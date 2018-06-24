Народный артист: 16 известных актеров, чаще других снимавшихся с Сильвестром Сталлоне

28 июня в прокат выходит «План побега 2» - продолжение боевика про неприступную тюрьму и спеца по побегу из подобных заковыристых заведений. В роли Рэя Бреслина - мастера по одиночной эвакуации из самых хитровыдуманных паноптикумов - снялся Сильвестр Сталлоне, а среди его напарников и врагов ходят рестлер и артист Дэйв Батиста, рэпер Фифти Сент в непривычной роли программиста, обладатель характерных скул Титус Уэлливер и не только. В первой части Слаю помогали и мешали Арнольд Шварценеггер и Джеймс Кэвизел, известный, в частности ролью Христа у Мела Гибсона.
За полвека кинематографической жизни Сильвестр Сталлоне и сам успел побывать частью самых разных команд - чего только стоит франшиза «Неудержимые», вооруженная до зубов звездами боевиков, да и сам артист пробовал себя в разных амплуа: писал сценарии, продюсировал, снимал. В честь новой истории про Слая и его команду мы решили вспомнить известных актеров, которые оказывались с легендой в кадре чаще остальных.
Прелюдия
В разные периоды карьеры Сильвестр Сталлоне умудрялся играть не только ключевые типажи американского кино, но и роли воистину универсальные, идеологически близкие к обеим сторонам Железного занавеса. Его первая звонкая роль - 70-е, скромный боксер итальянских кровей Рокки Бальбоа, маленький человек с большим сердцем и простой жизнью. Кормил черепаху, выбивал долги за местных мафиози, влюбился в неприметную сестру приятеля, вышел на бой с богатым и заносчивым афроамериканцем Аполло Кридом, олицетворявшим торжество толерантности, повернувшееся трусами к честному рабочему классу, и явно взял верх, хотя судьи вынесли обратный вердикт. Впрочем, личное счастье разве не победа?
В 80-е он переобулся в тяжелые сапоги народного мстителя - вернувшегося из Вьетнама Джона Рэмбо и скупого на слова человека-и-закона по прозвищу Кобра, которые олицетворяли высшую справедливость, не похожую на скомпрометировавший себя закон юридический. В 90-е до маскулинного абсурда этот типаж доведен в «Судье Дредде», где перекошенное лицо Слая исторгало «Я есть закон».
Новую смену приоритетов он тоже почуял - и в те же 90-е предстал перед зрителем глухим и нелепым шерифом полицейского пригорода, куда его взяли за талант простофили: так под конец XX века «Полицейские» Джеймса Мэнголда, затем снявшего «Поезд на Юму» и такого же старперского «Логана», превратили Сталлоне в другой любимый типаж скупого на эмоции зрителя - героя запаса, мудрого участкового, чуткого простачка с твердой рукой и метким глазом.
Это в новом тысячелетии он уже пустился во все тяжкие - вновь принялся трясти стариной, возрождать две свои главные франшизы, озвучивать животных и появляться в небольших ролях, зачастую гротескных донельзя. Тут тоже можно заметить, что всё правильно сделал: кумиру видеосалонов и видеопрокатов дорога либо в губернаторы, либо шапито, и Сталлоне мудро выбрал экранный кутеж. В этом снова проявилась его крепкая мужицкая мудрость: пока ноги держат, нужно жить на полную катушку.
Не удивительно, что за почти полувековую карьеру он окружил себя мириадой известных и не очень артистов, со многими снимался раз-другой, с кем-то - с завидной регулярностью. Впрочем, в этой истории вряд ли найдется место для подробного рассказа про его брата - певца и артиста Фрэнка, верно следовавшего за родственником по франшизе «Рокки» с первой по третью часть и не только (всего они работали на девяти проектах). Есть еще семь фильмов в коллекции Берта Янга, который сыграл того самого приятеля из «Рокки», прошел через шесть частей серии и еще засветился в криминальной комедии «Мой маленький Голливуд» (а также снимался у Серджо Леоне в «Однажды в Америке» и у Луи Си Кея в «Хорасе и Пите»). Нечего особенно сказать и про абсолютного фаворита королевского двора в лице Тони Муфано, который с 1979-го по 1996-й снялся в 11 фильмах со Слаем и 13 спродюсировал (и это не совсем одни и те же картины). Или артист Джеймс Вудс, вписанный в киноманские анналы ролями в «Видеодроме», «Казино» и «Однажды в Америке», встречался со Сталлоне на экране один раз, но снимался в паре сериалов, где они, вероятно, даже не пересеклись. Мало ли таких артистов свиты на орбите кинозвезд с большим пробегом? Эта история включает лишь таких же как Слай - больших артистов, героев боевиков и просто кумиров молодежи.
