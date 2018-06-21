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Не стареют душой ералаши: детское кино на питчинге Минкульта

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21 июня 2018
Детское кино по-прежнему остается одной из самых слабых категорий отечественной индустрии. Каждый год министерству предлагается оценить порядка 20 заявок, но господдержку получают немногие. Правда, в этот раз ведомство решило выделить бюджетные средства сразу 12 проектам, еще пять отправлено в резерв. Рассказываем обо всех. Как и в предыдущих текстах (1, 2), перечни получателей господдержки и резервных проектов представлены в соответствии с экспертным рейтингом, те, кто поддержку не получил, – по алфавиту.

кадр из фильма Хороший мальчик

ФИЛЬМЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ


«Светлячок», Киностудия им. М.Горького, режиссер – Мария Кравченко

История про разных старшеклассников, с виду уверенных и наглых, а на самом деле очень трогательных и ранимых, и новенькой девочке, которую называют Светлячок из-за того, что она жила в деревне с радиацией. Как говорят создатели ленты, это картина не от травле в школе, а о свете, который есть. Производственый бюджет – 71 млн рублей, у министерства запрашивали 46,2 млн.


«В поисках мамы», компания «2Д Целлулоид», режиссеры – Евгений Шелякин, Бакыт Османканов

Ремейк киргизского фильма, продюсером которого выступит Василий Соловьев, работавший над «Хорошим мальчиком», а режиссером – Евгений Шелякин, снявший комедии «Ч/б» и «Пятница». Главный герой – 12-летний мальчик, который едет на поиски мамы и в этом путешествии встречает 27-летнего парня, которому помогает повзрослеть. Съемки пройдут в России и США, у министерства культуры запрашивали 50 млн рублей.


«Ералаш», №336-347, художественный руководитель – Борис Грачевский

Популярный детские юмористический сериал продолжает свою работу уже 44-й год. Отказать ему в финансировании, естественно, нельзя.

Заставка киножурнала Ералаш

«Вираж», студия «Гринсити», режиссер – Петр Степин

Молодежная драма про дружбу, любовь и без пьющих родителей. Над саундтреком будет работать промоутер группы «Ария». Часть съемочного материала фильма войдет в клип этой группы. На участие в фильме уже согласился Антон Хабаров.


«Зови меня дрозд», компания «Каро Продакшн», режиссер – Павел Мирзоев

Еще одна молодежная история про рэп – на этот раз, правда, с главной героиней, а не героем. Снимать фильм будет режиссер документального кино Павел Мирзоев (сын Владимира Мирзоева).


«Пальма», компания «Марс Медиа», режиссер – Александр Домогаров-младший

Трогательная картина про дружбу мальчика и собаки, основанная на реальной истории, произошедшей в 1970 году, когда хозяин не смог взять с собой собаку по кличке Пальма, и она много месяцев ждала его на взлетно-посадочной полосе. Ближайший референс – «Белый Бим, черное ухо». Производственный бюджет – 80 млн рублей, у министерства было запрошено 50 млн.

Не стареют душой ералаши: детское кино на питчинге Минкульта
фото: кадр из фильма "Белый Бим, черное ухо"

«Под куполом», компания «Киноданц», режиссер – Александр Богуславский

Неожиданно «свежий» проект активной молодой компании и не менее режиссера, который с учетом нынешнего питчинга министерства выступает постановщиком как минимум трех проектов. В этом рассказывается про подростка, попавшего в мир шапито, где он, конечно, сталкивается с первой любовью, ответственностью, дружбой и, само собой, взрослеет. В дримкасте – Никита Волков и Мила Сивацкая. Производственный бюджет – 180 млн рублей, у министерства просили 50 млн.


«Огниво», компания «Камер-Тон-Фильм-Русь», режиссер – Анжей Петрас

Музыкальная сказка по мотивам произведения Андерсена. Продюсером выступит Анастасия Разлогова, режиссером, композитором и одним из авторов сценария – Анжей Петрас. Съемочная группа будет ориентироваться на европейские и советские традиции музыкального фильма, компьютерной графики будет не очень много. На главную роли хотят пригласить Евгения Ткачука, в дримкасте также Владимир Ильин, Петр Мамонов, Александр Баширов, Ирина Горбачева. Съемки пройдут в 2019 году, релиз запланирован на декабрь 2020. Производственный бюджет – 110 млн. рублей.


«Александрина», продюсерский центр «Молодежные инициативы», режиссер – Филипп Абрютин

В прошлом году этот проект про девочку, которая вместе с семьей едет на музыкальное шоу, был отправлен в резерв. Тогда, правда, референсами были «Королевство полной луны» и «Мечты сбываются», сейчас – «Лед», «Маленькая мисс Счастье» и «Величайший шоумен». В прошлом году анонсировали Яна Цапника и Розу Хайруллину, а сейчас замахнулись на Константина Хабенского, Алису Фрейндлих, Юлию Пересильд и Джареда Лето. Производственный бюджет, правда, составляет 85 млн рублей, у министерства просили 50 млн.

