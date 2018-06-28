Получи билет на «Французские каникулы»

Посольство Франции, Французский институт в России и кинотеатр Пионер
представляют ежегодный фестиваль «Французские каникулы»
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Каждый вторник с 3 июля по 14 августа
в Летнем Пионере в Парке Сокольники и в Парке Горького будут проходить показы лучших образцов современного французского жанрового кино. В программе фестиваля — комедии, трагикомедии, мелодрамы, драмы и детективы, ставшие популярными у себя на родине, а также отмеченные на международных кинофестивалях. Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш пары билетов на каждый из семи показов фестиваля в Летнем Пионере в Парке Сокольники
! Для участия вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети (можете воспользоваться кнопками соцсетей под текстом) и прислать прислать письмо с темой ПИОНЕР на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
. В письме обязательно укажите имя, фамилию, ссылку на свою страничку с репостом и даты сеансов, которые хотели бы посетить.
С расписанием показов фестиваля можно ознакомиться здесь
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Семеро счастливчиков будут выбраны случайным образом. Конкурс также проводится в группах Кино-Театр.ру ВКонтакте
, на Фейсбуке
, в Одноклассниках
и продлится до 12:00 2 июля
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Желаем всем удачи!
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