«План побега 2» зовёт на спецпоказ

28 июня
в прокат выходит боевик «План побега 2
», продолжение одноименного блокбастера с Сильвестром Сталлоне
и Дэйвом Батистой
о дерзком побеге из самой засекреченной тюрьмы в мире.
Новая, самая современная тюрьма, из которой не сбежать. Ему снова брошен вызов! Он вернулся, чтобы выручить напарника и доказать, что для него нет невозможного. Добро пожаловать в АиД!
Kino-Teatr.ru
совместно с компанией MEGOGO Distribution
начинает розыгрыш пяти пар билетов
на спецпоказ картины, который состоится на день раньше — 27 июня
, в московском кинотеатре «Киномакс Мозаика
»!
Для участия вам нужно сделать репост
этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой ХОЧУ В КИНО на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В тексте письма обязательно укажите своё имя, фамилию и ссылку на репост.
Пять победителей будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте
, Facebook
, Одноклассники
и продлится до 18:00 26 июня
.
До встречи в кино!
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