Дольф Лундгрен (6+)
Три фильма в роли Ивана Драго из «Рокки», три - в роли самого себя, зачеркнуто, в качестве крутого наемника в «Неудержимых» - и вот ты один из главных соратников Сильвестра Сталлоне в деле пули и кулака. Впрочем, и без Слая фильмография, да и биография двухметрового шведа выглядит впечатляюще: магистр химии, капитан сборной Швеции по пятиборью и вообще мастер единоборств, отправивший в нокаут Рокки, когда тот захотел настоящий спарринг на съемках четвертой части. Сейчас ходят слухи о том, что Лундгрен появится в картине «Крид 2», что только укрепит важность его фигуры в киновселенной Сталлоне.
Арнольд Шварценеггер (4,5)
Удивительно, но все пересечения на большом и малом экранах Арни и Слая так и не дали ответ на главный вопрос человечества: кто же кого заборет, Сталлоне - Шварценеггера, или наоборот? Не до того было в трилогии «Неудержимые», объединиться перед лицом общего врага им пришлось в первом «Плане побега» - и вновь никакой ясности. Впрочем, в 2010-е такой поединок уже не представлял подлинного интереса: влажные подростковые мечты выливались в удивительные кроссоветы «Терминатора» и «Кобры», которые, к слову, чем-то и правда похожи.
Бонус трек: оба артиста озвучили небольшие роли в мультсериале «Дети свободы», повествующем о Гражданской войне.
Терри Крюс (4)
Мистер мускул, бывший американский футболист и звезда ситкомов «Все ненавидят Криса» и «Бруклин 9-9», Терри Крюс из-за грозного вида нередко мелькает и в боевиках. Еще один обладатель хет-трика имени «Неудержимых» в этой подборке, также игравший со Слаем в «Достань меня, если сможешь» Джона Херцфелда, который снимет третью часть «Плана побега», которая уже запланирована. К слову, недавно он мелькнул в уморительной маленькой роли в «Дэдпуле 2».
Арманд Ассанте (3,5)
Статному артисту Ассанте не понадобились «Неудержимые», чтобы стать верным соратником Сталлоне: гость на свадьбе в драме про проклятую молодежь «Лорды Флэтбуша», родной брат в картине про жажду лучшей жизни «Адская кухня» и, наконец, начальник в экранизации комикса «Судья Дредд».
Бонус-трек: Ассанте снимался в полицейском сериале «Коджак», где Сталлоне также сыграл одну из первых своих ролей.
Джейсон Стэтэм (3)
Британского крепкого орешка, прошедшего крещение адреналином, перевозками и, конечно, двумя стволами, Сталлоне неожиданно постарался подмять под себя в начале 2010-х: параллельно с актерским партнерством на трилогии «Неудержимые» была и картина «Последний рубеж» по сценарию Слая, где он пытался проделать со Стэтэмом тот же трюк, что исполнил сам на подступах к пятидесяти, например, в драме «Полицейские». На михалковскую любовь Сталлоне превращать других артистов в себя еще тридцать лет назад жаловался Джон Траволта после фильма «Остаться в живых», со Стэтэмом же фокус не удался: его стиль последнего героя боевика вполне узнаваем и без чужих лайфхаков.
Джет Ли (3)
Звезда фильмов «Однажды в Китае», «Смертельное оружие 4» и «Герой» входит в число тех замечательных людей, кого можно отмечать медалью «Неудержимый» первой степени за участие во всех частях франшизы. Сейчас артист стал сниматься крайне редко, и поклонники, знающие о его борьбе с гипертиреозом, даже решили, что мастеру единоборств стало хуже, но он слухи опроверг, а скоро появится в игровом ремейке «Мулан».
Дэнни Трэхо (3)
Кузен Роберта Родригеса, харизматичный американец мексиканского происхождения и человек-мачете, Трехо не мог не пересечься со Сталлоне. Символично, что их пути первый раз пересеклись на съемках фильма «Тюряга» (Дэнни и сам сидел по молодости, отсюда и его грозный вид, и апеллирующая к этому факту фильмография). Затем Сталлоне появился в небольшой роли в «Детях шпионов 3: Игра окончена», где Трехо возникал регулярно в роли дяди главных героев (персонажа по прозвищу Мачете), а несколько лет назад они снова встретились на танцполе в ленте «Достань меня, если сможешь».
