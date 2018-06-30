Гарри Поттер и страна чудес – лучшие киносказки XXI века

В российский прокат 28 июня вышла киносказка «Джим Пуговка и машинист Лукас» – новая экранизация известной сказки Михаэля Энде. Очаровательный фильм рассказывает о путешествии маленького Джима, его друга – большого и доброго машиниста, – а также паровоза Эммы по фантастическим странам – в поисках похищенной принцессы. Шикарный, забавный и абсолютно обворожительный, фильм явно пополнит золотую коллекцию детских киносказок XXI века, так что по случаю его выхода, Кино-театр.ру решил вспомнить некоторые из них.
«Гарри Поттер»
Популярность написанной Джоан Роулинг
истории про мальчика-волшебника, который учится в школе волшебников и борется с абсолютным злом, чье имя даже называть страшно, не убывает уже лет десять. Просмотр окталогии о Гарри Поттере – занимает в общей сложности 1179 минут (без малого 20 часов). Это несомненно самая грандиозная киносказка XXI века. Сериал снимался около 12 лет, имеет общий бюджет 1 155 млн. дол. и общие кинотеатральные сборы – без малого 8 млрд долларов. Продлить удовольствие от «Гарри Поттера» можно посмотрев вышедший в прошлом году спин-офф и приквел «Гарри Поттера» «Фантастические твари и где они обитают
», а вскоре и его продолжения (вторая часть
выйдет в ноябре 2018-го года, а третья
– в 2020-м году).
«Хроники Нарнии»
Кинотрилогия по знаменитой книге христианского философа Клайва Стэнли Льюиса
, рассказывающая про приключения детей в удивительном, волшебном мире под названием Нарния, управляет которым мудрый лев Аслан. Из семикнижия Льюиса экранизированы были три: «Лев, колдунья и платяной шкаф
», «Принц Каспиан
» и «Покоритель зари
». Запуск четвертого фильма был объявлен еще в 2013-м году, однако работа над «Серебряным креслом» затянулась: по последним данным, фильм выйдет в 2019-м году.
«Приключения Паддингтона»
Британский фильм
, снятый по мотивам книжки Майкла Бонда «Медвежонок Паддингтон», рассказывает о маленьком перуанском медвежонке, который волею судеб оказался в Лондоне и поселился у семейства Браунов. Наивный, нелепый и бесконечно добрый медвежонок становится источником невероятного количества проблем (он может устроить потоп в доме или разгром в соседнем магазине), ввязывается в безумные приключения и даже попадает в тюрьму
, которая после появления Паддингтона превращается в милейшее место на свете, потому что этот смешной перуанский зверь будит в людях все самое лучшее. На сегодняшний день о Паддингтоне снято два фильма, третий запущен в производство.
«Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье»
Дилогия по мотивам знаменитым произведениям Льюиса Кэролла. Оба фильма изображают викторианскую эпоху и уже довольно взрослую девушку Алису, которая убегает от своих реальных горестей и проблем в чудесную страну. Первый фильм
дилогии снят Тимом Бертоном
– и хотя продолжение было сделано другим режиссером, в нем также сохранилась общая экстравагантная стилистика и Джонни Депп
в роли шляпника. Как и саму книгу, фильм можно назвать детским лишь с некоторой натяжкой: сюрреалистические, абсурдные и во многих отношениях странные приключения Алисы в стране чудес и зазеркалье обычно больше впечатляют родителей, чем детей.
«Пит и его дракон»
Родители Пита погибли в автокатастрофе, сам же пятилетний Пит оказался один в лесу, где чуть было не погиб, но был спасен настоящим огромным драконом. Спустя шесть лет Пита и его дракона Эллиота найдут люди, и на этом их идиллия закончится, а начнутся вместо этого напряженные и опасные приключения. «Пит и его дракон
» – ремейк старого диснеевского же мюзикла «Дракон Пит», сделанный фестивальным режиссером Дэвидом Лоури – ностальгическое, немножко старомодное кино, созданное в лучших традициях киносказок ХХ века, однако со всеми теми визуальными прелестями, которые принес век XXI.
«Малефисента»
Одна из самых страшных современных киносказок «Малефисента
» очень условно считается ремейком диснеевского мультфильма «Спящая красавица
». Общего между ними довольно мало: главная героиня – та самая злая ведьма, которая заколдовала прекрасную принцессу на долгий сон. Судя по данной интерпретации, у Малефисенты, некогда прекрасной и доброй феи, были на то основания: она пережила разочарование и предательство, лишилась крыльев и чуть не умерла, так что теперь имеет все причины жестоко мстить своему обидчику.
«Чарли и шоколадная фабрика»
Еще один фильм
Тима Бертона, на этот раз по мотивам одноименной книги Роальда Даля. Яркий мюзикл с Джонни Деппом в одной из главных ролей рассказывает о бедном мальчике Чарли, который попадает на экскурсию по удивительной, таинственной, волшебной шоколадной фабрике. Здесь луга из мятного сахара, шоколадные реки, а на деревьях растут конфеты. Но не стоит считать этот мир исключительно милым, малейшая оплошность, и ты можешь уменьшиться в размерах, оказаться в цехе, где из тебя сделают помадку, или превратиться в огромную чернику.
«Моя ужасная няня»
«Няня Макфи», получившая в российском прокате название «Моя ужасная няня
» – это своеобразная версия Мэри Поппинс, забавная и очаровательная. Фильм рассказывает о несносной семейке: мистер Браун в одиночку пытается воспитывать семерых детей, что оказывается, мягко говоря, непростой задачей. Ему приходится сменить 17 нянь, прежде чем появляется ужасная, противная, очень строгая няня Макфи, которой странным образом удается справиться с детской бандой. Разумеется, не без помощи волшебства.
«Кролик Питер»
Книги Беатрис Поттер о кролике Питере в англоязычном мире крайне популярны – и пережили множество анимационных экранизаций. Однако только в 2018 году дерзкий крольчонок обрел такой звонкий широкоэкранный международный успех. Фильм
не дословно следует книгам Поттер, а сделан, скорее, по мотивам ее сочинений. Рассказывает о содружестве лесных зверей, которые под предводительством кролика Питера таскают овощи с человеческих огородов. У них есть друг – молодая художница, которая любит животных, а также есть враги – сначала злобный старик, который пытается спасти свой огород от вредителей, а затем его племянник, унаследовавший после смерти старика дом и пытающийся навести здесь порядок.
«Большой и добрый великан»
И снова экранизация Роальда Даля – в фильме «Большой и добрый великан
». Главный герой – великан – единственный добряк и романтик в стране злобных великанов, которые едят маленьких детей, да и вообще неприятные типы. Он знакомится с девочкой-сиротой по имени Софи – и им вдвоем удается справиться не только с одиночеством, но и с заговором, который устроили другие великаны.
«Джим Пуговка и Машинист Лукас» в прокате с 28 июня.
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