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Горячие. Плотские. Твои: 10 фильмов, события которых разворачиваются в пустыне

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29 июня 2018
Для тех, кому мало лета и страстей на Чемпионате мира по футболу

В середине июня в прокат вышел постапокалиптический эксплотейшн Джеймса Франко «Мир будущего», а на этой неделе - «Убийца 2. Против всех», где стараниями ФБР и наркокартелей горячо становится на американо-мексиканской границе. На улице уже настоящая летняя жара, на экранах телевидения - кипят спортивные страсти. Всё указывает, что в тренде - зной, миражи, поджаренное светилом человеческое тело и яркие краски. Мы собрали десять фильмов, события которых случились в пустыне: там и место для торжества человеческого характера, и привкус притчи, и потрясающая цветовая гамма, и вечный полуденный жар. Фильмы на любой вкус - от выспренних до вполне издевательских.


«Лоуренс Аравийский» (1962)

Горячие. Плотские. Твои: 10 фильмов, события которых разворачиваются в пустыне

Монументальный 222-минутный шедевр Дэвида Лина (не путать с Линчем) про британского офицера Томаса Лоуренса (Питер О’Тул), сыгравшего важную роль в Арабском восстании начала XX века. Завораживающие виды сирийской пустыни, впечатляющие актерские работы (О’Тул и Омар Шариф после премьеры проснулись знаменитыми), а также удивительная реальная история, во многом предвосхищающая «Апокалипсис сегодня»: британский разведчик Лоуренс проникается взглядами арабских кочевников и поддерживает их борьбу с Османской империей. Не случайно андроид Дэвид из «Прометея» в качестве ролевой модели выбрал именно О’Тула и пересматривал «Лоуренса Аравийского» до посинения.


«Женшина в песках» (1963)

Горячие. Плотские. Твои: 10 фильмов, события которых разворачиваются в пустыне

Великий японский режиссер Хироси Тэсигахара оперативно экранизировал одноименный роман Кобо Абэ, повествующий о городском жителе Ники Дзюнпее (Эйдзи Окада), который отправился в песчаный пригород ловить насекомых, да сам угодил в ловушку - и стал вынужденным сожителем деревенской женщины (Кёко Кисида). Визионерский дар Тэсигахары (не случайно его высоко ценил Андрей Тарковский) сделал из самого популярного романа Абэ не просто кафкианскую историю про мужское и женское, личное и общественное, городское и провинциальное в антураже Японии XX века, но экзистенциальную притчу о месте человека в этом мире. Черно-белая цветовая гамма только подчеркивает, насколько восхитительно красивы эта пустыня, эти люди и это кино.


«Надувная секс-кукла из пустошей» (1967)

Горячие. Плотские. Твои: 10 фильмов, события которых разворачиваются в пустыне

Режиссерский дебют сценариста Ацуси Яматои, выполненный в возмутительном и популярном в послевоенной Японии жанре «пинку эйга» (или розовое кино), который не стеснялся обнаженной женской натуры и старого-доброго ультранасилия. Яматои высмеивает классический сюжет про киллера-одиночку, одинаково знакомый поклонникам американского и японского кино, а также не менее набивший оскомину мотив мести. Вместе с тем за сложным названием (другой, еще более странный перевод - «Голландская жена в пустоши») прячется не только пародия на крайне популярное сюжетное коленце, но и недюжинная ирония в адрес раздутого мужского эго, за этими историями скрывающегося.


«Крот» (1970)

Горячие. Плотские. Твои: 10 фильмов, события которых разворачиваются в пустыне

Пустыни, пустыри и прерии - распространенные локации в сказаниях о бродягах высокогорных равнин, но если выбирать один вестерн с заданным топосом, то трудно пройти мимо культового сюрреалистического вестерна кинокудесника, комиксиста и психомага Алехандро Ходоровски. Снятый на пленку, деньги Леннона и ЛСД, «Крот» превращает в настоящую притчу историю про странника по прозвищу Крот (сам Ходоровски), который путешествует с сыном (маленький Бронтис Ходоровски) по пустыне и попадает в разные ловушки-миражи. Загадочные казни, карлицы, пещеры, русская рулетка и размышления об отцах и детях прилагаются.
Рецензия на «Танец реальности» Ходоровски.


