак
, пытающаяся разобраться спустя 18 лет после смерти отца в его политической судьбе.
Выход в прокат:
12 июня
«Аферисты поневоле» / The Brits are Coming
Ума Турман
, Тим Рот
, Криспин Гловер
, София Вергара
, Элис Ив
, Стивен Фрай
и Паркер Поузи
разыграют комедийную историю о супругах, которые из-за того, что задолжали большие деньги мафиози, решили провернуть несколько афер в Лос-Аджелесе.
Выход в прокат:
14 июня
«Мир будущего» / Future World
Постапокалиптическая фантастика от Джеймса Франко
в духе Fallout
и «Безумного Макса»
расскажет о мужчине, вынужденном отправиться через пустошь на поиски лекарства для больной матери. Компанию Франко составят Милла Йовович
, Маргарита Левиева
, Люси Лью
, Снуп Догг
и Метод Мэн
.
Выход в прокат:
14 июня
«Суперсемейка 2» / Incredibles 2
Долгожданное продолжение одного из классических мультфильмов студии Pixar. За постановку отвечает режиссёр оригинала Брэд Бёрд
, а персонажи вновь заговорят голосами Холли Хантер
, Сэмюэла Л. Джексона
, Джона Ратценбергера
и Крэйга Т. Нельсона
. Помимо них героев также озвучили Кэтрин Кинер
и Боб Оденкерк
. Must see.
Выход в прокат:
14 июня
«Фото на память»
Режиссёрский дебют оператора Антона Зенковича
, в котором персонажи становятся жертвами фотоаппарата. В фильме снимаются Ирина Темичева
, Анастасия Зенкович
, Степан Юрпалов
, Санжар Мади
и другие актёры.
Выход в прокат:
14 июня
«Эскобар» / Loving Pablo
Супруги Хавьер Бардем
и Пенелопа Крус
в биографической ленте Фернандо Леона Де Араноа
воплотили образы Пабло Эскобара и влюблённой в него журналистки Вирджинии Валледжо, чьи мемуары и легли в основу фильма.
Выход в прокат:
14 июня
«8 подруг Оушена» / Ocean's 8
Феминистский перезапуск популярной криминальной трилогии Стивена Содерберга
, осуществлённый Гэри Россом
, украшают собой Сандра Буллок
, Кейт Бланшетт
, Энн Хэтэуэй
, Минди Калинг
, Сара Полсон
, Рианна
, Хелена Бонэм Картер
, Оливия Манн
, Дакота Фэннинг
, Кэти Холмс
, Ким Кардашьян
, Аквафина
и Адриана Лима
. Мужчины где-то далеко на заднем плане, включая звезду оригинальной серии Мэтта Дэймона
.
Выход в прокат:
21 июня
«Ночная смена»
Владимир Яглыч
в новой комедии Марюса Вайсберга
переквалифицируется из сварщика в стриптизёра, а компанию ему составят Павел Деревянко
, Сергей Глушко
, Игорь Жижикин
, Валентина Мазунина
и Наталья Бардо
.
Выход в прокат:
21 июня
«Прощаться не будем»
Шпионский детектив Павла Дроздова
, чьё действие разворачивается в первый год Великой Отечественной войны, изобилует известными именами (Андрей Мерзликин
, Егор Бероев
, Сергей Горобченко
, Анна Чурина
, Юрий Кузнецов
, Елена Захарова
, Андрей Чадов
и другие).
Выход в прокат:
21 июня
«План побега 2» / Escape Plan 2: Hades
Сиквел триллера пятилетней давности с участием Слая
и Шварца
. На сей раз режиссёрское кресло вместо Микаэля Хофстрёма
занял Стивен С. Миллер
, а на замену Арнольду Шварценеггеру
пришёл Дэйв Батиста. Зато Сильвестр Сталлоне
остался на своём месте.
Выход в прокат:
28 июня
«Убийца 2. Против всех» / Sicario 2: Soldado
Ещё одно продолжение, ожидающее зрителей в первом летнем месяце. Историю Дени Вильнёва
продолжит Стефано Соллима
. Из актёрской команды оригинала 2015 года осталась лишь мужская её часть (Джош Бролин
, Бенисио Дель Торо
), музыку вместо недавно скончавшегося Йохана Йоханнссона
написал Хильдур Гуднадоттир
, а за визуальную составляющую отвечает оператор Дариуш Вольски
.
Выход в прокат:
28 июня
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