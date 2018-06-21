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Главная тема Не стареют душой ералаши: детское кино на питчинге Минкульта Что будут смотреть ваши дети: взросление, доброта и прочие неприятности

Ролики фильмов «Тетя Маша» Молодая семья не подозревают, что их няня тётя Маша страдает душевной болезнью и искренне уверена, что девочка — ее родная дочь…

Лайфстайл Валерия Гай Германика рассказала об алкогольной зависимости в подростковом возрасте Режиссер дала интервью телеканалу «Спас»

Ролики фильмов «Перекаты судьбы» Человек, которого Таня считала своим отцом, на самом деле причастен к убийству ее настоящих родителей.

Новости кино «Пионер» объявляет «Французские каникулы» в Москве Фестиваль пройдет с 3 июля по 14 августа в летних кинотеатрах сети.

Ролики фильмов «Две жизни» Анжела выбирает между семьей и гражданским долгом.

Новости кино Александр Яценко и Ирина Горбачева едут на BRIFF «Аритмия» попала в конкурсную программу Брюссельского международного кинофестиваля.

Рецензии на фильмы «8 подруг Оушена»: Женщин наряжать не рекомендуется Криминальная комедия с Сандрой Буллок и другими известными актрисами, лишенная волшебства оригинала