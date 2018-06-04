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Кубок кубков: 16 лучших фильмов лета

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4 июня 2018
На носу Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, и отечественный кинопрокат будто затаился - или побоялся конкурировать с главным спортивным мероприятием ближайших четырех лет. Впрочем, тем, кто равнодушен к миллиардерам, пинающим мяч, и не может пойти в парк жарить шашлыки, так как это запрещают правила безопасности на время турнира, обязательно найдут, на что сходить в кино.


Европейские кинофестивали:
Как обычно летом можно увидеть лауреатов и участников трех главных мировых кинофестивалей - Каннского, Венецианского и Берлинского.

Кубок кубков: 16 лучших фильмов лета

Номер один (и, вероятно, главный отечественный фильм лета) - «Лето» Кирилла Серебренникова: черно-белая фантасмагория про Цоя (Тео Ю), Науменко (Рома Билык из группы «Звери»), русский рок и свободу от режиссера, находящегося под домашним арестом по еще более черно-белому и фантасмагорическому делу (награжден призом за лучший саундтрек в Каннах).

Удостоенный особого приза жюри в Венеции «Фокстрот» - сюрреалистическая трагикомедия израильского режиссера Самуэля МаозаЛиван») про семью, раздираемую горем от известия о гибели сына-пограничника (а он на самом деле жив и продолжает скучать, охраняя кусок голой и безлюдной пограничной пустыни). В сущности, фильм, предвосхитивший сюжет с Аркадием Бабченко.

«Пылающий» - еще один тепло принятый критикой участник Канн, оставшийся без больших призов (не считая награды ФИПРЕССИ). Новая лента южнокорейского режиссера Ли Чхан Дона - замысловатый триллер по рассказу Харуки Мураками. Начинающий писатель (Ю А Ин) закручивает роман с девушкой (Чон Джон Со), с которой они, кажется, учились в одной школе, а потом подозревает её в чем-то необычном и пугающем, когда она возвращается из поездки по Африке вместе с богатым возлюбленным (Стивен Ян из «Ходячих мертвецов»). От «Пылающего» осталась в восторге фестивальная критика - есть смысл увидеть это своими глазами, тем более, что корейцы нередко снимают самые мощные фильмы года.

Скромную поэтическую драму про будни работников ночной смены супермаркета с Францем Роговски из «Хэппи-энда» и Сандрой Хюллер из «Тони Эрдманна», «Между рядами» Томаса Штубера показывали в Берлине. Критики отнеслись к нему благосклонно, жюри обошло призами (если не считать доброе экуменическое жюри), на лицо в меру зрительский фильм, не лишенный авторского обаяния.

«Лето» - с 7 июня
«Фокстрот» - с 7 июня
«Пылающий» - с 5 июля
«Между рядами» - 5 июля



Блокбастеры:
Большие фильмы, которые посмотрят все любители аттракционов и популярных франшиз.

Кубок кубков: 16 лучших фильмов лета

У «Мира Юрского периода» с Крисом Праттом и Брайс Даллас Ховард - запоздалого сиквела «Парка Юрского периода» - появилось продолжение - «Мир Юрского периода 2», - снятое испанцем Хуаном Антонио БайонойГолос монстра»), где люди снова выводят самого опасного динозавра, с которым не смогут совладать.

«Человек-муравей и Оса» объяснят, почему авантюриста Скотта Лэнга (Пол Радд), который способен уменьшаться и увеличиваться при помощи специального костюма, не было на заварушке в «Мстителях». Заодно Пейтон Рид продемонстрирует, способен ли он сделать интересный фильм про Человека-муравья без наработок уволенного с первого фильма Эдгара Райта.

Ну и Том Круз окажется перед лицом еще более опасной опасности в очердной «Миссии невыполнима», примечательной лишь тем, что в ней не стали менять режиссера (кажется, Кристофер Маккуорри симпатичен Крузу - уже третий фильм вместе, если считать «Джека Ричера»).

«Мир Юрского периода 2» - с 7 июня
«Человек-муравей и Оса» - с 5 июля
«Миссия невыполнима: Последствия» - с 26 июля



Американское инди:
Небольшое независимое кино из США, по которому и стоит судить о настоящем кинематографе страны победившего Голливуда, добирается до отечественного проката реже, чем потенциальные хиты бокс-офиса, но совсем изголодаться поклонникам американского инди отечественные прокатчики не дают.

