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Получи билет на «Французские каникулы»

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28 июня 2018
Посольство Франции, Французский институт в России и кинотеатр Пионер представляют ежегодный фестиваль «Французские каникулы».

Расписание показов и билеты



Каждый вторник с 3 июля по 14 августа в Летнем Пионере в Парке Сокольники и в Парке Горького будут проходить показы лучших образцов современного французского жанрового кино. В программе фестиваля — комедии, трагикомедии, мелодрамы, драмы и детективы, ставшие популярными у себя на родине, а также отмеченные на международных кинофестивалях. Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш пары билетов на каждый из семи показов фестиваля в Летнем Пионере в Парке Сокольники! Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети (можете воспользоваться кнопками соцсетей под текстом) и прислать прислать письмо с темой ПИОНЕР на адрес kinoteatr.prize@gmail.com. В письме обязательно укажите имя, фамилию, ссылку на свою страничку с репостом и даты сеансов, которые хотели бы посетить.

С расписанием показов фестиваля можно ознакомиться здесь.

Семеро счастливчиков будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте, на Фейсбуке, в Одноклассниках и продлится до 12:00 2 июля.

Желаем всем удачи!
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