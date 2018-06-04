Итоги розыгрыша бесплатного сертификата обучения в Московской школе кино

По итогам розыгрыша
сертификата на бесплатное обучение в Московской школе кино определился победитель.
Первой правильные ответы прислала и, следовательно, получила сертификат на посещение курса «Современное кино: Россия и мировые тенденции»
наш читатель, психолог Яна Бовбас
. Наши поздравления!
Правильны ответы на вопросы:
1. Матильда
2. Аритмия
3. Большой
4. Довлатов
5. Нелюбовь
6. Собибор
7. Время первых
8. Притяжение
9. Гоголь.Начало.
10. Движение вверх
К сожалению, не нашлось ни одного ответа, удовлетворяющего двум другим условиям конкуса (50 и 25% правильных ответов), поэтому победитель у нас только один. В качестве поощрительного приза МШК предоставляет скидку 15% 5 первым приславшим 100% правильных ответов:
Анастасия Кадушкина
Лейла Алиева
Александра Эрднева
Дарья Курочкина
Vladi_snow_queen
В ближайшее время пресс-служба МШК отправит вам письма с подробной информацией. Благодарим всех, кто принял участие в розыгрыше.
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