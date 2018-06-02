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«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

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2 июня 2018
Выбор редакции Кино-театр.ру



«Мир Юрского периода 2» / Jurassic World: Fallen Kingdom

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Эстафету от Колина Треворроу, снявшего перезапуск популярной серии Стивена Спилберга в 2015 году, принял Хуан Антонио Байона. Разумеется, Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард вновь в кадре, а компанию им составит звезда «Парка юрского периода» Джефф Голдблюм.

Выход в прокат: 7 июня



«Лето»

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Кирилл Серебренников снял при помощи оператора Владислава Опельянца музыкальное кино о взаимоотношениях Виктора Цоя (Тео Ю) с Майком Науменко (Рома Зверь) и его женой Натальей (Ирина Старшенбаум). Лента была благосклонно воспринята публикой и критиками на 71-м Каннском кинофестивале, но осталась без наград.

Выход в прокат: 7 июня



«Первые»

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Евгений Ткачук, Алина Ланина, Валерий Баринов, Александр Дьяченко и Сергей Рост в исторической картине Дмитрия Суворова, основанной на пьесе Владимира Фёдорова «Созвездие Марии». Зрителям поведают об участниках Великой северной экспедиции: Василии и Татьяне Прончищевых, Витусе Беринге и Семёне Челюскине.

Выход в прокат: 7 июня



«Фокстрот» / פוֹקְסטְרוֹט

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Драма Самюэля Маоза рассказывает о семье, которая узнаёт о гибели сына в армии, а затем выясняет, что это ошибка. Лента, участвовавшая в конкурсе Канн, удостоена звания лучшего полнометражного художественного фильма Четвёртого Московского еврейского кинофестиваля.

Выход в прокат: 7 июня



«Дело Собчака»

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Документальная лента Веры Кричевской, которая станет фильмом закрытия 29-го «Кинотавра», представляет собой биографию одного из родоначальников современной российской демократии. Ключевое место в картине занимает Ксения Собчак, пытающаяся разобраться спустя 18 лет после смерти отца в его политической судьбе.

Выход в прокат: 12 июня



«Аферисты поневоле» / The Brits are Coming

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Ума Турман, Тим Рот, Криспин Гловер, София Вергара, Элис Ив, Стивен Фрай и Паркер Поузи разыграют комедийную историю о супругах, которые из-за того, что задолжали большие деньги мафиози, решили провернуть несколько афер в Лос-Аджелесе.

Выход в прокат: 14 июня



«Мир будущего» / Future World

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Постапокалиптическая фантастика от Джеймса Франко в духе Fallout и «Безумного Макса» расскажет о мужчине, вынужденном отправиться через пустошь на поиски лекарства для больной матери. Компанию Франко составят Милла Йовович, Маргарита Левиева, Люси Лью, Снуп Догг и Метод Мэн.

Выход в прокат: 14 июня



«Суперсемейка 2» / Incredibles 2

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Долгожданное продолжение одного из классических мультфильмов студии Pixar. За постановку отвечает режиссёр оригинала Брэд Бёрд, а персонажи вновь заговорят голосами Холли Хантер, Сэмюэла Л. Джексона, Джона Ратценбергера и Крэйга Т. Нельсона. Помимо них героев также озвучили Кэтрин Кинер и Боб Оденкерк. Must see.

Выход в прокат: 14 июня



«Фото на память»

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Режиссёрский дебют оператора Антона Зенковича, в котором персонажи становятся жертвами фотоаппарата. В фильме снимаются Ирина Темичева, Анастасия Зенкович, Степан Юрпалов, Санжар Мади и другие актёры.

Выход в прокат: 14 июня



«Эскобар» / Loving Pablo

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Супруги Хавьер Бардем и Пенелопа Крус в биографической ленте Фернандо Леона Де Араноа воплотили образы Пабло Эскобара и влюблённой в него журналистки Вирджинии Валледжо, чьи мемуары и легли в основу фильма.

Выход в прокат: 14 июня



«8 подруг Оушена» / Ocean's 8

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Феминистский перезапуск популярной криминальной трилогии Стивена Содерберга, осуществлённый Гэри Россом, украшают собой Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Минди Калинг, Сара Полсон, Рианна, Хелена Бонэм Картер, Оливия Манн, Дакота Фэннинг, Кэти Холмс, Ким Кардашьян, Аквафина и Адриана Лима. Мужчины где-то далеко на заднем плане, включая звезду оригинальной серии Мэтта Дэймона.

Выход в прокат: 21 июня



«Ночная смена»

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Владимир Яглыч в новой комедии Марюса Вайсберга переквалифицируется из сварщика в стриптизёра, а компанию ему составят Павел Деревянко, Сергей Глушко, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина и Наталья Бардо.

Выход в прокат: 21 июня



«Прощаться не будем»

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Шпионский детектив Павла Дроздова, чьё действие разворачивается в первый год Великой Отечественной войны, изобилует известными именами (Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Сергей Горобченко, Анна Чурина, Юрий Кузнецов, Елена Захарова, Андрей Чадов и другие).

Выход в прокат: 21 июня



«План побега 2» / Escape Plan 2: Hades



Сиквел триллера пятилетней давности с участием Слая и Шварца. На сей раз режиссёрское кресло вместо Микаэля Хофстрёма занял Стивен С. Миллер, а на замену Арнольду Шварценеггеру пришёл Дэйв Батиста. Зато Сильвестр Сталлоне остался на своём месте.

Выход в прокат: 28 июня



«Убийца 2. Против всех» / Sicario 2: Soldado

«Лето», второй «Мир Юрского периода» и ещё 13 фильмов июня

Ещё одно продолжение, ожидающее зрителей в первом летнем месяце. Историю Дени Вильнёва продолжит Стефано Соллима. Из актёрской команды оригинала 2015 года осталась лишь мужская её часть (Джош Бролин, Бенисио Дель Торо), музыку вместо недавно скончавшегося Йохана Йоханнссона написал Хильдур Гуднадоттир, а за визуальную составляющую отвечает оператор Дариуш Вольски.

Выход в прокат: 28 июня




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Макс Милиан
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