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«План побега 2» зовёт на спецпоказ

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23 июня 2018
28 июня в прокат выходит боевик «План побега 2», продолжение одноименного блокбастера с Сильвестром Сталлоне и Дэйвом Батистой о дерзком побеге из самой засекреченной тюрьмы в мире.

«План побега 2» зовёт на спецпоказ

Новая, самая современная тюрьма, из которой не сбежать. Ему снова брошен вызов! Он вернулся, чтобы выручить напарника и доказать, что для него нет невозможного. Добро пожаловать в АиД!

Kino-Teatr.ru совместно с компанией MEGOGO Distribution начинает розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ картины, который состоится на день раньше — 27 июня, в московском кинотеатре «Киномакс Мозаика»!

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой ХОЧУ В КИНО на адрес kinoteatr.prize@gmail.com. В тексте письма обязательно укажите своё имя, фамилию и ссылку на репост.



Пять победителей будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и продлится до 18:00 26 июня.


До встречи в кино!
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«План побега 2» зовёт на спецпоказ фотографии
«План побега 2» зовёт на спецпоказ фотографии
«План побега 2» зовёт на спецпоказ фотографии
«План побега 2» зовёт на спецпоказ фотографии
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