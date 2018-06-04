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Итоги розыгрыша бесплатного сертификата обучения в Московской школе кино

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4 июня 2018
По итогам розыгрыша сертификата на бесплатное обучение в Московской школе кино определился победитель.
Первой правильные ответы прислала и, следовательно, получила сертификат на посещение курса «Современное кино: Россия и мировые тенденции» наш читатель, психолог Яна Бовбас. Наши поздравления!

Итоги розыгрыша бесплатного сертификата обучения в Московской школе кино

Правильны ответы на вопросы:

1. Матильда
2. Аритмия
3. Большой
4. Довлатов
5. Нелюбовь
6. Собибор
7. Время первых
8. Притяжение
9. Гоголь.Начало.
10. Движение вверх

К сожалению, не нашлось ни одного ответа, удовлетворяющего двум другим условиям конкуса (50 и 25% правильных ответов), поэтому победитель у нас только один. В качестве поощрительного приза МШК предоставляет скидку 15% 5 первым приславшим 100% правильных ответов:

Анастасия Кадушкина
Лейла Алиева
Александра Эрднева
Дарья Курочкина
Vladi_snow_queen

В ближайшее время пресс-служба МШК отправит вам письма с подробной информацией. Благодарим всех, кто принял участие в розыгрыше.
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