Не стареют душой ералаши: детское кино на питчинге Минкульта
фото: Плакат фильма "Маленькая мисс счастье"

«Бармалей», кинокомпания «Студия IV», режиссер – Игорь Перин

Сказка про непослушных детей с песнями и танцами. На роль Бармалея хотят позвать Сергея Шнурова или Гарика Сукачева. Съемки пройдут в Крыму.


«Артек», компания «Фреш Фильм», режиссер – Карен Захаров

Два года назад Михаил Галустян на волне интереса к Крыму уже презентовал этот проект на питчинге Минкультуры, но поддержку тогда не получил из-за плохого сценария. Над нынешним проектом поработали аж шесть сценаристов. Картина расскажет про современных детей, которые попадают в советское прошлое и встречают в «Артеке» своих юных маму и папу. Предварительное согласие на участие в фильме дали Тимати и Дима Билан. Производственный бюджет – 120 млн рублей.



ПРОЕКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ

«Золотая дюна», кинокомпания «Тогфильм», режиссер – Станислав Лебедев

Два года подряд отправляющийся в резерв приключенческий фильм о взрослении подростка и юношеской любви в духе советского «Кортик». Съемки должны пройти в Калининграде, где съемочная группа надеется получить рибейт.

Не стареют душой ералаши: детское кино на питчинге Минкульта
фото: Кадр из фильма "Кортик"

«По тонкому люду», компания «Киномаг», режиссер – Александр Карпиловский

Пять историй героев на пути взросления, пять способов быть услышанными и пять криков о помощи – от режиссера «Частного пионерского». Будут затронуты проблемы сексуальных домогательств, анорексии, случайного заработка. Обещают показать жизнь современных подростков без прикрас. Оператором выступит Михаил Милашин. Фильм, по словам создателей, рассчитан на аудиторию от 15 до 60 лет.


«Детство Чика», Владикавказская экспериментальная киностудия, режиссер – Аслан Галазов

Экранизация повести Фазиля Искандера. Съемки планировалось провести в Абхазии.


«Клятва», компания «Санрайз Пикчерс», режиссер – Эдуард Бордуков

Режиссер «Коробки» Эдуард Бордуков собирается снять приключенческую ленту по мотивам повести Виктора Дроботова «Босоногий гарнизон». Референс – «Неуловимые мстители». В дримкасте исполнителей ролей взрослых – Петр Федоров, Валерий Баринов, Юлия Пересильд, Мария Андреева. Съемки должны пройти в Ростове-на-Дону. Производственный бюджет – 83 млн рублей, у министерства запрашивали 60 млн. Готов фильм должен быть к ноябрь 2020 года.

Не стареют душой ералаши: детское кино на питчинге Минкульта
фото: Кадр из фильма "Частное пионерское"

«Наши дети», компания «ФерстФилмс», режиссер – Артем Аксененко

Новогодняя сказка с Петром Федоровым, Оксаной Акиньшиной и Романом Мадяновым о том, что чужих детей не бывает, уже была представлена на питчинге Минкультуры в прошлом году, а в этом участвовала в конкурсе на получение субсидии Фонда кино, но поддержку не получила. Вот и министерство отправило ленту в резерв. Производственный бюджет картины оценивался в 100 млн рублей, у ведомства просили 40 млн.



ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ

«Дом над городом» – парафраз сказки Астрид Линдгрен про Малыша и Карлсона, роль Малыша должен был исполнить победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт.

«Душа пирата» – история о дружбе, любви и «основных человеческих ценностях» про трех друзей и собаку по кличке Пират.

«Осторожно дети» – приключенческая комедия «с позитивом и уверенностью в завтрашнем дне» о том, как дети переживают развод родителей.

«Солидарность» – проект о подростках и их проблемах с «катастрофически плохими», по мнению экспертов, диалогами и режиссером – «человеком, гражданином и депутатом» – Александром Кулябиным.

Не стареют душой ералаши: детское кино на питчинге Минкульта
фото: Победитель шоу "Голос. Дети" Рутгер Гарехт

Маша Токмашева
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фильмы
Белый Бим Черное ухоВеличайший шоуменКоробкаКоролевство полной луныКортикЛёдМаленькая мисс СчастьеМечты сбываютсяНеуловимые мстителиПятницаХороший мальчикЧастное пионерскоеЧБ

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кадр из фильма "Хороший мальчик"
кадр из фильма "Хороший мальчик"
Не стареют душой ералаши: детское кино на питчинге Минкульта фотографии
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