Антонио Бандерас (3)
Впервые Антонио встретил Слая на съемочной площадке «Наемных убийц» Ричарда Доннера, постановщика «Смертельного оружия». Картину чуть не наградили Золотой малиной (за Сталлоне), а артисты пересеклись вновь только десять лет спустя - на съемках третьей части «Детей шпионов», где Бандерас снова играл высококлассного спецагента. Чуть позже Слай позвал его в «Неудержимых» (тоже, что примечательно, в последнюю часть трилогии). Сейчас их пути вроде бы разошлись: Сталлоне готовит очередные сиквелы, Бандерас - снимается в России, «За гранью реальности».
Роберт Де Ниро (2)
Не считая документального репортажа с Венецианского кинофестиваля и корометражки The Bull & the Stallion, великий артист Де Ниро пересекался со Сталлоне лишь дважды - в драме «Полицейские» от играл честного детектива из Нью-Йорка, а двадцать лет спустя надел боксерские трусы и вышел выяснять отношения с Бальбоа на ринге в «Забойном реванше». Вряд ли кто-то ожидал такой ремикс «Бешеного быка» и «Рокки», а он есть.
Микки Рурк (2)
Невероятно, но факт: Жан-Клод Ван Дамм скрестил со Сталлоне кулаки лишь раз, а Микки «Бойцовая рыбка» Рурк - дважды. Впрочем, не совсем скрестил - даже наоборот: подставил плечо. В «Убрать Картера» (ремейке британской картины с Майклом Кейном, которую считают едва ли не лучшим британским фильмом) и первых «Неудержимых» он сыграл роль подмоги.
Эрик Робертс (2)
Невероятно трудолюбивый (или крайне неразборчивый - как посмотреть) артист Робертс, снявшийся в более чем четырех сотнях картин, чисто статистически не мог разминуться со Сталлоне. Тем удивительнее, что встретились они всего лишь дважды: в мстительном триллере «Специалист», где Слай орудовал на пару с Шарон Стоун, и первые «Неудержимые».
Курт Рассел (2)
Совместная история Сталлоне и Расселла - крутого бородатого парня из «Побега из Нью-Йорка» и «Нечто» - по-своему красива: вместе начинали небольшими ролями в сериале «Полицейская история», потом геройствовали в «Танго и Кэш», а в прошлом году заглянули ненадолго в лучший супергеройский кинокомикс «Стражи Галактики: Часть 2». Расселл сыграл эгоистичного отца главного героя, Сталлоне - главу межгалактических авантюристов и корсаров.
Уэсли Снайпс (2)
Заслуженный Блэйд мирового кинематографа, обладатель приза Венецианского кинофестиваля за роль в картине «Свидание на одну ночь» и человек, выпавший из киноиндустрии из-за проблем с налогами. Снайпс не только отметился в «Неудержимых 3», но и в лучшие годы не давал Сталлоне спуску в «Разрушителе»: 2030-е, он преступник, Слай - полицейский, оба привыкли к законам 90-х, когда кто сильнее, тот и прав.
Майкл Кейн (2)
Сэр Майкл Кейн, любимец женщин, Нолана и британского народа, в этом списке выглядит немного инородно, тем не менее: вместе они гоняли мяч в лагере военнопленных в фильме Джона Хьюстона «Победа», а затем Кейн будто бы благословил Сталлоне на реплику его великой роли в «Убрать Картера».
Шэрон Стоун (1,5)
Лихо вернувшаяся в актерскую профессию сериалом «Мозаика», звезда «Основного инстинкта» - самая известная актриса, выдержавшая в маскулинной атмосфере киновселенной Сталлоне целый фильм «Специалист» и озвучившая с ним достаточно брутальный мультфильм - «Муравей Анц», вышедший, к слову, в один день с пиксаровскими «Приключениями Флика».
Вуди Аллен (1,5)
Еще одним голосом маленького муравья в мультфильме про Анца стал живой классик, трубадур и невротик Вуди Аллен, у которого Сталлоне сыграл на заре своей карьеры: в «Бананах» он появляется в кожаной куртке как хулиган, донимающий людей в метро.
Лос-Анджелес — город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна преступлений, связанных со звездами популярного телешоу.
обсуждение >>