Кубок кубков: 16 лучших фильмов лета

Первым номером идет «Реинкарнация» дебютанта Ари Астера - перехваленный на Sundance хоррор про контакт с паранормальным, который так хочет быть античной трагедией, что в итоге забывает как пугать, так и вызывать благоговение.

Очень полюбилась критикам драмеди режиссера Джейсона Рейтмэна и сценаристки Дьябло Коди «Талли» - про изможденную мать-одиночку (Шарлиз Терон) и странную няню по найму (Маккензи Дэвис), которую Талли и зовут. Однажды эти двое (Райтман и Коди) рассказали, каково это - забеременеть, будучи подростком («Джуно»), теперь пришло время рассказать всю ироничную правду про избыточное материнство.

Новую ленту выпустил и Гас Ван Сент: «Не волнуйся, он далеко не уйдет» - приторный байопик язвительного карикатуриста Джона Каллахана (Хоакин Феникс), которого алкоголизм довел до инвалидного кресла, а невозможность ходить - до рисования сардонических скетчей. В лучшие годы Ван Сент был бы идеальным режиссером для биографии Каллахана, но он умудрился сделать кино о том, что жизнь прекрасна.

«Реинкарнация» - с 7 июня
«Талли» - с 12 июля
«Не волнуйся, он далеко не уйдет» - 23 августа



Для детей и для родителей:
Хоть и говорят, что современный кинематограф больше заинтересован в подростках и их карманных деньгах, не стоит забывать про другие целевые аудитории - мальчишек и девчонок, а также их родителей (не только вместе, но и по отдельности).

Кубок кубков: 16 лучших фильмов лета

Вера Кричевская, ранее снявшая «Слишком свободного человека» про Бориса Немцова, везет на «Кинотавр» документальную ленту «Дело Собчака» (о первом мэре Санкт-Петербурга говорят семья, друзья и недруги), которую сразу после фестиваля выйдет в прокат.

Сиквел остроумной пародии на супергероику с говорящим названием «Суперсемейка 2» вновь расскажет о семье Исключительных без гендерных стереотипов и неизменно большой угрозой.

Ну а Дженнди Тартаковски - о том, как сложно быть взрослым, особенно родителем, в третьей части анимационной комедии «Монстры на каникулах», где беспокойный папаша граф Дракула встретится с отцом во время монструозного круиза all inclusive.

«Дело Собчака» - с 10 июня
«Суперсемейка 2» - с 14 июня
«Монстры на каникулах 3: Море зовет» с 12 июля



Всё остальное:
Жалко выбрасывать, но в наши «жеребьевочные корзины» не попали некоторые ленты.

Кубок кубков: 16 лучших фильмов лета

Фем-ремейк «11 друзей Оушена» с говорящим названием «8 подруг Оушена»: снова история про ограбление века, снимает Гэри Росс («Голодные игры»), снимаются - Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Рианна, Хелена Бонэм Картер и Минди Кейлинг.

Темная лошадка лета: основанная на реальных событиях шпионская драма «Шпионская игра» про бейсболиста и интеллектуала Мо Берга (Пол Радд), которого вербует ЦРУ, чтобы выкрасть из самого сердца Третьего рейха одного из разработчиков атомной бомбы. Сценарий писал Роберт Родат, автор «Спасти рядового Райана», в шляпах и пальто солидно расхаживают Джефф Дэниэлс, Гай Пирс, Марк Стронг и другие.

А также Роман Каримов и его псевдо-документальная комедия «Днюха!» продолжают окучивание темы народных гуляний в обнимку с выпивкой и любительской камерой (фильм должен был выйти уже давно, но несколько раз переносили дату).

«8 подруг Оушена» - с 21 июня
«Шпионская игра» - с 19 июля
«Днюха!» - с 23 августа

Алексей Филиппов
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фильмы
8 подруг ОушенаГолос монстраДело СобчакаДжек РичерДжуноДнюха!ЛетоЛиванМир юрского периода 2Миссия невыполнима: ПоследствияМонстры на каникулах 3Мстители: Война бесконечностиНе волнуйся, он далеко не уйдётОдиннадцать друзей ОушенаПылающийРеинкарнацияСлишком свободный человекСпасти рядового РайанаСуперсемейка 2ТаллиФокстротЧеловек-Муравей и ОсаШпионская игра

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Кубок кубков: 16 лучших фильмов лета фотографии
Кубок кубков: 16 лучших фильмов лета фотографии
Кубок кубков: 16 лучших фильмов лета фотографии
Кубок кубков: 16 лучших фильмов лета фотографии
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