«Шестиструнный самурай» (1998)

Горячие. Плотские. Твои: 10 фильмов, события которых разворачиваются в пустыне

Еще одно культовое произведение - бюджетный постапокалипсис категории «Б», один из старших родственников недавного «Турбо пацана» и пронзительная история о том, как металл убил рок-н-ролл. В альтернативном настоящем Советский Союз превратил США в радиоактивный пепел и выиграл Третьи Мировую (или наоборот), Америка теперь называется Королевством Элвиса, но вот король умер - и все музыканты отправляются в Лост-Вегас, надеясь стать его преемниками. Среди них и гитарист с катаной Бадди (Джефри Фэлкон, чемпион мира по карате 1982 и популяризатор ушу), которого сопровождает мальчуган в енотовой шапке. Впереди - схватка с «красными», всяким отребьем и самой Смертью под музыку коллектива Red Elvises (реальной русско-американской рок-группы).


«Сексуальная тварь» (2000)

Горячие. Плотские. Твои: 10 фильмов, события которых разворачиваются в пустыне

Режиссерский дебют британского клипмейкера Джонатана Глейзера - история про отошедшего от дел английского медвежатника Гэла (покрытый капельками пота и загаром Рэй Уинстон), который сбежал от криминального прошлого в испанскую глушь, но даже в поместье посреди пустыни его настигает прошлое в лице убер-маскулинного и токсичного Дона Логана (Бен Кингсли). «Сексуальная тварь» ненадолго заскакивает на Туманный Альбион для впечатляющей сцены ограбления банка, но все важное о человеческом достоинстве и недостатках зашкаливающей брутальности проговаривается на фоне пустынных пейзажей. Быть самой страшной тварью в окрестностях - не тот сценарий, который выбирает нормальный мужчина.
Рецензия на «Побудь в моей шкуре» Глейзера.


«Морпехи» (2005)

Горячие. Плотские. Твои: 10 фильмов, события которых разворачиваются в пустыне

Живописная вариация на тему «Цельнометаллической оболочки» в исполнении театрального и кинорежиссера Сэма МендесаКрасота по-американски», два последних Бонда) - завораживающе красивая история об американских солдатах в Персидском заливе, которая исследует склонность человека к насилию и его бесконечное одиночество после травматического опыта военных действий. В главных ролях - Джейк Джилленхол, Джейми Фокс, Питер Сарсгаард и пустынные пейзажи Ирана, измазанные копотью горящей нефти.
15 фильмов, события которых происходят в 1950-е.


«Поезд на Дарджилинг» (2007)

Горячие. Плотские. Твои: 10 фильмов, события которых разворачиваются в пустыне

Немного географического разнообразия: живописные пустоши есть и в Индии, их бороздят поезда, а в тех - не только индусы сидят друг у друга на головах, но и гости из далекой Америки пытаются разобраться в самих себе (трех братьев играют Эдриан Броуди, Джейсон Шварцман и Оуэн Уилсон). Предпоследний романтик современного американского кино, поклонник европейской литературы и симметрии Уэс Андерсон снял не только экзистенциальное роад-муви в стране, популярной для духовного просветления, но и пронзительную историю о том, как сложно повзрослеть и услышать друг друга. Порой для этого необходимо выбросить тяжелые чемоданы с тянущим ко дну прошлым.
Рецензия на «Остров собак» Уэса Андерсона.


«Безумный Макс. Дорога ярости» (2015)

Горячие. Плотские. Твои: 10 фильмов, события которых разворачиваются в пустыне

Четвертый фильм Джорджа Миллера про Макса Рокатански (Том Харди вместо Мела Гибсона) оказался то ли перезапуском, то замысловатым мидквелом знаменитой франшизы, но сути это не меняет. Перед нами - горящая всеми оттенками оранжевого симфония бензиновой ярости, чистый миф дороги, кино и героя, отказыющегося быть героем, настоящая киногения, упакованная в обманчиво простой сюжет. Виртуозная иллюстрация, что в декорациях величественной пустыни даже безбашенные погони обретают подлинно монументальный смысл.
Рецензия на «Безумного Макса».
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«Месть» (2017)

Горячие. Плотские. Твои: 10 фильмов, события которых разворачиваются в пустыне

Свежайший пример нового «французского экстремизма» от дебютантки Корали Фаржеа: классический сюжет про изнасилование и последующую месть (эксплуатационный поджанр rape-revenge), разыгранный где-то посреди пустыни, переходящей в каньон. Фаржеа превращает привычный эротический аттракцион поруганной чести в феминистский манифест: она издевается над консервативными аргументами (мужчина от природы охотник, Ева в тени Адама и так далее), а её героиня Джен (наряженная в короткий топ и едва заметные шортики Матильда Анна Ингрид Лутс) крайне эффектно, в экспрессивной стилистике, наследующей джалло, демонстрирует, что «нет» значит «нет» и разъясняет концепцию согласия.

Алексей Филиппов
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